Poliisi ei paljasta, kuka on Convoy-mielenosoituksen takana – asiantuntija: ”Kestämätöntä laintulkintaa”

Asianajaja Markku Fredmanin mukaan poliisin toiminta on täysin sama asia, kuin jos Patentti- ja rekisterihallitus kieltäytyisi paljastamasta yhdistyksen puheenjohtajan nimeä.

Jo kolmatta päivää Helsingin keskustassa kokoontuva Convoy Finland -mielenosoitus on viime päivinä ollut tiuhaan otsikoissa.

Mielenosoittajat ovat katkaisseet liikenteen Mannerheimintiellä jo kahdesti; lauantaina mukana oli myös Save Sote -mielenosoitukseen osallistuneita henkilöitä.

Poliisi on perjantain ja lauantain aikana ottanut kiinni kymmeniä häiritsevästi käyttäytyneitä mielenosoittajia ja hinauttanut tielle pysäköityjä ajoneuvoja. Poliisi on useasti todennut, ettei mielenosoituksen järjestäjä ole saanut Convoy-mielenosoitusta pysymään sovitusti Kansalaistorilla.

Järjestäjää poliisi ei kuitenkaan ole suostunut paljastamaan, sillä sen tulkinnan mukaan julkisuuslaki kieltää järjestäjän nimen mainitsemisen. Helsingin poliisi on kertonut Twitterissä palaavansa vielä asiaan alkavalla viikolla.

Poliisi vetoaa lain 24. pykälän 1. momentin 32. kohtaan, jossa salassa pidettäviksi yksityisyyden suojan alaisiksi asioiksi listataan muun muassa henkilön poliittinen vakaumus, yksityiset mielipiteet ja harrastustoiminta.

Saman kohdan nojalla se on tehnyt viime aikoina muitakin julkisuudessa esillä olleita salauspäätöksiä. Poliisi on esimerkiksi tulkinnut, että rikollisjärjestön jäsenyys on salassa pidettävä yksityisasia.

Prosessioikeuden dosentti, asianajaja Markku Fredman totesi Twitterissä pitävänsä poliisin mielenosoituksista esittämää laintulkintaa kestämättömänä.

Fredman kertoo Ilta-Sanomille pitävänsä kummallisena sitä, että julkisen ja kaikille avoimen mielenosoituksen järjestäminen tapahtuisi yksityiselämän piirissä ja siten nauttisi yksityiselämän suojaa.

– Tuntuisi aika hassulta, jos joku harrastaisi mielenosoitusten järjestämistä, Fredman sanoo.

Mielenosoittajia Convoy Finland -tapahtumassa Helsingissä 5. helmikuuta 2022.

Fredmanin mukaan mielenosoitus on nimenomaan kokoontumislaissa mainittu yleinen kokous, joka on avoinna kaikille.

– He ovat tehneet mielenosoituksesta kokoontumislain mukaisen ilmoituksen, jolloin ovat itsekin katsoneet järjestävänsä avoimen, yleisen kokouksen.

Olennaista on se, että kokous on yleinen – ei yksityinen.

– Henkilön, joka järjestää mielenosoituksen eli julkisen kokouksen, johon toivoo kenen tahansa osallistuvan, toiminta ei tapahdu yksityiselämän piirissä, vaan on julkista toimintaa.

Convoy-mielenosoituksen tiimoilta Fredman ei kuitenkaan kiinnittäisi liikaa huomiota yksittäiseen poliisiin, joka on todennäköisesti vain noudattanut poliisille julkisuuslaista annettuja ohjeita.

– Sylttytehdas on se, joka tämän ohjeistuksen on antanut.

Poliisihallitus julkisti marraskuussa 2019 niin kutsutun Julkisuuskäsikirjan, jonka tarkoituksena oli ohjeistaa poliisia ja erityisesti esitutkintapöytäkirjojen julkisuudesta päättäviä tutkinnanjohtajia julkisuuslain tulkinnassa.

Oikeusministeriö asetti viime vuonna työryhmän, jonka tavoitteena on ajantasaistaa julkisuuslakia. Fredmaninkin mukaan laki todella kaipaa uudistamista.

– Se, että tällaisia tulkintoja, kuten poliisi nyt teki, voidaan esittää, kertoo uudistustarpeesta. Samalla tulkinnalla Patentti- ja rekisterihallituksen pitäisi olla kertomatta, kuka on sen ylläpitämään rekisteriin merkityn yhdistyksen puheenjohtaja.