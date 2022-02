Kun susikeskustelu ottaa kierroksia, tunteiden haitarista purkautuu käsittämätön kakofonia riitasointuja, pohtii toimittaja Tuomas Manninen.

Siitä on leikki kaukana, mutta mielikuvat lähellä, kun Suomessa käydään susikeskustelua.

Missä susi, siellä ulvovat villit mielikuvat.

Kuhmon Saunajärven susilauman tapaus tarjoaa herkullisen käsikirjoituksen.

Riitasointujen kakofonia alkoi, kun Helsingin Sanomat julkaisi viime viikon keskiviikkona uutisen ”Suomi antoi luvan Kuhmon syrjäisen susilauman ampumiselle”.

”Suomi” tarkoitti keskustalaista maa- ja metsätalousministeriä ja metsästyksen virkamiehiä, osa suomalaisista oli jyrkästi vastaan.

Vähälle huomiolle jäi, että kyseessä olivat kaupunkisudet. Kuhmosta tuli kaupunki vuonna 1986, mitä pidettiin vitsinä. Suomen erämaisimpiin kuuluva kaupunki tai korpikaupunki, kuulee usein sanottavan.

Saunajärven susilaumaa kuvaillaan Suomen syrjäisimmäksi. Korpimaahan vie yksi aurattu tie, siellä asuu yksi ihminen, kertoivat haastatteluissaan luontokuvaajat Antti Haataja (HS) ja Seppo Ronkainen (Ylen Arto Nyberg). Ronkainen jäi äskettäin eläkkeelle Luonnonvarakeskuksesta (Luke).

Kuhmon oma kansanedustaja Tuomas Kettunen (kesk) vastasi erilaisella mielikuvalla: siellä on maatila, jolla asuu kouluikäisiä lapsia.

Lapsikortti käytetty. Ja lampaitakin on tapettu. Toki voi kysyä, muodostaako yksi lapsiperhe merkittävää taajamaa missään muualla kuin Suomen erämaisimpiin kuuluvassa kaupungissa.

Kaatolupahakemuksessa mainittiin susien vähentäneen metsäpeuroja. Kilpailevan näkemyksen mukaan eteläinen Kuhmo ei kuulu metsäpeuran ydinalueisiin. Metsäpeurakortti on silti yrityksen väärti, onhan metsäpeura liito-orava sorkilla. Paljon symboliikkaa ja luonnonsuojelua.

Kun kohu Saunajärven lauman ”kannanhoidollisesta” kaatoluvasta alkoi, valokeilaan joutuivat tai pääsivät Kuhmon oman kansanedustajan sijasta naapurivaalipiirin kokoomuslainen kansanedustaja Markku Eestilä ja tämän ”miljonääriveli” Matti Eestilä.

Mielikuvaa (”miljonääriveli” ja sen veli ja ”herrojen luksushuvila”) rakensi sosiaalisessa mediassa eläinoikeusfilosofi Elisa Aaltola, joka on Ulkopoliittisen instituutin johtajan Mika Aaltolan sisko.

Kuhmon oma Kettunen jäi aluksi lähtötelineisiin, mutta kiri Eestilän veljesten rinnalle viikonlopun jälkeen, kun toimittajat palasivat työpaikoilleen. Nimenä Kettunen istuu teemaan kuin korppi kuvaushaaskalle, onhan kettu suden sukuinen koiraeläin.

Ilta-Sanomille Kettunen kehaisi tehneensä kaikkensa suden kannanhoidollisen metsästyksen puolesta, mutta ei halunnut ottaa kunniaa Saunajärven lauman tappotuomiosta.

Kettusen haave toteutui, kun ministeri Jari Leppä antoi joulun välipäivinä asetuksen 1.–15.2. järjestettävästä kannanhoidollisesta metsästyksestä. Loppu on käyttämättömän mahdollisuuden historiaa, kiitos hallinto-oikeuksien.

Saunajärven lauma säästyi, ja kaksi muuta.

