Yhteisvastuu-keräys auttaa tänä vuonna koronapandemiasta kärsineitä nuoria. Moottoripajatoiminnan tavoite on saada nuorten elämään turvallisia aikuisia. Lohjalla yksi turvallinen aikuinen oli piispa Mari Leppänen.

Vuoden 2022 Yhteisvastuukeräyksen teema on koronapandemian seurauksista kärsivien lasten ja nuorten auttaminen niin Suomessa kuin maailmalla.

Kerrankin ilkivalta tuotti iloa.

Kun Taisto Soinin yli 30-vuotiaan Honda Civicin tuulilasi moukaroitiin rikki, Soini päätti lahjoittaa auton Lohjan nuorisotyön ylläpitämälle moottoripajalle.

Ja nyt Civicistä on jäljellä pelkkä runko. Moottori on paikoillaan, mutta sisustus, ovet, ratti ja vaikka mitä puuttuu.

– Tällä on tarkoitus ajaa kesällä jokkis-kisoja, moottoripajalla kerrotaan.

Steissin nuoriso-ohjaaja Jani Peräkylä (vas.) tekee yhteistyötä moottoripajan kanssa. Hän ja vapaaehtoiset nuoriso-ohjaajat Jimi Kaartinen ja Olli Sohlström sekä some-vastaava Sami Ibrahim viihtyvät lauantaisin moottoripajassa.

Mutta vielä sitä ennen on paljon tehtävää – ja juuri se on tarkoituskin. Tekeminen, vanhan auton, mopon, karting-auton tai vaikka vanhan moottorisahan kunnostaminen on moottoripajatoiminnan ydin.

Moottoripajoille on houkuteltu nuoria rassaamaan koneita ja kulkupelejä 1980-luvulta lähtien. Aluksi toiminta keskittyi sivuluisuun lähteneisiin nuoriin aikuisiin, mutta 2000-luvulla pääosassa on ollut alle täysi-ikäisten pitäminen kaidalla tiellä – tai tiellä ylipäätään. Kyse on ennaltaehkäisevästä työstä.

– Tavoite on saada nuorten elämään turvallisia aikuisia, jotka kohtaavat ja näkevät nuoret, sanoo Tapu Sirkka, joka työskentelee evankelis-luterilaisen kirkon Lasten ja nuorten keskuksen moottoripajatoiminnan koordinaattorina.

Lumisena lauantaina, kun Valtteri-myrsky möyrysi Ykköstiellä, Turun arkkihiippakunnan piispa Mari Leppänen ajoi Lohjalle.

Mari Leppänen on Yhteisvastuukeräyksen vastuupiispa tänä vuonna.

Hän oli hetken aikaa yksi turvallisista aikuisista Lohjan moottoripajalla, sillä Leppänen on tämän vuoden Yhteisvastuukeräyksen ”vastuupiispa”.

– En siis suojelija. Tasavallan presidentti on alusta lähtien ollut Yhteisvastuukeräyksen suojelija. Pysyköön se titteli hänellä, Leppänen kertoo nauraen.

Moottoripajatoiminta on Yhteisvastuukeräyksen yksi kohteista tänä vuonna. Se kuuluu osana teemaan, joka on auttaa koronapandemian seurauksista kärsineitä nuoria. Keräyksessä apua kohdennetaan myös netissä ja kaduilla näkyvän Saapas-toiminnan kautta. Lisäksi avustuskohteita on Senegalissa.

Leppäsen mielestä on tärkeää, että Yhteisvastuu-keräys ottaa huomioon vuosittain eri avuntarvitsijoita. Apua on annettu niin vanhuksille kuin saattohoitoonkin.

– Ei ole järkevää verrata, mikä taho tarvitsee eniten apua, Leppänen sanoo.

Hän sanoo, että pahoinvointia on nähtävissä eri puolilla yhteiskuntaa.

Nuoriso-ohjaaja Jan Böckerman (vas.) ja piispa Mari Leppänen ovat yhteisellä asialla.

– On paradoksaalista, että olemme ”maailman onnellisin kansa”, jolla menee myös taloudellisesti hyvin. Ja silti meillä on yksinäisyyttä ja hätää eri-ikäisillä. Moni nuori voi pahoin. Kaikesta on tullut suorittamista, paineita on liikaa ja aikuisten kiireetöntä läsnäoloa liian vähän, piispa sanoo ja ottaa esimerkin kotipiiristään:

– Oli havahduttavaa, kun lukiossa järjestettiin oppilaille kehityskeskustelu.

