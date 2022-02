Vapaaehtoinen kysyi sekavassa tilassa olleelta Jasmin Ruotsalaiselta, miten hän voi – auttaa nyt muita: ”Tärkeintä on, että nuoret tulevat kohdatuiksi”

Toivottomuutta tuntevalle nuorelle Jasmin Ruotsalainen haluaisi sanoa: Et ole yksin, vaikka siltä tuntuu. On olemassa ihmisiä, jotka välittävät.

Vuoden 2022 Yhteisvastuukeräyksen teema on koronapandemian seurauksista kärsivien lasten ja nuorten auttaminen niin Suomessa kuin maailmalla.

Oranssi­liivinen partio kulkee jälleen kerran pimenevässä illassa.

He ovat Saapas­-päivystäjiä.

Koulutettuja vapaa­ehtois­työn­tekijöitä, joka kulkevat paikoissa, joissa nuoria on.

He kuuntelevat, auttavat ja opastavat.

Heillä on aina aikaa nuorille, jotka tarvitsevat apua tai juttuseuraa.

– Tärkeintä on, että nuorelle menee viesti, että hänestä välitetään, Jasmin Ruotsalainen sanoo.

19-vuotias klaukkalalainen oli itsekin pitkään masentunut ja hoidettavana psykiatrisella osastolla.

Ilman välittäviä aikuisia ja Saappaan päivystäjiä hänen elämänsä olisi voinut luiskahtaa toiseen suuntaan.

Oli keväinen päättäjäisilta, kun juotu yksi alkoholijuoma ja lääkkeiden yhdistelmä aiheuttivat Jasmin Ruotsalaiselle sekavan olon. Sattumalta paikalle tuli Saappaan päivystäjä, joka kysyi, miten Jasmin voi.

Nyt Jasminilla menee taas hyvin. Hän asuu omillaan ja opiskelee nuoriso- ja yhteisöohjaajaksi.

– On kiva olla nuorten kanssa. Se tuntuu luonnolliselta, hän sanoo.

Jasmin Ruotsalainen kertoo tarinansa tuoreessa Yhteisvastuu-dokumentissa. Samalla hän valottaa Youtube-videolla Saapas-toimintaa.

Valtakunnallinen Palveluoperaatio Saapas on osa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon nuorisotyötä. Jasmin Ruotsalainen on ollut seurakunnan toiminnassa mukana isosena.

– Tuttu ohjaaja pyysi mukaan Saapas-päivystäjäksi, Jasmin kertoo.

– Siinä voi olla mukana niin paljon kuin haluaa. Se on hienoa.

Päivystys tarkoittaa joko nettichattailua, jolloin jutellaan nuorten kanssa. Tai sitten ollaan katupäivystyksessä, mennään moikkailemaan nuoria ja juttelemaan.

Toivottomuutta tuntevalle nuorelle Jasmin haluaisi sanoa: Et ole yksin, vaikka siltä tuntuu.

Chatissa tulee usein esiin, että nuorella on kokemusta yksinäisyydestä. Ei ole ketään, johon tukeutua.

– Koetamme keksiä tekemistä ja sisältöä arkeen. Kannustamme käymään ulkona ja tekemään pieniä asioita.

Nuorena Jasmin Ruotsalainen halusi näyttelijäksi. Esiintyminen kiinnosti.

Näyttelijähaaveet alkoivat sittemmin hiipua. Peruskoulun jälkeen Jasmin ryhtyi opiskelemaan lähihoitajaksi. Kahden vuoden kuluttua hän vaihtoi nuoriso-ohjaajalinjalle. Se tuntuu omalta alalta.

– Hyvät hetket päivystäjänä ovat sellaisia, että joku nuori on katupäivystyksessä ensin ollut tosi varautunut, mutta on sitten antanut tai kertonut itsestään jotain.

– Tai sellainen hetki on hieno, jolloin on pystynyt auttamaan. Kaikki kohtaamiset ovat aina tärkeitä.

Koulujen pihat ja torit ovat tulleet Saapas-päivystäjille tutuiksi. Harvoin on niin, ettei kukaan nuorista halua kontaktia.

– Tärkeintä on, että nuoret tulevat kohdatuiksi. Päivystys antaa nuorille mahdollisuuden turvallisiin aikuisiin.

Saapas-työtä Jasmin Ruotsalainen tekee Nurmijärven alueella. Hän on kotoisin Klaukkalasta kaksilapsisesta perheestä. Isän puolisolla on lisäksi neljä lasta.

Teatteri on rakas harrastus. Klaukkalan Nuorisoseuran teatterille Jasmin Ruotsalainen on ohjannut lastennäytelmiä. Lasten kanssa on hänen mielestään helppo työskennellä. Lapset ovat aitoja. He eivät peittele mielipiteitään.

Kirjoittaminen kiehtoo. Tietokoneella on valmiina monenlaisia romaaninpätkiä.

– Kirjoitan varmaan siksi, että sekin tuntuu luonnolliselta. Jostain syystä on asioita, jotka haluan tuottaa ulos itsestäni.

Toivottomuutta tuntevalle nuorelle Jasmin haluaisi sanoa: Et ole yksin, vaikka siltä tuntuu. Kyllä on ihmisiä, jotka välittävät.

Saapas-päivystys on yksi keino saada apua. Se vaatii nuorelta itseltään, että osaa hakeutua sellaisten ihmisten luokse, jotka osaavat auttaa.

– Ehkä toisten auttaminen kumpuaa juuri siitä, että olen itse kokenut masennusta. Olen saanut apua ja tukea. Haluan mahdollistaa sen muillekin.

Jasmin Ruotsalaisella on motto: Kun tarpeeksi kauan tamppaa paskaa, on lopulta ihan tasainen alusta.

– Se tarkoittaa, että kun on epävarmalla alueella ja elämäntilanne ei ole toivottu, pitää vain yrittää parhaansa. Siitä tulee turvallinen alusta ponnistaa eteenpäin.

Itse hän jaksoi sinnitellä Saapas-päivystyksen ja läheisten tuella.

– On siistiä, että on itse selviytynyt tilanteesta, jollaisesta voi nyt auttaa muita pääsemään yli.

