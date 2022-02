Onneton eksyminen vei kainuulaisten neulamuikkupatojen äärelle.

Lunni on valtamerilintu, Sotkamo tunnetaan sinisistä vaaroistaan, mikä on vain vaaraksi lunnille, siksi se pelastettiin Paltamoon muikkupatojen äärelle.

Sotkamossa kahlasi torstaina lumihangessa lunni vastaan ulkoilijaa.

Kun valtamerilintu lunni kahlaa lumessa syvällä Kainuussa, sillä eivät ole asiat hyvin. Ulkoilija pyysi apua paikalliselta lintuharrastajalta Hannu Rönköltä, joka saapui kaverinsa kanssa pyydystämään lunnia.

– Siellä se oli Varisvaaralla Kuolanmaantien suunnalla, lunta oli ojissa puoli metriä, kainaloita myöten humpsahti, Rönkkö kertoo.

– Onneksi lumiauran heittämät lumet olivat vähän jäätyneet, niin pääsi konttaamaan.

Pieni pingviininkaltainen otus ilmestyi Sotkamon sinisille hangille.

Ilma oli tyyni 20 asteen pakkassää, juuri sellainen, joka sinertää Sotkamon siintäviä vaaroja Veikko Huovisen hengessä.

Pyydystäminen ei ollut aivan läpihuutojuttu, sillä haavia ei ollut mukana, ja lunni oli vielä yllättävän pirteä, oli jopa tehnyt pieniä pyrähdyksiäkin.

Eksymisestä ei ollut pitkä aika.

– Saimme sen räsymattoon.

Räsymatto takasi kyydin naapurikuntaan.

Lunnin elämää. Apu on tulossa.

Seuraava osoite oli Paltamo, jossa lunnin otti huostaansa lintuharrastaja ja ansioitunut petolinturengastaja Vesa Hyyryläinen.

– Syö siellä nyt neulamuikkuja, Rönkkö kertoo.

Pohdinnassa on, jatkaako lunni matkaa Heinolan lintutaloon, jossa on jo entuudestaan yksi lunni, Sysmään aiemmin talvella pakkolaskun tehnyt.

– Siellä sillä olisi kaveri.

Hannu Rönkkö on myös lintubongari. Lunnista tuli hänelle kaksinkertaisesti pyöreiden numeroiden aihe: 300:s laji Kainuussa, 400:s laji Suomessa.

Lajin sai laskea, koska lunnia ei ollut vielä pyydystetty, vaan se oli luonnonvarainen, ennen kuin Rönkkö sen pyydysti.

Nyttemmin lunni on ”pinnakelvoton”.

Pyydystetystä lunnista ei lintubongari voi laskea enää niin sanottua ”pinnaa”.

Lunni on Suomessa hyvin harvinainen, mutta säännöllinen harhailija. Yleensä sen heittää väärään suuntaan myrsky.

Laji kuului Suomen pesimälajistoon 1920–30-luvuilla, jolloin Petsamo Heinäsaarineen kuului Suomeen.

Näin kirjoitti Einari Merikallio kirjassaan Jäämeren äärellä (1924):

”Meren peilipinnalla kelluu lepäillen suuria lunnijoukkoja. Pesänsä niillä on läheisellä saarella, paksun turpeen peittämillä kentillä, syvällä kauniskukkaisen pinnan alla. Kolo kolon vieressä ammottavat täällä pesäaukkojen mustat suut. Näitä lunnikenttien mustia, synkkiä silmiä reunustavat puna-ailakit ja kellan - ja valkoisenkirjavat sauniot sekä vaatimattomat suolaheinät. Liike lunnikentän ja meren välillä on heikkoa, sillä nyt on vuorokauden hiljaisin hetki.”

Lentoon pääsy pingviinimäisillä tynkäsiivillä oli lunnille jopa kotikentällä työlästä, kuvaili Merikallio.

Sotkamon hangesta se olisi ollut mahdotonta.

Vaaran uhatessa Petsamon Heinäsaarten lunnit ”luikkivat maassa kuin rotat” ja piileskelivät koloissaan niin, että lunnikenttä Merikallion sanoin ”huokaa niiden salaperäisestä mutinasta, ja tuo huuhkajan ääni kulkijaa melkein kammottaa”.

Sotkamossa luikkiminen oli hankalaa, koska pako meni kahlaamiseksi.