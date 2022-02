Tutkija: Convoy-mielenosoituksesta tekee poikkeuksellisen yksi huolestuttava piirre – näin poliittinen liikehdintä on muuttunut korona-aikana

Helsingin yliopiston tutkijatohtorin Johanna Vuorelman mielestä Convoy-mielenosoitusta pitäisi pilkkaamisen sijaan tarkastella kriittisesti.

Perjantaina alkanut Convoy Finland 2022 -mielenosoitus on saanut verkkokeskusteluissa osakseen paljon ivaa ja pilkkaa, mikä on Helsingin yliopiston tutkijatohtori Johanna Vuorelman mielestä harmillista.

– Siinä menetetään mahdollisuus tarkastella kriittisesti sitä, mistä mielenosoitus kumpuaa ja millaisia erilaisia ryhmiä se pitää sisällään, Vuorelma sanoo.

Olennainen osa mielenosoitustapahtumaa on se, miten siihen reagoidaan. Myös reaktion voi nähdä poliittisena: mieltään osoittavien pilkkaamisella tehdään naurunalaiseksi ne, jotka ovat pyrkineet vaikuttamaan poliittisesti.

– Tällainen reagointi ei ole uusi ilmiö. Päinvastoin näen tämän jatkumona keskustelulle, jota olemme nähneet jo vuosien ajan.

Helsingin yliopiston tutkijatohtori Johanna Vuorelma näkee Convoy Finland 2022 -mielenosoituksessa monia korona-ajalle ominaisia poliittisen liikehdinnän piirteitä.

Vuorelman mukaan asetelma on hyvin samankaltainen kuin vuoden 2016 keskusteluissa Trumpin kannattajista sekä Brexitin puolesta äänestäneistä: osa kansalaisista esitetään höynäytettävinä ja salaliittoteorioihin haksahtaneina.

Vaikka pilkka onkin Vuorelman mielestä politiikassa joskus ihan legitiimi reaktio, valtaa se harmillisen ison osan keskustelusta etenkin sosiaalisen median kanavilla. Samalla eri ryhmien välille voi syntyä ajatuksia siitä, ettei olla osa samaa poliittista yhteisöä.

– Yhteiskunnallinen koheesio on heikentynyt, mikä on ollut yksi korona-ajan suurimpia uhkia. Ollaan jakauduttu eri sosiaalisiin todellisuuksiin.

Convoy Finland 2022 -mielenosoitukseen osallistuneet vaativat muun muassa koronarajoitusten välitöntä ja lopullista lopettamista.

Yhtenä yhteiskunnallisen koheesion mittarina voidaan pitää luottamusta. Tilastokeskuksen toteuttaman Kansalaispulssi-kyselyn tuoreimmat tulokset osoittavat, että luottamus koronapandemian hoitoon Suomessa on nyt alimmillaan.

Tammikuussa vain 48 prosenttia vastaajista koki luotettavuuden toteutuneen koronavirukseen liittyvässä viranomaisviestinnässä hyvin tai melko hyvin, kun korkeimmillaan luku on ollut yli 80 prosenttia.

– Kyselyt eivät kuitenkaan kerro, minkä tyyppistä epäluottamus on, huomauttaa Vuorelma.

On olemassa kahdenlaista poliittista epäluottamusta: spesifiä ja yleistynyttä. Spesifi epäluottamus voi olla esimerkiksi epäluottamusta tiettyä päätöstä tai poliittista toimijaa kohtaan.

– Tällainen epäluottamus on ihan normaali osa demokratiaa ja usein myös hyödyllistä poliittisen järjestelmän toimivuuden kannalta. Kriittinen suhtautuminen vallanpitäjiin voi ehkäistä esimerkiksi vallan väärinkäyttöä, kertoo Vuorelma.

Sen sijaan järjestelmä ei toimi, mikäli yleistynyttä epäluottamusta esiintyy liikaa. Sillä tarkoitetaan epäluottamusta koko poliittista järjestelmää kohtaan.

– Tällöin ihmiset lähtevät etsimään auktoriteetteja muualta, mikä voi aiheuttaa yhteiskunnallista epävakautta.

Ympäristöliike Elokapina osoitti mieltään Sörnäisten rantatiellä Helsingissä joulukuussa 2021. Mielenilmauksellaan liike halusi osoittaa syvän pettymyksensä vallitsevaan ilmastopolitiikkaan.

