Vaikeneminen on vaaran paikka

Asiantuntijan mukaan päihdeongelmien peitteleminen on erittäin kyseenalaista, jopa vaarallista.

Kotona alkoholiongelma on useimmiten ollut tiedossa jo pitkään ennen kuin siitä saadaan viitteitä työpaikalla.

Suurin osa alkoholisteista käy töissä. Mitä itsenäisempi työ on, sitä salaisemmaksi juominen jää.

Yllättävät poissaolot työpaikalta, toistuva unohtelu ja mokailu sekä erilaiset kootut selitykset ovat usein merkkejä alkoholiongelmasta.

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n työelämäasiantuntija Timo Nerkko tietää humalassa tai krapulassa työskentelyn olevan työpaikoilla ikävän mahdollista.

– Se on kymmenen viime vuoden aikana vähentynyt eli suomalainen työelämä on raitistunut. Silti tilastojen mukaan edelleen 2–6 prosenttia työelämässä olevista on alkoholiriippuvaisia.

Alkoholin käyttöä on vaikea täysin piilottaa. Nerkon mukaan menee kuitenkin useita vuosia ennen kuin tilanne havaitaan työpaikalla.

Lue lisää: Toimitusjohtajan taskussa oli aina pastilleja, jottei viina haisisi - tunnetut suomalaiset kertovat, kuinka juominen lähti käsistä

Alkoholisti on mestari keksimään selityksiä ja valheita. Niitä sävelletään tilanteen mukaan, eri ihmisille erilaisia. Työkaverit taas tekevät omat päätelmänsä.

– Ajatellaan, että hän on vähän ärtynyt, kun on ehkä kotona ollut vaikeaa. Ihmisillä on tapana kuvitella erilaisia selityksiä ja tekosyitä sen sijaan että kysyttäisiin, ”miten voit?”, ”miksi olet väsynyt?” tai ”miksi voit huonosti?”. Pitäisi ottaa puheeksi, kun nähdään pienikin poikkeama normaalista.

Kotona alkoholiongelma on useimmiten ollut tiedossa jo pitkään ennen kuin siitä saadaan viitteitä työpaikalla.

” Lähtökohtana pitäisi olla se, että työelämässä ollaan aina selvin päin.

– Työ- ja yksityiselämä ovat niin erkaantuneet toisistaan, etteivät tällaiset viestit enää valu kotoa töihin ja tule työnantajan tietoon. Toki jos henkilö vaarantaa muita ihmisiä vaikka liikenteessä, silloin huoli voi kantautua työpaikalle helpommin.

Nerkko neuvoo pitämään keskusteluyhteyttä yllä ja kysymään väsyneeltä ja myöhästelevältä työkaverilta tai alaiselta kysymyksiä, joihin ei voi vastata yhdellä sanalla.

– Jos hän tulee palaveriin vaikka kymmenen minuuttia myöhässä, kannattaa kysyä, mitä tapahtui ja miksi hän myöhästyi. Sillä tavalla voi tarjota itsestään peilin toiselle. Huolen ilmaisu on tärkeää.

– Työelämässä voi välittää ja myös pyytää anteeksi, jos on ymmärtänyt väärin.

Alkoholin käyttöä on vaikea täysin piilottaa.

Työkaverin päihdeongelmien peitteleminen on Nerkon mukaan erittäin kyseenalaista, jopa vaarallista.

– Pahinta on se, että tehdään toisen duunit ja sillä tavalla autetaan salailua. Ongelma on ainoastaan alkoholin käyttäjän vastuulla: hän on se, joka päättää, astuuko korkin päälle vai ei. Ongelmaa ei voi siirtää toiselle.

Jos sama ihminen on säännöllisesti poissa vatsakivun takia aina maanantaisin, työterveyshuollon kuuluisi ottaa asia puheeksi.

– Tärkeää on, että sovituista säännöistä pidetään kiinni. Puheeksi ottaminen ja hoitoon ohjaukset määritellään työpaikan päihdeohjelmassa, jota pitää noudattaa, Nerkko painottaa.

Hän ihmettelee sitä, että tietynlaisissa tehtävissä edelleen sallitaan pieni päihteiden käyttö.

– Kukaan ei ajattele, että sairaalassa työskentelevä hoitaja tai lääkäri voisi olla päihtyneenä töissä, tai bussikuski tai kaupan työntekijä. Sen sijaan jossain firmassa johtavassa asemassa oleva henkilö voi ottaa vähän viiniä lounaalla hallituksen puheenjohtajan kanssa. Joissakin johtaja- ja asiantuntijatehtävissä tätä jopa arvostetaan.

Kaikkien työntekijöiden päihteiden käyttöön tulisi Nerkon mielestä suhtautua tasa-arvoisesti ja yhtä kriittisesti.

– Lähtökohtana pitäisi olla se, että työelämässä ollaan aina selvin päin. Ei se ole enää tätä päivää, että jollakin on tämänkaltaisia etuoikeuksia. Läpi sormien katsominen on aika vaarallinen kuvio.

Ehyt ry:n osastopäällikkö Heikki Luoto toteaa, että korona-aikana yleistynyt etä- ja hybridityö on tehnyt päihteiden käyttöön puuttumisen entistä hankalammaksi.

– Esihenkilön on vaikea huomata, jos joku on päihtyneenä töissä ja nauttii alkoholia työn lomassa. Muutenkin esimerkiksi itsenäisessä asiantuntijatyössä päihteiden käytön havaitseminen ja siihen puuttuminen on hankalampaa kuin suorittavassa työssä.

Hän toivoo, että työpaikkojen päihdeohjelmat olisivat ajan tasalla ja että hoitoon ohjaus olisi selkeästi määritelty.

Luoto sanoo työelämän olevan iso suojaava tekijä väestön mittakaavassa: Kun käydään töissä, päihteiden käyttö on pakko pitää aisoissa.

– Jos ihminen irtisanotaan, päihteiden käytölle jää enemmän aikaa. Yhteiskunnalle se tulee todella kalliiksi.