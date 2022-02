Valkoisen talon ex-neuvonantajan mukaan Niinistö varoitti Trumpin puheiden lopputuloksesta: ”Hän tajusi, mihin tämä kaikki voisi johtaa”

Fiona Hillin mukaan Sauli Niinistö kuului harvoihin, joiden Trump katsoi olevan ”tasollaan tai ainakin melkein”.

Suomen presidentti Sauli Niinistön epäilykset Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin aikeista heräsivät ajoissa syksyllä 2019. Reilua vuotta myöhemmin vaalit hävinneen Trumpin syytökset vilpistä johtivat kongressitalon valtaukseen Washingtonissa. Sitä pidetään nykyhistorian pahimpana demokratian kriisinä suurvallassa.

Niinistön reaktiota arvioi Trumpin entinen neuvonantaja Fiona Hill. Häneltä ilmestyi pari kuukautta sitten kirja There Is Nothing for You Here – Finding Opportunity in the 21:st Century.

Hill kirjoittaa, että Niinistö “oli niitä harvoja, jotka yrittivät osoittaa mitä Trump aikoi”. Hill viittaa Niinistön vierailuun Valkoisessa talossa lokakuussa 2019.

Tuolloin Suomen presidentti vierestä joutui kuuntelemaan, kun Trump pauhasi maansa demokraateista, uutismediasta ja hänen viraltapanohankkeestaan.

Kun Niinistö viimein sai suunvuoron, hän sanoi Trumpille:

– Herra presidentti, teillä on hieno demokratia. Pitäkää siitä kiinni.

Fiona Hill seurasi häkeltyneenä esimiehensä presidentti Trumpin toimia.

Tämä uutisoitiin Suomessa laajasti. Hill on vakuuttunut siitä, että kyseessä ei ollut kevyt heitto Niinistöltä. Suomen presidentti oli hyvin tosissaan.

Hän kertoo saaneensa asiasta varmistuksen Niinistön esikuntaan kuuluvilta ihmisiltä, joihin oli tutustunut työskennellessään Valkoisen talon Kansallisessa turvallisuusneuvostossa (NSC).

”He vahvistivat minulle, että presidentti Niinistö oli hyvin huolestunut Trumpin sanoista ja asenteista. Hän ei ottanut niitä vitsinä. Hän tajusi, mihin tämä kaikki voisi johtaa”, Hill kirjoittaa.

Hän arvelee Niinistön olleen varuillaan Trumpin suhteen, koska oli isännöinyt tämän ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin tapaamista Helsingissä kesällä 2018. Hill kuului tuolloin Trumpin seurueeseen.

Tapaamista pidettiin katastrofaalisena Trumpille, joka antoi ymmärtää luottavansa enemmän Putiniin kuin omiin valtiollisiin tiedusteluelimiinsä.

Alun perin Britanniasta kotoisin oleva Fiona Hill on akateeminen Venäjä-asiantuntija. Hän toimi jo George W. Bushin ja Barack Obaman hallinnoissa tiedusteluanalyytikkona. Vuonna 2017 Hill nimitettiin Trumpin avustajien joukkoon ja turvallisuusneuvoston henkilökuntaan.

Hill jätti tehtävän kesällä 2019 ja työskentelee nykyään Brookings-instituutissa Washingtonissa.

Marraskuussa 2019 Hill todisti Trumpin ensimmäisessä viraltapano-oikeudenkäynnissä kongressissa. Se päättyi Trumpin hyväksi.

Hillin tuoretta kirjaa on ylistetty sekä britti- että amerikkalaislehdissä.

Tuoreessa haastattelussa Helsingin Sanomissa Hill kertoo arvostaneensa Niinistön toimi ”hyvin paljon”, Yhdysvaltain hallinnossa toimiessaan.

– Hän on nykyään yksi moraalista johtajista Euroopassa. Häneen otetaan usein yhteyttä asioista ja kysytään, miten hän näkee ne, Hill sanoi HS:lle.

Kirjassaan Hill katsoo myös Trumpin kuunnelleen Niinistöä, minkä hän soi vain niille, jotka olivat Trumpin mielestä ”hänen omalla tasollaan, tai ainakin melkein.”