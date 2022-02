Seppo Varjuksen kolumni: Ikivanha Young lähti sotaan - raha, totuus ja lato

Neil Young on 76-vuotias rock-tähti. Vastalauseena Roganin podcastille hän veti musiikkinsa pois Spotifyista. Esimerkkiä on jonkin verran seurattu, kirjoittaa Seppo Varjus.

Vanha mies vastaan nousukkaat? Tienraivaajat vastaan jäärä?

Ensin perusasiat 76 vuotta täyttäneille ja muillekin: Spotify on ruotsalaistaustainen suoratoistopalvelu. Sen kautta voi kuunnella musiikkia ja podcasteja, vähän kuin nauhoitettuja radio-ohjelmia.

Spotify maksoi lähemmäs 100 miljoonaa dollaria saadakseen alan tähden Joe Roganin podcastin itselleen. Roganin podcasteissa on esitetty harhaanjohtavia väitteitä mm. koronasta ja ilmastonmuutoksesta.

Neil Young on 76-vuotias rock-tähti. Vastalauseena Roganin podcastille hän veti musiikkinsa pois Spotifyista. Esimerkkiä on jonkin verran seurattu. Muidenkin kuin Roganin podcastien sisältöä palvelussa on alettu tutkailla, eivätkä löydökset ole kauniita.

Spotify on luvannut arveluttavaa sisältöä sisältäviin podcasteihin varoituksen. Spotifyn keskiviikkona julkaistu tulos oli varoitus sijoittajille.

Lisää rahasta. Billboard-lehden arvion mukaan Young menettää vuosittain yli 750 000 dollaria vetonsa vuoksi. Toisaalta hän myi hiljan puolet kappaleidensa kustannusoikeuksista 150 miljoonalla dollarilla. Youngilla on huomattava varallisuus levyjensä myynnistä ja konserttituloista.

On huomautettu, että Spotify-tulojen menetys ei välttämättä hirveästi Youngia kirpaise.

Neil Young tykkää levyttää ladossa atmosfäärin ja akustiikan vuoksi. Vaikka hänen musiikkinsa on kaukana hifi-hienostelusta, Young arvostaa äänenlaatua. Sen vuoksi hän on aiemminkin vetänyt musiikkiaan suoratoistopalveluista.

” Kiemuraisia ovat Youngin polut.

Hän kehitti Pono-järjestelmää parantaakseen digitaalista äänenlaatua. Tarkoitukseen kehitetty soitin oli kallis ja turha, kun musiikki meni kännykkään. Sittemmin Young on puhunut omasta suoratoistopalvelusta.

Happamia, sanoi kettu pihlajanmarjoista, Spotify-pomot voivat tietenkin sanoa.

Youngilla on pitkä historia yhteiskunnallisten laulujen kirjoittajana. Vuonna 1970 Ohio kertoi tuoreeltaan kuinka kansalliskaartilaiset, ”Nixonin tinasotilaat”, surmasivat mieltään osoittavia opiskelijoita. Young tukee ympäristöliikkeitä.

Varsinaisen politiikan suhteen hänen mielipiteensä ovat vaihdelleet. 1980-luvulla Young sympatisoi Ronald Reagania. Vuoden 2001 terrori-iskujen jälkeen hän kirjoitti patrioottisen Let´s Roll -kappaleen, mutta kääntyi sitten George W. Bushin ja toisen Persianlahden sodan vastustajaksi.

Kanadalainen Young otti vuonna 2020 Yhdysvaltain kansalaisuuden, jotta sai äänestää Donald Trumpia vastaan.

Kiemuraisia ovat Neil Youngin polut.

Young teki läpimurtonsa Buffalo Springfield -yhtyeessä, kun Lyndon B. Johnson oli presidentti. Monet häntä esikuvanaan pitäneet musiikintekijätkin ovat jo eläkeiässä.

Young edustaa unohtunutta hetkeä, jona popin ja rockin yhteydessä puhuttiin sanomasta ja merkityksestä enemmän kuin rahasta.

Nykypopissa ei juuri muusta kuin rahasta puhutakaan. Tosin silloinkin kun puhuttiin sanomasta, rahasta oli myös kyse.

Mutta silti asetelma on selkeä. Jollakin oudolla tavalla hän tuntuu taas raikkaalta tuulahdukselta.

Ikivanha Young.