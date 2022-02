Helsingin mysteeri­tapossa jo kolme vangittua – poliisi on äärimmäisen vaitonainen

Poliisi selvittää, mitä 46-vuotiaana kuolleelle miehelle tapahtui.

Helsingin lokakuisen mysteeritapon tutkinta on laajentunut entisestään.

IS uutisoi viime kuun puolivälin jälkeen, että taposta epäiltynä vangittiin 30-vuotias äiti. Nyt on käynyt ilmi, että samasta teosta epäiltynä on vangittu myös 29-vuotias mies ja 46-vuotias mies.

Lue lisää: Äiti vangittiin taposta epäiltynä Helsingissä

Nuorempi miehistä vangittiin vuoden alussa, vanhempi viime kuun lopulla.

Poliisi on ollut tapauksesta hyvin vaitonainen. Se kertoi maanantaina, että kuollut mies oli 46-vuotias. Hänet löydettiin helsinkiläisestä yksityisasunnosta viime lokakuussa.

Miehen kuolinsyy oli alkuun epäselvä. Sittemmin poliisille selvisi, että vangitulla kolmikolla voisi olla osuutta miehen kuolemaan.

– Emme ole kertoneet tapauksesta oma-aloitteisesti, koska tiedottaminen olisi haitannut esitutkintaa. Esimerkiksi epäiltyjen selvittäminen ja kiinniottaminen olisi saattanut vaarantua.

– Tutkimme edelleen, keitä kaikkia on syytä epäillä rikoksesta ja millainen osuus heillä on ollut tapahtumiin, rikostarkastaja Jari Koski kertoi Helsingin poliisin lähettämässä tiedotteessa.

Hänen mukaansa teon yksityiskohtaisia tietoja ei voida vieläkään avata.

– Toistaiseksi emme pysty avaamaan rikosepäilyn yksityiskohtia, motiivia tai muita mediaa ja kansalaisia ymmärrettävästi kiinnostavia seikkoja. Nämä tiedot saattaisivat kulkeutua epäillyille, Koski kertoi.

IS ei tavoittanut Koskea keskiviikkona. Vangittu kolmikko on kirjoilla Etelä-Suomessa.

Mahdolliset syytteet pitää nostaa 17. maaliskuuta mennessä.