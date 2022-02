Verinen mies hyppäsi liikkuvasta autosta Vantaalla

Itä-Uudenmaan poliisi kertoo, että se tutkii henkeen ja terveyteen kohdistuvaa rikosta, jonka ja rikosnimikkeenä on tässä vaiheessa pahoinpitely.

Mies onnistui pakenemaan vakavaa pahoinpitelyä hyppäämällä ajoradalle liikkuvasta autosta, kertoo silminnäkijä IS:lle. Poliisi vahvistaa, että silminnäkijän kuvaus tapahtumista vastaa poliisin käsitystä tapahtumista tutkinnan tässä vaiheessa.

Mies pelastautui henkilöautosta Vantaan Martinlaakson voimalaitoksen kohdalla perjantaina kello 12.

Silminnäkijä kertoo, miten hän näki auton tulevan Martinkylän tietä Variston suunnasta. Autosta hyppäsi mies, jonka naamasta valui verta.

Paikalla olijat nostivat miehen ajoradan keskikaistalle. He soittivat hätäkeskukseen ja jäivät odottamaan apua.

Poliisi ja ambulanssi tulivat paikalle noin 15 minuutin kuluttua.

– Naamasta pahoin verta valuva mies oli tajuissaan ambulanssin saapuessa, silminnäkijä kertoo.

Poliisi vahvistaa, että heillä oli poliisitehtävä perjantaina silminnäkijän kuvailemassa paikassa.

– Tilanne on nyt ohi eikä tapahtumista ole vaaraa sivullisille. Rikoksen uhri on viety samaan hoitoa, Itä-Uudenmaan poliisin yleisjohtaja komisario Asko Sartanen kertoo Ilta-Sanomille.

Hänen mukaansa silminnäkijän kuvaus tapahtumista vastaa pääosin tapahtumien kulkua tutkinnan tässä vaiheessa saatujen tietojen perusteella.

– Juttu on tutkinnassa. Kyseessä on henkeen ja terveyteen kohdistuva rikos ja rikosnimikkeenä on ainakin pahoinpitely, Sartanen sanoo.