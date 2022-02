Aurinko paistaa ja lunta sataa, taitaa olla talvi!

Jos on lunta Valtterina, on sitä myös seuraavalla viikolla, kuuluu sananlasku vuodelta 2022. Lunta riittää etelää myöten ja lisää on tulossa.

Mitä tiedät lumesta? Testaa tietosi tällä tietovisalla ja muista jakaa tulos myös muille kulkuväylien auraajille eri puolille Suomea!