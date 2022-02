Koronaan sairastunut Jussi Saramo kertoo kovista lihaskivuista: ”Kuin kuntosaliöveri”

Kansanedustaja on ollut altistumisen takia koko viikon pois Eduskuntatalolta.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Jussi Saramo on sairastunut koronavirustautiin.

– Sain tänään positiivisen tuloksen, mutta olen ollut eduskunnasta pois koko viikon, hän kertoo IS:lle.

Hän kertoo tehneensä testin eilen keskiviikkona ja tuloksen tulleen tänään torstaina.

– Kolme rokotusta takana. Olen ollut pois Eduskunnasta omaehtoisesti altistumisen vuoksi. Kotitesti ja pcr näyttivät vielä toissa päivänä negatiivista, hän kertoo.

Twitter-tilillään Saramo kertoo ensimmäisen kokonaisen koronapäivänsä olevan lihassärkyä täynnä.

– Kuin kuntosaliöveri. Nyt alkoi huimata ja väsyttää. Kuin kuumetta ilman lämpötilan nousua, hän kirjoittaa.

Yskä on kiusannut, Saramo kertoo. Hän kirjoittaa kyenneensä tekemään etätöitä tartunnasta huolimatta.

Jussi Saramo on toinen saman päivän aikana koronatartunnastaan kertonut kansanedustaja. Perussuomalaisten Sanna Antikaisella on myös todettu koronatartunta.

Saramo on vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja ja puolueen ensimmäinen varapuheenjohtaja. Kun puheenjohtaja Li Andersson jäi seitsemäksi puoleksi vuodeksi viime vuonna, Saramo toimi opetusministerinä.

Saramo on ensimmäisen kauden kansanedustaja Uudenmaan vaalipiiristä. Ennen eduskuntaan nousuaan hän on toiminut pitkään avustavissa rooleissa politiikassa. Koulutukseltaan Saramo on datanomi.