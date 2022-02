Helsingissä osoitetaan mieltä koronatoimia vastaan – raskaalla liikenteellä ei asiaa perjantain tapahtumaan

Helsingin kaduilla kritisoidaan koronatoimia, kun torstaina järjestetään kulttuurialan Viimeinen sulku ja perjantaina katujen tukkimiseen tähtäävä Convoy.

Kesäkuussa kulttuuriala osoitti mieltä Mitta on täysi -tapahtumassa.

Tulevina päivinä Helsingissä nähdään kaksi koronatoimia kritisoivaa mielenosoitusta, kun torstaina Viimeinen sulku ja perjantaina Convoy-tapahtuma kerää kansaa kaduille.

Viimeinen sulku - ovet auki! -niminen tapahtuma on kulttuuri-, urheilu- ja tapahtuma-alan yhteinen mielenilmaus kohtuuttomiksi koettuja koronatoimia vastaan. Mielenilmaus järjestetään torstaina Senaatintorilla ja Valtioneuvoston linnan edustalla.

ISTV seuraa kulttuurialan mielenilmausta torstaina klo 11.30 alkavassa suorassa lähetyksessä.

Mainittujen alojen edustajat vaativat, että käynnissä oleva koronasulku päättyy heti, jotta tekijät pääsevät töihin. Tapahtuman nimen mukaisesti edustajat toivovat tämänhetkisen sulkutilan olevan viimeinen.

Tapahtuman järjestäjät toivovat myös lainsäädäntöön uudistuksia mahdollisia tulevia epidemioita ennakoiden, jotta laajamittaisiin sulkuihin ei päädyttäisi uudestaan.

Muusikko Paula Vesalan juontamassa tapahtumassa kuullaan puheita ja esityksiä alojen edustajilta. Lisäksi tapahtumassa luetaan yli 200 000 ihmistä työllistävän kulttuuri-, urheilu- ja tapahtumatoimialan vaatimukset.

– Alan toimijoiden ahdinko on syvä, eikä epätoivoa ja vaatimuksia ole ymmärretty. Kulttuuri- ja tapahtuma-alan toimijoilta on viety oikeus työntekoon ja elinkeinoon, kansalaisilta oikeus kulttuuriin ja kokoontumiseen. Rajoitustoimet ovat kajonneet perustuslaillisiin oikeuksiin. Siksi kokoonnumme vaatimaan, että meneillään oleva sulku on viimeinen ja että kulttuuritilat ja -tapahtumat avataan alojen kanssa yhteistyössä: heti, järjestäjät kirjoittavat tapahtuman tiedotteessa.

Kyseisten alojen edustajat osoittivat mieltä myös kesäkuussa Mitta on täysi -mielenosoituksessa Eduskuntatalon edustalla ja Kansalaistorilla.

Perjantaina järjestetään sosiaalisessa mediassa suunniteltu Convoy-mielenosoitus, joka pyrkii tukkimaan Helsingin keskustan katuja autoilla. Mielenosoituksessa vaaditaan polttoaineiden verotuksen puolittamista, kaikkien koronatoimenpiteiden kumoamista sekä Suomen hallituksen eroa.

Ylikomisario Jarmo Heinonen kertoi STT:lle keskiviikkona iltapäivällä, ettei poliisi ollut saanut tapahtumasta virallista ilmoitusta.

Poliisi kertoi, ettei se päästä raskasta liikennettä keskustaan. Yli 12 metriä pitkät ajoneuvot tarvitsevat erityisluvan ajaakseen Helsingin kantakaupungin rajoitusalueella.

– Pitkille ajoneuvoille ei ole myönnetty erityislupia, joten tällaisilla ajoneuvoilla ei rajoitusalueelle ole asiaa. Ajoneuvojen pysäköinti keskelle tietä häiritsee kohtuuttomasti liikennettä, eikä tällainen toiminta nauti kokoontumislain suojaa, Heinonen painotti tiedotteessa.

Poliisi ei kertonut STT:lle keskiviikkoiltana, miten se aikoo toimia, jos Convoy Finland -mielenosoitus toteutuu ja raskaita ajoneuvoja pyrkii Helsingin keskustaan.

– Emme mene yksityiskohtiin, mutta mahdollisimman aikaisessa vaiheessa on yksinkertaisinta pyrkiä ohjeistamaan kuljettajia, jos joku meinaa tulla keskustaan, Heinonen sanoi STT:lle.

Poliisi ei keskiviikkoiltana esittänyt mahdollista arviota siitä, kuinka paljon mielenilmaisu voisi toteutuessaan kerätä osallistujia.

– Sosiaalisessa mediassa kiinnostuksen osoittaminen on aika paljon helpompaa, mutta toteutunut määrä on yleensä paljon pienempi. On tässä potentiaalia, että suurikin tapahtuma voisi tulla, Heinonen sanoi.