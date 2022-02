Raimo, 91, on hiihtänyt tänä talvena 670 kilo­metriä – vain yksi asia harmittaa hiihto­majan parlamentin puheen­johtajaa

Vuonna 1930 syntynyt Raimo Hiekkanen on aloittanut hiihtämisen 2-vuotiaana ja hiihtää edelleen satoja kilometrejä talven aikana.

Tänä talvena jo 670 kilometriä hiihtänyt Raimo Hiekkanen, 91, harmittelee, ettei koskaan ole tullut hiihdettyä näin vähän.

Jutunteon hetkellä 91-vuotiaalla Raimo Hiekkasella on lepopäivä, sillä sairaalassa piti käydä poistattamassa tikit silmäkulmasta.

Ne laitettiin viime viikolla, kun Hiekkanen oli Helsingin Paloheinässä hiihtämässä, ja jyrkässä alamäessä, jossa on mutka, pieni lapsi oli jäänyt seisomaan ladulle. Hiekkanen yritti väistää, mutta lensi päistikkaa kumoon.

Verta tuli kovasti, mutta muuten ei onneksi sattunut, hän kertoo.

Raimo Hiekkanen hiihtää ”tavallisilla vanhoilla suksilla”, jotka ovat olleet hänellä monta vuotta. Aikaisemmin hän hiihti luistelutyylilläkin, mutta nykyisin pelkästään perinteisellä. Kesäisin kunto pysyy yllä pihatöillä.

Muutenkin hiihtäessä kaatuu aina silloin tällöin. Mitä enemmän ikää on tullut, sitä vaikeampaa on ollut päästä ylös.

– Sanon lapsille aina, kun änkeävät pystyyn, että silloin on oikea hiihtäjä, kun pääsee omin voimin ylös, Hiekkanen sanoo ja nauraa.

– Minä en itse aina pääse enää pystyyn. Suksissa on sellaiset siteet, joita täytyy sauvankärjellä painaa kovasti. Kun makaa kumossa, sitä ei pysty painamaan.

Tänä talvena Hiekkanen on hiihtänyt ”vain” 670 kilometriä.

– Se on aika vähän. Ei ole koskaan näin vähän ollut, hän voivottelee.

Vuonna 1930 syntynyt Hiekkanen on aloittanut hiihtämisen 2-vuotiaana. Muistona lapsuudesta hänellä on edelleen tallessa isoisän tekemä pieni saapas, joka siihen aikaan toimitti monon virkaa.

Myös sininen, villasta valmistettu hiihtopaita, joka Hiekkasella on päällään, henkii historiaa. Se on ostettu Puolasta vuonna 1962 ja on kestänyt vuosikymmenet varsin hyvin.

– Paita hylkii vettä ja kestää hyvin. Joskus pidän sitä ulkona ja hankaan lumeen, Hiekkanen kertoo vaatehuollostaan.

Hiihtämistä Hiekkanen on harrastanut koko ikänsä, mutta aina se ei ole ollut yhtä suuressa roolissa kuin nyt. Työuransa hän myi paperi- ja selluloosateollisuuden koneita ympäri maailmaa ja matkusteli paljon.

Hiekkanen ei ole juuri koskaan hiihtänyt kilpailuissa – paitsi 14-vuotiaana, jolloin hän voitti Karstulan pitäjänmestaruuden.

Eläkkeelle jäätyään hän ryhtyi hiihtämään joka vuosi tasan 2 000 kilometriä. Tahti on vuosien varrella hieman hidastunut, ja nyt hiihtokilometrejä tulee päivässä yleensä 10–15. Joka toinen päivä on lepopäivä.

Alkutalven Hiekkanen hiihtää Kivikon hiihtohallissa, josta hän siirtyy säiden salliessa ulkoladuille.

Suosituilla Paloheinän laduilla harmittaa, kun vapaalla tyylillä hiihtävät eivät aina välitä, jos suksi jyrää perinteistä hiihtävien latu-uralle.

– Vapaudellakin on rajansa. Kun suksen kärkiä työntää pertsaladulle tarpeeksi monta kertaa, se sotkee sen kelvottomaksi.

Ulkona hiihtäessä aikaa menee paljon, sillä oleellinen osa päivän hiihtoretkeä on pysähtyminen Pitkäkosken hiihtomajalle, jossa kokoontuvan hiihtoparlamentin puheenjohtaja Hiekkanen on.

Raimo Hiekkanen on aloittanut hiihtämisen 2-vuotiaana. Kuvassa hän esittelee isoisänsä aikoinaan käsityönä tekemää saapasta, pieksua, joka jalassa pieni Raimo 1930-luvulla hiihti. ”Kyllä näitä on pidetty, koska pohja on puhki.”

– Matkassa menee monta tuntia, sillä se on niin kiva, romanttinen kahvila. Ja siellä on maailman parhaat munkit, Hiekkanen mainostaa.

Munkkien lisäksi hän nauttii majalla yleensä pari eväsleipää, jotta jaksaa hiihtää vielä kotiinkin. Aamuisin energiaa saa kaurapuurosta ja päivällä graavilohesta. Iltaisin Hiekkanen syö ison aterian kunnon kotiruokaa. Lisäenergiaa ja -proteiinia saa Nutridrinkistä.

Vaimo, johon Hiekkanen tutustui juhannusyön tansseissa 68 vuotta sitten, menehtyi viime syksynä. Senkin vuoksi pitkät hiihtoretket ovat nyt yhä oleellisempi osa arkea.

Yhdessä ehdittiin elää pitkä elämä.

– Mitäs sitä vaihtamaan, kun on hyvän löytänyt. Nykyään vaihdetaan vaimoja ihan kuin hevosia ennen, Hiekkanen miettii.

Vaimo ei koskaan innostunut hiihtämisestä, mutta Hiekkanen arvioi hiihtäneensä hänenkin puolestaan.

Vaimoa on miehen mukaan kiittäminen siitä, että ruokavalio muuttui kasvispainotteiseksi jo kauan sitten. Hän uskoo, että hiihtämisen lisäksi se onkin ollut merkittävä syy siihen, että on pysynyt terveenä niin pitkään.

91-vuotias Hiekkanen ajaa edelleen autoa ja elelee muutoinkin aktiivista elämää.

– Sanon aina, että en minä mikään vanha ole vaan pitkään elänyt, hän tuumaa.

– Ikähän on vain numero.