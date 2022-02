Mitä Convoy-mielenosoituksesta seuraa? ”Kun tämä on ohi, ei ole olemassa mitään Convoy Finlandia”

Yliopistotutkijat arvioivat mielenilmauksen jäävän parin kolmen päivän tussautukseksi – päiväperhoksi – jonka jälkeen koko ilmiö hyytyy.

Helsingin yliopiston yhteiskuntapolitiikan professori Heikki Hiilamo pitää Suomen Convoy-liikettä tyypillisenä sosiaalisen median ajan nostattamana mielenosoituksena.

Mieltä osoittanut joukkio oli epäyhtenäinen ja kirjava, jolla ei ole ollut selvää yhteistä agendaa ja viestiä.

– Mielenosoitus pantiin pystyyn somen kautta, ja joukossa oli tuhansia täysin toisilleen tuntemattomia ihmisiä eri arvomaailmoin, Hiilamo kuvaa.

Liikkeen vaatimukset ovat toisistaan irrallisia: kaikkien koronarajoitusten välitön ja lopullinen lopettaminen, polttoaineveron puolittaminen ja Suomen hallituksen eroaminen.

– Porukassa on ollut radikalisoitumisen piirteitä, ja tavoitteita on haettu puoliksi laittomilla keinoilla. Se on huolestuttavaa, Hiilamo sanoo.

Mielenosoittajien vaatimukset ovat myös paisuneet lennossa: lauantaina iskulauseissa vilahtelivat jo myös mm. THL:n johdon eroamisvaatimus, eduskunnan hajottaminen sekä silkka rokotusvastaisuus.

Vaikka Convoy-liikkeellä on sosiaalisen median kanavissa yli 65 000 jäsentä, heistä vain pieni osa tuli paikalle perjantai-illan mielenosoitukseen Eduskuntatalon edustalle. Poliisi arvioi perjantaina puoli kahdeksan aikaan, että paikalla oli noin 700 osallistujaa. Yle arvioi, että koko perjantain aikana osallistujia oli noin 2 000.

– On niin helppo somessa tykätä eri ilmiöistä ja kirjoitella omasta nojatuolista. On aivan eri asia lähteä pitkäjänteisesti toimimaan jonkin asian puolesta. Se vaatii sinnikkyyttä ja kovaa sitoutumista. Näen tämän enemmän päiväperhona, muutaman päivän ilmiönä.

Lauantaina mielenilmaukseen osallistui selvästi vähemmän ihmisiä kuin edellisenä iltana.

Myös Helsingin poliisilaitoksen ylikomisarion Jarmo Heinosen mukaan osallistujamäärän roima putoaminen perjantaista lauantaihin saattaa kieliä siitä, että protestilta alkaa polttoaine hiipua.

– Mielenilmauksessa on kuitenkin ollut porukkaa, jotka ovat arvioideni mukaan nauttineet toista päivää alkoholia ja nukkuneetkin siinä välissä huonosti, Heinonen sanoi.

Voiko protesti johtaa johonkin?

– Koronarajoitukset ovat hiljalleen poistumassa muutenkin. Energian hinta puolestaan on iso poliittinen kysymys, Hiilamo mietti.

– Enemmän näen tämän yleisen tyytymättömyyden osoittamisena ja ilmaisuna, Hiilamo jatkoi.

Hiilamo sanoo, että korona on kyllä jakanut kansaa kahtia eikä puhu vain rokotemyönteisten ja vastaisten leiristä.

Professori Heikki Hiilamo näkee Convoy-liikkeen pikemminkin osoittavan yleistä tyytymättömyyttään kuin ajavan vaatimiaan asioita.

– Korona on vaikuttanut eri tavalla eri väestöryhmiin. Osalla elämänlaatu on jopa parantunut. He ovat pystyneet etätöiden ansiosta yhdistämään työ- ja perhe-elämän paremmin ja lisänneet liikuntaa. Toisilta korona on sitten vienyt työt ja sosiaaliset suhteet, Hiilamo kuvaa.