Vuorelman mukaan Suomen Convoy-mielenosoituksen yhteydessä on esiintynyt paljon yleistyneen epäluottamuksen piirteitä, mikä tekeekin siitä suomalaisten mielenosoitusten keskuudessa poikkeuksellisen. Liikehdinnän yksi vaatimuksista on hallituksen eroaminen ilman varsinaisia perusteluja, mitä voidaan itsessään pitää merkkinä yleistyneestä epäluottamuksesta.

Merkkejä on kuitenkin nähtävissä myös laajemmin korona-ajan protestoinneissa. Yksi syy luottamuksen laskuun voi olla Vuorelman mukaan kansalaisten verkostojen ja perinteisen osallistumisen väheneminen, kun moni toiminta on ollut korona-aikana rajoittunutta tai siirtynyt verkkoon.

– Olennainen kysymys tällä hetkellä on, kuinka saada luottamuksen taso palautettua tulevaisuudessa ennalleen niin, ettei meille jää pysyvää epäluottamuksen tilaa.

Vuorelma itse uskoo siihen, että luottamus on voitettavissa takaisin.

– Tärkeää olisi paluu normaaliin mahdollisimman pian, jotta ihmisten kokemukset osallisuudesta ja merkityksellisyydestä voivat vahvistua.

Kulttuuriala järjesti Mitta on täysi -mielenosoituksen Kansalaistorilla ja Eduskuntatalon rappusilla kesäkuussa 2021.

Toinen olennainen keino on tuottaa riittävästi tietoa eri ryhmistä niin, että mahdollisimman moni tulisi huomioiduksi. Tämä vaatii myös päättäjiltä asiantuntijoiden kuuntelemista ja sitoutumista tietopohjaiseen päätöksentekoon.

– Ihmisillä on niin eri todellisuuksia, joita ei välttämättä edes tunnisteta. Ja siinä vaiheessa kun tunnistetaan, voi olla jo syntynyt vahva kokemus epäoikeudenmukaisuudesta.

Epäluottamus poliittiseen järjestelmään lisää myös väkivallan uhkaa. Poliittista väkivaltaa onkin esiintynyt korona-aikana Euroopassa ja Yhdysvalloissa, kertoo Vuorelma.

– Yhdysvaltain kongressitalon valtaus on yksi ilmentymä tästä, mutta poliittinen väkivalta voi olla paljon muutakin.

Myös Convoy Finland 2022 -mielenosoituksen somekanavissa esitettiin ajatus Eduskuntataloon tunkeutumisesta. Viikonlopun liikehdinnässä osoitettiin kansalaistottelemattomuutta esimerkiksi protestoimalla hinausyrittäjiä vastaan ja vastustamalla poliisia.

Väkivallan uhkaa kohdistui myös toimittajiin. Iltalehti ja Yle kertoivat toimittajien kohdanneen mielenosoituksessa sekä sanallista että fyysistä häirintää.

Vuorelma pitää median edustajiin kohdistunutta häirintää huolestuttavana.

– Poliittisen liikehdinnän kärjistymisen pahin skenaario on väkivallan lisääntyminen.

Sote-alan pakkorokotuksia vastustava Save Sote -mielenilmaus kokoontui lauantaina 5.2. osoittamaan mieltään Eduskuntatalon edustalle.

Toinen korona-aikana nähty kärjistymisen merkki on eri ammattiryhmien välinen vastakkainasettelu. Vuorelman mukaan poliittisessa liikehdinnässä on tapahtunut pandemian aikana merkittävä muutos, jossa puoluekenttä on jäänyt taka-alalle.

– Koronapolitiikkaan liittyvät vaatimukset eivät ole kanavoituneet puolueiden, vaan ammattiryhmien kautta. Moni on löytänyt uudenlaisen poliittisen identiteetin.

Rajoitukset ovat asettaneet monet ammatinharjoittajat tilanteeseen, jossa omaa toimintaa on pitänyt perustella. Tämä on näkynyt ammattiryhmien julkisina ulostuloina. Vuorelma listaa tällaisiksi ryhmiksi kulttuurialan, sosiaali- ja terveysalan, ravintola-alan sekä opiskelijat ja opettajat.

Entä jatkuuko sama kehitys myös tulevaisuudessa?

– Se riippuu siitä, mihin suuntaan koronatilanne kehittyy. Esimerkiksi sote-ala on varmaan sellainen, jossa kokemus epäoikeudenmukaisuudesta jatkuu myös akuutin koronakriisin jälkeen, Vuorelma epäilee.