”Älyttömiin kysymyksiin ei vastata” – näin Venäjän kirjettä kommentoidaan sosiaalisessa mediassa

Suomen ulkoministeriö sai maanantaina kirjeen Venäjän ulkoministeriltä Sergei Lavrovilta. Suomalaiset ulkopolitiikan tuntijat kommentoivat asiaa sosiaalisessa mediassa.

AFP / Lehtikuva, Seppo Kärki / IS, Pete Aarre-Ahtio / IS, Joel Maisalmi

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) vahvisti tiistaina, että Suomi on saanut Venäjän suurlähetystön kautta turvallisuustakuita koskevan kirjeen Venäjän ulkoministeriltä Sergei Lavrovilta.

– Kirjeessä kysytään kantoja Etyjin periaatteisiin, muun muassa siihen, että mikään maa ei lisäisi omaa turvallisuuttaan muiden maiden turvallisuuden kustannuksella, Haavisto kertoi tiistaina median edustajille eduskunnassa.

Lue lisää: Pekka Haavisto vahvistaa: Suomi on saanut kirjeen turvallisuus­takuista Venäjän ulkoministeriltä

Lue lisää: Tällaisen kirjeen Lavrov lähetti: Venäjä syyttää länsi­maiden poimivan rusinat pullasta

Monet suomalaiset poliitikot ja ulkopolitiikan tuntijat ovat kommentoineet asiaa sosiaalisessa mediassa.

Pääministeri Sanna Marin kertoi (sd) Twitterissä, että hallitus antaa eduskunnalle pääministerin ilmoituksen ulko- ja turvallisuuspoliittisesta tilanteesta.

Venäjä vaatii muun muassa Naton itäsuuntaisen laajenemisen pysäyttämistä sekä sitä, että sotilasliiton asejärjestelmiä ei sijoiteta sen naapurimaihin. Venäjä on kerännyt lähelle Ukrainan vastaista rajaa panssarivaunuja, tykistöä ja sotilaita, mikä on kiristänyt turvallisuustilannetta koko Euroopassa.

– Kuten arvattavaa Venäjän geopoliittinen uhka yhdistänyt länttä, Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola arvioi Twitterissä.

Venäjän ulkopolitiikka muuttui rajusti jo vuonna 2014, kun Venäjä miehitti Ukrainalle kuuluvan Krimin ja rikkoi samalla kansainvälistä oikeutta sekä Ukrainan koskemattomuutta. Länsimaat vastasivat talouspakottein Krimin miehitykseen ja Venäjän tukemaan Itä-Ukrainan ”separatistien” sotaan.

Lue lisää: Ilkka Kanerva perään­kuuluttaa olennaista sisältö­seikkaa EU-maiden vastauksissa Venäjän kirjeeseen: ”On hyvin tärkeää, että tässä suhteessa onnistuttaisiin”

Ulkoministeri Haaviston mukaan kirje on lähetetty kaikille Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyjin jäsenmaille, joita on 57. Ulkoministeriön mukaan kirje on lähtenyt myös Nato-maille.

Tähän viittaa myös kansanedustaja ja entinen pitkäaikainen ulkoministeri Erkki Tuomioja (sd), joka kertoo kannastaan Facebookissa ja Twitterissä.

Tuomiojan mukaan vastaus on hyvä koordinoida EU-maiden kanssa.

– Uusia linjauksia tai muutoksia ei tarvita.

– Älyttömiin kysymyksiin ei vastata, Maanpuolustuskorkeakoulun dosentti Stefan Forss puolestaan täräytti.

Hän kirjoittaa, että jos Etyjin sääntöjä noudattaa, niin turvallisuus on jakamaton ja antaa jäsenmaille mahdollisuuden tavoitella itselle sopivia ratkaisuja joko liittoutumalla tai olla liittoutumatta.

– Venäjän kovan linjan miesten näkökulmaa ei asiakirjoista löydy.