Kun nuoret ovat syöksyneet nauttimaan nuoriso-ohjaaja Jan Böckermanin grillaamaa makkaraa (syöminen on yksi moottoripajapäivien kohokohdista), on tilaisuus kysyä piispa Leppäsen moposuhteesta. Se paljastuu kehittyneen viime vuosina.

– Asuin oman lapsuuteni ja nuoruuteni Helsingin Käpylässä. Siellä on niin hyvä julkinen liikenne, että mopokulttuuria ei oikein ole, hän kertoo.

– Mutta viime vuosikymmenet olen asunut Turun kupeessa Liedossa, ja siellä liikutaan paljon mopolla. Lasten ja heidän kavereidensa kautta olen saanut siihen jotain kosketusta. Mutta ei tämä todellakaan ole mikään tutuin maailmani.

Moottorit ovatkin väline, jonka avulla nuoret kohtaavat aikuisia. Tällä kertaa piispan. Kun Leppänen istuu maski kasvoillaan nuorten vapaaehtoistyöntekijöiden keskellä, ollaan suomalaisen tasa-arvon ytimessä. Leppänen kysyy tuoreita armeijamuistoja ja peilaa niitä parhaillaan asepalvelusta suorittavan poikansa kuvioihin.

Lahjoituksena saatua mopoa esitellään Mari Leppäselle. – Moottorien maailma ei ole tutuin maailmani, hän tunnustaa.

Samalla sohvalla istutaan.

Näillä ihmisillä on yhteinen missio: estää se, että kukaan nuori tuntisi tulleensa moukaroiduksi kuin vandaalin turmelema tuulilasi.

– Yhteisvastuukeräyksen tavoite on paitsi kerätä rahaa, myös houkutella vapaaehtoisia aikuisia mukaan toimintaan, piispa muistuttaa.

Yhteisvastuukeräyksessä kirkko pyrkii tavoittamaan nuoria paikallisen toimijan kautta. Katutasolla, moottoriverstaan lattian tasolla.

Nuoria, vapaa-ehtoisia aikuisia, nuoriso-ohjaajia sekä Yhteisvastuu-keräyksen pyörittäjiä Lohjalla. – Keräyksellä haetaan paitsi rahaa, myös vapaaehtoistyöntekijöitä, Mari Leppänen sanoo.

Piispa Leppästä ja death metal -yhtye Cannibal Corpsen huppariin pukeutunutta nuoriso-ohjaaja Böckermania pyydetään yhteiskuvaan. Kumpikin katsoo toisiaan, naurahtaa ja suostuu.

– Ja minkäköhän takia meidät halutaan samaan kuvaan, piispa Leppänen kysyy hymyillen maskin takana silmillään, odottamatta vastausta.

Ehkä kuvassa näkyy se, että moottoripajatoiminnassa ja Yhteisvastuukeräyksessä toteutuu nuorten auttaminen yhdessä, omista taustoista ja näkemyksistä välittämättä.

Lohjan moottoripajalla aherretaan lauantaisin. Tavoite siintää keväässä: Suomen 35 moottoripajaa valmistautuu tahoillaan ”Daytonaan”, tänä vuonna Akaassa ajettavaan ajoon, jossa päristellään autoilla ja mopoilla tuntien ajan kuskeja vaihtaen. Autoja tapahtumaan odotetaan kymmenkunta, mopoja noin 15. Jokaisella on useita kuljettajia.

Moottoripajatoiminnan vastuuhenkilö Veijo Kiviluoma kertoi, että pajalla nuoria muistutetaan myös liikenneturvallisuudesta.

– Rinnalla kulkee myös liikenneturvallisuuskasvatus, Lasten ja nuorten keskuksen moottoripajatoiminnan vastuuhenkilö Veijo Kiviluoma sanoo.

Tiellä turvallisesti, ja jokamiehen ajoissa sitten niin kuin jokkis-kisoissa ajetaan.

Jotta Lohjan pajan vastaavan nuorisotyönohjaaja Taisto Soinin vanha Honda Civic pääsee roiskuttamaan rapaa muiden maanteillä täysinpalvelleiden autojen joukkoon, siihen asennetaan vielä muun muassa kuppi-istuin, turvakaaret ja kuusipistevyöt.

Ja ehjä tuulilasi.

Ja töitä tehdessä käydään konepellin varjossa monta keskustelua aikuisen ja nuoren välillä.

