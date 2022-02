Main ContentPlaceholder

Kotimaa

Suora lähetys klo 11.30: kulttuuri- ja tapahtuma-alan mielen­osoitus Senaatintorilla

Viimeinen sulku – ovet auki! -niminen mielenilmaus alkaa kello 12 Senaatintorilla ja Valtioneuvoston linnan edustalla. Mielenilmaus on jatkoa Eduskuntatalon edessä viime kesänä järjestetylle Mitta on täysi -tapahtumalle. ISTV on paikan päällä Senaatintorilla.

