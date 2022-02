Europarlamentaarikko Sirpa Pietikäisen äiti kuoli – yritti itse elvyttää äitiään kymmenen minuutin ajan ennen ambulanssin tuloa

Sirpa Pietikäinen asui äitinsä ja miehensä kanssa kahden sukupolven omakotitalossa ja toimi äitinsä omaishoitajana 90-luvulta asti.

Kokoomuksen europarlamentaarikko Sirpa Pietikäisen äiti Sylvi Pietikäinen on kuollut.

97-vuotiaaksi elänyt Sylvi Pietikäinen menehtyi 20. joulukuuta kotonaan Hämeenlinnassa.

Sirpa Pietikäinen asui äitinsä ja miehensä kanssa kahden sukupolven omakotitalossa ja toimi äitinsä omaishoitajana 90-luvulta asti.

– Olin läsnä tietysti, kun hän lähti, Sirpa Pietikäinen kertoo.

– Hän oli jo iäkäs ja hänellä oli perussairauksia.

Itse kuolema tapahtui yllättäen. Sylvi Pietikäinen sai kotonaan sydänpysähdyksen.

– Yritin elvytystä. Siinä elvytyksessä meni varmaan viitisen tai kymmenisen minuuttia. Sitten tuli ambulanssi.

Sirpa Pietikäinen on ainoa lapsi. Hän muistaa äitinsä poikkeuksellisen hienona ja lämminsydämisenä. Jos Sylvi Pietikäistä kuvaisi kahdella sanalla, ne olisivat rakkaus ja vastuunkanto. Sairaanhoitajana työskennellyt Sylvi Pietikäinen oli syntynyt mäkitorppalaisperheeseen keskimmäisenä lapsena.

Sylvi Pietikäinen rakasti taidetta ja kirjallisuutta. Piirsi ja kirjoitti itsekin.

– Kolmivuotiaana hän sairasti rankan ja pitkäkestoisen keuhkokuumeen, josta hänen ei uskottu selviävän. Sitkeä tyttö selvisi ja teki jo alle kouluikäisenä paljon töitä kotona, kuten siihen aikaan oli tapana, Sirpa Pietikäinen kirjoitti Facebookissa.

Sylvi Pietikäinen varttui talvisodan varjossa, ja hän koki venäläisten sotavankien leirit Härmässä.

– Talvisodan aikana hän kävi yhdessä siskonsa kanssa auttamassa isäänsä perunoiden keittämisessä ja jäädyttämisessä talvipakkasessa rintamalle lähetettäväksi.

Kun Sirpa Pietikäinen muutti pois lapsuudenkodistaan ja ryhtyi opiskelemaan, äiti Sylvi antoi tyttärelleen mukaan oman Raamatun. Siihen hän oli merkinnyt Psalmin 23 säkeet 1-4 ja sanoi, että aina elämässä on turva ja rakkaus mukana, eikä ikinä ole ihan yksin.

Äidin kuolema on omaishoitajana toimineelle Sirpa Pietikäiselle iso elämänmuutos. He asuivat yhdessä isossa kahden sukupolven talossa.

– En osaa vielä sanoa, mitä jatkossa teemme. Antaa elämän ja surun asettua ja katsoo sitten.

Sirpa Pietikäinen asui aviomiehensä ja äitinsä kanssa isossa kahden sukupolven talossa Hämeenlinnassa.

Loppuvaiheessa Sylvi Pietikäinen tarvitsi paljon apua. Elämä jatkui silti niin normaalina kuin mahdollista. Korona-aikana Sirpa Pietikäinen oli miehensä kanssa usein kotona etätöissä. Hänen oli mahdollista olla paljon äidin kanssa.

– Viime aikoina otin asenteen, että olin kiitollinen siitä, että sain vielä pitää äitini.

– Äiti aina hymyili ja otti kädestä kiinni, kun menin hänen luokseen. Hänellä oli rakkaudellinen katse.

Mieleen on jäänyt äidin toiseksi viimeinen ilta, kun Sirpa pesi apujoukkojen kanssa äitinsä hiukset.

– Kun äiti meni sinä iltana nukkumaan, hän hymyili ja katsoi silmiin. Äidillä oli loppuun asti tosi luja kädenpuristus.

Äidin poismenon jälkeen kuoli sunnuntaina 6. helmikuuta myös perheen rakas Enni- kissa.

– Kissakin on nyt poissa. Se oli sekä minun että äitini kissa. Jäljellä on vielä kaksi kissaa.

– Siihen meidän on tyytyminen, että kipu ja suru on yksi rakkaudenmuoto, joka jää jäljelle, kun ihminen lähtee pysyvästi meidän elämästä, Sirpa Pietikäinen sanoo.

Tyttärelleen Sirpalle Sylvi Pietikäinen opetti kyvyn pysähtyä ja nähdä luonnon pieniä ihmeitä ja niiden kauneutta, kuten vaikka niittyleinikissä, kissantassussa tai varpusessa, Sirpa kertoo Facebookissa.

Eläkevuosinaan Sylvi aina ennen aamukahvin keittoa lakaisi ulkoportaat ja antoi linnuille ja kissoille ruuat. Sairastumisen jälkeenkin onnellinen hymy valaisi Sylvin kasvot, kun hän pääsi ulos omalle pihalle.

Isossa talossa on nyt hiljaista. Sirpa Pietikäisen isä kuoli jo 16 vuotta sitten. Tytär toimi hänenkin omaishoitajana. Isän lähdön jälkeen hän tunnistaa nytkin surun kaaren. Sisällä on hirveä tyhjä pala. Sen täyttyminen vaatii oman aikansa.

– Ensin on shokkivaihe. Sitten tuntuu kuin sydän olisi raastinraudalla raastettu. Sitten suru sammaloituu osaksi mielen- ja elämänmaisemaa.

– Siihen meidän on tyytyminen, että kipu ja suru on yksi rakkaudenmuoto, joka jää jäljelle, kun ihminen lähtee pysyvästi meidän elämästä. Auttaa surussa, kun muistamme, että siksi me suremme, että me rakastamme.

On myös tärkeää muistaa, ettei käperry oman surunsa ympärille.

– Kaikilla on surua, Sirpa Pietikäinen päättää.

Lue lisää: 95-vuotiaan äitinsä omaishoitaja Sirpa Pietikäinen tunnistaa koronan riskit: ”On todennäköistä, että sekä minä että äiti voimme sairastua”