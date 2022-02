Ruma totuus on yhteiskunnan kannalta parempi kuin kaunis vale, kirjoittaa Reijo Ruokanen.

Hallitus on epäonnistunut pahasti koronaviestinnässään, mikä on oikeastaan hyvä asia. Ainakin se on parempi kuin se, että hallitus olisi onnistunut toivomallaan tavalla. Selvennän hieman.

MTV:n uutiset kertoi alkuviikolla, että oikeuskanslerille ja eduskunnan oikeusasiamiehelle tehtiin viime vuonna ennätysmäärä kanteluita, yhteensä 10 513.

Niistä noin 1 500 koski hallituksen koronatoimia. Oikeuskansleri Tuomas Pöystin mukaan yksi syy koronakanteluille oli epäonnistunut viestintä. Varmaan niinkin, mutta osin kyse on myös epäonnistuneista toimista, jotka helposti tulkitaan viestinnän virheiksi.

Hyvä niin. Meillä ei vielä osata meikata, spinnata kaikkia hölmöilyjä saavutuksiksi, onneksi.

Karmaisevia esimerkkejä spinnauksesta löytyy muiden muassa Britanniasta, jossa tällä hetkellä pr-koneistot tekevät täysillä töitä, jotta pääministeri Boris Johnson ei näyttäisi täysin vastuuntunnottomalta opportunistilta ja tollolta. Tehtävä on vaikea mutta ei mahdoton.

Olin Lontoossa kirjeenvaihtajana 1998–2003. Silloin Tony Blair oli voimissaan, ja tukenaan hänellä oli spinnauskoneisto, joka kykeni muuttamaan velat saataviksi ja tappiot voitoiksi.

Maaliskuussa 1999 Nato aloitti Serbian ja Kosovossa olleiden serbien pommittamisen. Pommit eivät aina osuneet kohdalleen, siviilejä kuoli ja epäonnistumisistakin uutisoitiin.

” Meillä ei vielä osata meikata, spinnata kaikkia hölmöilyjä saavutuksiksi, onneksi.

Tämä raivostutti etenkin Blairia. Syypääksi hän totesi Naton tiedotuksen, jota veti britti Jamie Shea. Blairin mielestä median olisi pitänyt kertoa se, mitä Nato halusi, ja Naton olisi pitänyt haluta sitä, mikä saisi Blairin näyttämään hyvältä.

Hän ratkaisi asian lähettämällä viestintäjohtajansa Alastair Campbellin Naton päämajaan Brysseliin Shean ”tueksi”. Campbellin oppi oli, että medialle kerrotaan yksi asia päivässä ja kysymyksiin vastataan toistamalla se sama asia.

Hyvin nopeasti keino tepsi, ja media alkoi raportoida pommituksista Naton viestinnän mukaisesti. Se tyydytti Blairia.

Kosovo-operaatio tosin päättyi Naton kannalta nolosti kesäkuussa, kun alueelle tuli myös venäläisiä joukkoja Serbian kautta. Operaation jälkeen Campbell haukkui median, joka kuulemma oli ollut serbien vietävissä.

Ja nyt siihen hyvään asiaan, jonka alussa mainitsin. Jos hallitus olisi kyennyt, se olisi taatusti halunnut meikannut kaikki tekonsa, epäonnistuneetkin, menestyksiksi, mutta sellaista taitoa hallituksen spinnaajilla ei onneksi ole.

Siksi yleisölle on muodostunut hallituksen teoista sekava kuva, joka ainakin osittain on oikea.

Taivas varjelkoon meitä Campbellin kaltaisilta osaajilta. Ruma totuus kirpaisee päättäjiä, mutta yhteiskunnan kannalta se on parempi kuin kaunis vale.

Kirjoittaja on Tekniikan Maailman vastaava päätoimittaja.