Kettusta tuli sääli, kun ajatteli Eestilän ”etuilua” mielikuvissa. Sehän oli Kettunen, joka kutsui eduskunnan Eräkerhon elokuun 2020 karhujahtiin Kuhmoon. Eestilä oli jo lähtenyt kotiin, kun karhu kaatui toisena jahtipäivänä.

Eikä se Kettusen mukaan kaatunut ”miljonääriveljen” mailla Saunajärven suunnalla, vaan pohjoisempana.

Eräkerhossa on 40 jäsentä, mikä on häkellyttävästi miltei neljäsosa kansanedustajista. Kuhmon reissulla vahvin edustus oli keskustalla ja perussuomalaisilla.

Reissun yhteydessä eräkerholaiset antoivat haastatteluja, joissa ilmitoivat huolensa ”kasvavista petokannoista ja erityisesti susikannoista”.

Se oli varmasti hunajaa Kettuselle, joka oli noussut eduskuntaan varapaikalta marraskuussa 2019.

Jo joulukuussa Kettunen oli toisena allekirjoittajana edustajatoveri Hannu Hoskosen oikeusasiamiehelle osoittamassa kantelussa, jonka aiheena oli susien maaseudun ihmisille aiheuttama terveyden- ja hengenvaara.

Kantelussa myös kyseenalaistettiin Luken luvut Suomen susien määristä.

Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin vastasi joulukuussa 2020 todeten, ettei kantelu anna aihetta toimenpiteisiin, eikä susipolitiikka edes kuulu oikeusasiamiehen tehtäväkuvaan eikä oikeusasiamiehellä myöskään ole menetelmällisiä edellytyksiä arvioida, paljonko Suomessa on susia.

Marraskuussa 2020 suden kannanhoidollista metsästystä vaativan kansalaisaloitteen lähetekeskustelussa Hoskonen oli todennut Luken ”peittelevän totuutta kuin kruununjalokiveä”.

Hoskonen toisti näkemyksensä tällä viikolla HS:n haastattelussa. Kun Kettuselta pyydettiin Ylen Ykkösaamussa kommenttia, hän vastasi moniselitteisesti: ”En tietenkään ota Hoskosen kantoihin mitään kantaa”.

Auki jäi, olivatko Hoskonen ja Kettunen kasvaneet ”fake news” -teemassa erilleen, kun he vielä kaksi vuotta sitten olivat kuin Romulus ja Remus, joita susiasia imetti.

Puhuessaan IS:n kanssa Kettunen käytti sujuvasti ilmausta ”Luken auto”.

Se on yksi mielikuvasodan täsmäkäsitteitä, myyttinen esine, joita syrjäseuduilla nähdään kuin etiäisiä tai tarujen piruja. Joskus kyseessä on tavallinen auto, jota on vain luultu Luken autoksi, tai susitutkijan sijasta Luken autolla liikkuukin sienitutkija.

Viimeistään tässä vaiheessa kirjoitusta kuuluu asiaan syyttää ”Sipilän hallitusta” eli palataan Eestilän veljeksiin.

Juha Sipilä halusi saada valtion taseen heittämään voltteja, joten Metsähallitus pantiin myymään valtion maita. Sehän myi, ja Matti Eestilä osti, nimittäin Saunajärven nykyisen susilauman suunnalta, ison siivun.

Näin syntyi yksityinen metsästysalue valtionmaiden kylkeen.

– Se oli sitä aikaa. Sittemmin myyntejä hillittiin, kun yleinen mielipide ei oikein tykännyt, kerrotaan Metsähallituksesta.

Suurin osa Saunajärven susilauman kotimetsistä itärajan pinnassa on valtion maata, missä kuhmolaisilla on niin sanottu vapaa metsästysoikeus.

