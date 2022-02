Seida Sohrabin kolumni: Jumala on rakkaus – olkaamme armollisia Päivi Räsäselle

Eikö meillä ole parempia asioita, joita käydä läpi oikeudessa, kysyy Ilta-Sanomien kolumnisti Seida Sohrabi.

Entinen sisäministeri ja kristillisdemokraattien puheenjohtaja Päivi Räsänen on syytettynä oikeudessa kansanryhmää vastaan kiihottamisesta. Hän oli itse säätämässä lait, joita nyt käytetään häntä vastaan. Räsänen on itse sanonut, ettei voinut ajatella olevansa joskus kohteena.

Kenties naiivia, joku voisi sanoa. Mielestäni poliitikkojen pitäisi olla hyvin tarkkoja tehdessään päätöksiä. Jokainen laki pitäisi tutkia tarkkaan, läheltä ja kaukaa, kääntää ja vääntää. Pitää miettiä skenaariot jo etukäteen, jotta pahin voidaan välttää. Maailman menosta on myös hyvä olla perillä.

Rakkaat ystävät! Kun Jumala on meitä näin rakastanut, tulee meidänkin rakastaa toisiamme. (1. Johanneksen kirje, 4:11)

Päivi Räsäsellä on oikeus levittää Jumalan rakkautta tavalla, joka on hänelle sopiva. Hänellä on yhtä lailla oikeus siteerata hänen uskoaan Raamattuun vedoten yhtä lailla kuin sinulla on oikeus sanoa, että mies voi synnyttää. Teillä molemmilla on perustavanlaatuinen oikeus sanoa mitä haluatte senkin uhalla, että se loukkaa minua tai naapuriasi.

Kumpi on tärkeämpää: sananvapaus vai toisen oikeus olla tulematta loukatuksi? Säännön on pädettävä aivan jokaisen ihmisen kohdalla riippumatta henkilön iästä, sukupuolesta, etnisyydestä, ihonväristä tai kengän koosta. Huomaatko? Olemme umpikujassa. Yhden­vertaisessa yhteiskunnassa on mahdotonta päättää kenen tunteet ovat oikeutetumpia suojeluun.

Kun Yhdysvallat aivastaa, muu maailma saa tartunnan. Tauti on Woke-kulttuuri. Oireisiin kuuluu ”cancelointi” eli ihmisten puhdistaminen. Ihmisten ura ja vaikuttaminen halutaan tuhota, jottei hän voisi enää vaikuttaa. Trendi alkoi Atlantin toiselta puolelta, mutta se on jo rantautunut tänne.

Kohteena ovat tänä päivänä länsimaiden vapausaatteiden puolustajat sekä kristityt. Meille kerrotaan miten saamme ajatella ja mitä saamme sanoa. Siihen en aio suostua. Olen täällä puolustamassa jokaisen ihmisen sananvapautta. Valikoiva kritisointi on tekopyhää ja terveen järjen vastaista.

Sinä ja kaltaisesi voitte olla seuraava kohde.

Sananvapautta, oikeusvaltioperiaatetta, tasa-arvoa ja demokratiaa haastetaan länsimaissa. Uhka on todellinen ja sen vaikutus Suomessa näkyy erityisesti sananvapauskysymyksessä. On vaarallista, että tänä päivänä on mietittävä mitä saan sanoa, jotten loukkaa jotakuta ja joudu oikeuteen.

Eikö meillä ole parempia asioita, joita käydä läpi oikeudessa?

Kun Päivi Räsänen kertoi avoimesti mielipiteensä esimerkiksi homoseksuaalisuudesta hän eli paremmassa todellisuudessa. Todellisuudessa, jonka periaatteisiin kuului omien mielipiteiden vapaa ilmaisu ilman, että tarvitsee pelätä joutuvansa oikeuteen. Loukkaaminen ja ihmisarvon väheksyminen ovat asia erikseen. Sananvapauteen kuuluu sananvastuu.

Uuden ajan maailmankuvaan kuuluu hyväksyä kaikki ihmiset sellaisina kuin he ovat. Antaa kaikkien kukkien kukkia. Suvaita, hyväksyä ja puolustaa tasa-arvoa.

Toivon, että tämä ajatus, jonka ”wokelaiset” haluavat levittää koskiksi myös Päivi Räsästä, jonka kanssa he ovat eri mieltä. Hyväksyminen on armollisuutta.

Kirjoittaja on valtiotieteiden maisteri, Lähi-idän asiantuntija ja Helsingin kaupunginvaltuuston varavaltuutettu (kok).