Keli koettelee taas kolaa. Perjantai ja lauantai tuovat paksun lumikerroksen.

Perjantai ja lauantai tuovat paksun lumikerroksen Suomeen, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Ari Mustala.

Lumisade alkaa perjantaiaamuna levitä länsirannikolta, ja se saavuttaa lähes koko Suomen perjantain aikana. Pyryn itäraja kulkee perjantaina Lappeenlinna-Savonlinna-Joensuu-akselilla, Mustala kertoo.

Itäisimmänkin Suomen lumisade saavuttaa lauantaina.

Perjantain ja lauantain välisenä yönä lunta sataa koko Suomessa.

– Lauantaina pilvet rakoilevat länsirannikolla, ja on tiedossa hieman poutaa, Mustala kertoo.

Sunnuntaina lumisade saapuu uudelleen Suomen ylle etelästä.

Lumisadetta säestää tuima tuuli, joka on Länsi-Suomessa navakkaa ja puuskittaista. Ilmatieteen laitos on antanut tuulivaroituksen kaikille Suomen merialueille.

Lunta on luvassa eniten etelä- ja länsirannikolle, Lapin luoteisosiin ja osaan Pohjois-Pohjanmaata. Sunnuntaihin mennessä lunta sataa etelärannikolla, Luoteis-Lapissa ja Pohjois-Pohjanmaalla jopa 25 senttimetriä.

Satakuntaan lunta odotetaan noin 15 senttimetriä. Muualle Suomeen lunta kertyy viikonlopun aikana noin 10 senttimetrin molemmin puolin.

Ilmatieteen laitos varoittaa huonosta ajosäästä kaikkialla paitsi Itä-Suomessa. Länsi- ja etelärannikolle sekä Länsi-Lappiin varoitus on kirjattu vaarallisena ja muualla mahdollisesti vaarallisena.

– Jos viikonloppuna pystyy välttämään ajamista, niin se kannattaa tehdä. Jos on pakko ajaa, niin paras hetki on melkeinpä sunnuntaina aamulla, meteorologi Markus Mäntykannas kertoo Forecan sivuilla.

Ajosäätä vaikeuttaa osaltaan lauhtuva sää, Mustala kertoo. Perjantaiaamu alkoi napakoissa pakkasasteissa ympäri maata, mutta illan ja yön aikana sää lauhtuu.

Vatteri-myrskyn jäljiltä lunta on etelässäkin tuntuvasti. Kuva kinoksiin hautautuneesta Helsingin Kalliosta.

Mustalan mukaan lunta on tiedossa paljon, mutta määrät jäävät selvästi viime viikon lopun Valtteri-lumimyrskystä.

Lunta on tällä hetkellä eniten käsivarren Lapissa ja Kainuussa. Käsivarressa lumipeite on 95-senttinen, ja muualla Lapissa noin 41–60 senttiä. Itä-ja Keski-Suomessa lunta on laajalti yli puoli metriä, Mikkelissä jopa 71 senttiä. Vähiten lunta on etelä- ja lounaisrannikolla sekä Ahvenanmaalla.

Valtteri-myrskyn jälkeen lumensyvyys on ollut paikoin etelässäkin merkittävää. Esimerkiksi Espoon Nuuksiossa on keskiviikkona mitattu 58-senttinen lumipeite ja Heinolassa 60-senttinen.