Tosin susijahtiin olisi lupaehtojen mukaisesti saanut kerrallaan osallistua vain 50 henkilöä. Porukan olisi valinnut luvan haltija, tässä tapauksessa yksityishenkilö. Mikäli paikkoja olisi jäänyt yli tai luvan haltija olisi muuten niin halunnut, Metsähallitus olisi myynyt lupia 25 eurolla ulkopaikkakuntalaisille.

50 henkilöä asetettiin ylärajaksi, jotta jahti pysyy metsästyksen johtajan hallinnassa. Sillä tavalla saaliiksi saadaan varmemmin susi kuin kumppanimetsästäjä.

Myös luvan haltija olisi saanut pyytää pääsymaksua. lähinnä kuluja korvatakseen. Kaupalliseen hyötyyn ei valtionmailla saa pyrkiä.

Näin pitkälle ei päästy, koska Saunajärven kahdeksan suden lauman jahti - tai toisen mielikuvan mukaan lahti - peruuntui.

Mainittakoon, että lupaa Saunajärven lauman poistamiseen olisi voinut hakea kuka vain, omasta asuinpaikasta riippumatta. Riistakeskus olisi valinnut parhaan hakemuksen.

Kiinnostava on Kainuun Sanomien pääkirjoitus.

Pitää muistaa, että jokainen yksityiselle sijoittajalle myyty pala valtion maata on pois kainuulaisen ja kuhmolaisten vapaasta nautintaoikeudesta.

Pääkirjoituksessa tiivistetään ”jupakassa” olleen kyse ”epäselvästä ja epäilyttävältä vaikuttavasta lupaprosessista”. Kirjoittajan mukaan harva kainuulainen tunnistaa susivihaa tai susien uhkaa, koska susien kanssa on totuttu elämään.

Pääkirjoitus luonnehtii laumaa araksi erämaalaumaksi, ”sen sijaan alueella, jolle kaatolupia lähdettiin myöntämään, sijaitsee merkittävissä yhteiskunnallisissa vaikuttaja-asemissa olevien henkilöiden käyttämä, lähinnä metsästykseen ja virkistykseen hyödynnettävä ajanviettoalue”.

Pääkirjoituksen mukaan koko prosessin ydin on ”epäselvä”.

Iltalehden haastattelussa Markku Eestilä kiisti vaikuttaneensa millään tavalla Saunalahden lauman kaatolupaan. Yleisellä tasolla hän halusi puolustaa ”itäsuomalaisten ihmisten kulttuuria, oikeutta metsästää koirilla”.

Matti Eestilä taas kertoi ostaneensa ”ainutlaatuisen 1 700 hehtaarin yhtenäisen palstan lampineen ja järvineen”, kunnostaneensa rakennuksen ja tehneensä hehtaarin kokoisen riistapellon, ”eikä kukaan siitä ole kiinnostunut”.

Voi kysyä, miksi kenenkään pitäisi olla kiinnostunut Eestilän riistapellosta?

”Näillä alueilla hirvenmetsästys saattaa olla ainoa sosiaalinen kontakti. Kohta ei ole hirviä, ja ei voi koiralla metsästää, kun on susia”, Eestilä suri. Maanomistus olisi antanut hänelle oikeuden osallistua susijahtiin.

Viimeinen sana annettakoon Saunajärven lauman kaatoluvan myöntäneelle Riistakeskukselle. Lupahallintopäällikkö Markku Paasimaa kommentoi väitteitä ”ylemmältä tasolta tulleista ohjeista” kahdella sanalla.

– Käsittämätön salaliittoteoria.

Kun kuuntelee Paasimaan selostusta monivaiheisesta lupaprosessista, häntä on taipuvainen uskomaan.

Se oli onneton sattuma, että lopetettavan lauman kanssa oli kahdellakin luontokuvaajalla kirjaprojekti kesken. Ja että lauman naapuri on kansanedustajan ”miljonääriveli”, kiitos Sipilän hallituksen.

Päätämme mielikuva-analyysin loppukevennykseen eli todettakoon, että Anne Berner on tähän sotkuun syytön.

.