Miten tähän on tultu?

Hiilamo sanoi, että epidemian alussa kansa seisoi yhdessä rintamassa, ja kaikki olivat yksissä tuumin selättämässä tuntematonta virusta.

– Sitten alkoi tulla liian optimistisia arvioita, milloin voidaan palata normaaliin. Kun pandemian jatkuessa ihmiset alkoivat jakautua paremmin ja huonommin selviytyneisiin, on syntynyt epäluuloa ja tyytymättömyyttä, joka purkautuu sitten eri tavoin, Hiilamo sanoi.

Myös Helsingin yliopiston yliopistotutkija Niko Pyrhönen arvioi STT:lle, että Convoy-liikkeen taustalla ei ole mitään järjestelmällisesti organisoitua ryhmittymää.

– En näe sitä ollenkaan yhtenäisenä, jos ajatellaan minkälaisia ihmisiä on ollut tapahtumaa suunnittelemassa. Puhumattakaan niistä, jotka ovat osoittaneet sympatiaa tälle liikehdinnälle joko ilmaantumalla paikalle tai sosiaalisessa mediassa, Pyrhönen arvioi STT:lle.

Yhteiskunnalle on tulossa Convoy-mielenosoituksesta iso lasku, kun muun muassa poliisin resursseja on täytynyt lisätä. Ylikomisario Jarmo Heinonen sanoi, että poliisin määrärahoja voisi käyttää järkevämminkin, mutta ”poliisi ei voi valita hoidettavia tehtäviä”. Kuvassa mellakkavarusteiset poliisit vartioimassa Eduskuntataloa perjantaina 4. helmikuuta.

Hän näkee Convoy Finlandin toiminnan polttoaineena turhautuneisuuden.

– Kyse on yleisestä turhautuneisuudesta. Se tiedetään, että joillakin ryhmän kärkinimillä on varsin radikaaliakin toimintaa. Vetovastuun paikan päällä ottivat samat ihmiset, joita näkee jokaisessa koronarajoitteita tai rokotteita vastaan järjestetyissä mielenosoituksissa. He etsivät tilaisuuksia aiheuttaa yleistä hämminkiä.

Pyrhönen sanoo, että Convoy Finlandin mielenilmaus näyttää jäävän ”pienehköksi mielenosoitukseksi mielenosoitusten joukossa”.

– Osallistujamäärä oli tosi paljon alhaisempi kuin järjestäjät olivat puhuneet. Sanottiin, että tulee kulkue, mutta tuli muutama auto tipoittain. Jos torvia soitellaan, iskulauseita huudellaan ja Kansalaistorilla kävellään, ei se ole kovin huolestuttavaa.

Tutkijatohtori Niko Pyrhönen sanoi, että Suomessa yritettiin matkia Kanadan Convoyta. Yritykseksi se taitaa myös jäädä.

– Tämä oli aika lailla uniikki, reilu viikko sitten kokoon polkaistu yritys kokeilla Kanadan esimerkkiin perustuen tapahtumaa. Kun tämä on ohi, ei ole olemassa mitään Convoy Finlandia, joka jatkaa yhteydenpitoa.

Pyrhönen antaa myös medialle tukistuksen. Media alkoi Pyrhösen mielestä jo hyvissä ajoin ennen tapahtumaa nostaa kierroksia tapahtumaa kohtaan.

– Media on omalta osaltaan keskeisesti tämän spektaakkelin luonut. Odotettiin, että tulee iso rekkaletka, vaikka kukaan ei oikeasti sitä uskonut. Tuskin edes tapahtuman järjestäjät todellisuudessa ajattelivat näin. Ihmisiä pidettiin jännityksessä, ja tietyllä tavalla tämä tarina on median kertoma.

Mielenosoituksen saama mediahuomio voi Pyrhösen mukaan johtaa katujen tukkimisen yleistymiseen muiden mielenilmaisujen yhteydessä.

– Jotkut muut tahot saattavat lähteä kalastelemaan samoilla vesillä, Pyrhönen sanoi STT:lle.