Uusi omikronin alavariantti tarttuu vielä edeltäjäänsä helpommin ja nopeammin, mutta aiheuttaa lievemmän taudin.

Koronaviruksen omikronmuunnos havaittiin Etelä-Afrikassa marraskuussa 2021. Aiempia koronaviruksen muunnoksia nopeammin leviävä omikronin BA.1-alamuunnos on saanut kilpailijan eli BA.2-alamuunnoksen.

– Uusimman tietoni mukaan yli 10 prosenttia on jo BA.2-muunnosta Husin alueella, Husin vt. toimitusjohtajana työskentelevä johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi kertoo Ilta-Sanomille.

Vaikka Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin eli Husin alueella valtaosa tartunnoista on vielä omikronmuunnoksen BA.1-alamuunnosta, uuden alamuunnoksen osuus kasvaa.

Tanskassa on tapauksia, joissa uusi alavariantti on tarttunut noin kuukauden kuukauden kuluttua potilaaseen, joka on sairastunut aiemman variantin aiheuttamaan tautiin.

– Norjasta tulleen tiedon mukaan myös BA.1-variantin sairastaneet voivat sairastua, mutta todennäköisesti lievästi, Mäkijärvi sanoo.

Suomessa seurataan sitä, miten tauti on edennyt Tanskassa. Mäkijärven mukaan oletus on nyt Tanskan mallin mukaan se, että BA.2:n osuus nousee 100 prosenttiin muutamassa viikossa.

Tanskassa on todettu, että BA.2 tarttuu edeltänyttä muunnosta helpommin ja nopeammin, mutta aiheuttaa lievemmän taudin.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä kerrottiin jo 27. tammikuuta, että alueella oli vahvistettu kymmenen omikronin BA.2:n aiheuttamaa tautitapausta. Uusi alavariantti voi pitkittää meneillään olevaa tautiaaltoa.

Aiheesta kertoi aiemmin myös Yle.

Omikronin BA.2-muunnos + Covid-19-tautia aiheuttavasta SARS-CoV-2-viruksesta on useita muunnoksia. + Viruksille on tyypillistä, että ne muuntuvat koko ajan. + Näin tekee myös koronavirus, SARS-CoV-2. + Omikron BA.2-variantti on omikronvariantin alalinja + Kun virukset lisääntyvät, niiden perimään ilmaantuu muutoksia eli mutaatioita. + Mutaatiot ovat osa virusten luonnollista evoluutioprosessia ja kohdistuvat usein niihin viruspartikkelin rakenteisiin, jotka ovat kosketuksissa isäntäsoluympäristöön. + Muuntuneet virukset, eli virusvariantit, saattavat poiketa ominaisuuksiltaan aiemmin tavatuista viruskannoista. Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

