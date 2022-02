Rokottamaton hoitaja sai viestin: palkanmaksu keskeytyy – näin kuntayhtymä ratkaisee asiaa Kajaanissa

Kainuun sotessa ehdittiin ajautua tilanteeseen, jossa korvaavaa työtä etsitään vasta palkanmaksun keskeyttämispäätöksen jälkeen.

Kajaanissa erikoissairaanhoidossa työskentelevä hoitaja sai eilen työvuoronsa päätteeksi ilmoituksen, että hänen palkanmaksunsa keskeytetään tästä päivästä alkaen. Hoitaja ei ole ottanut koronarokotteita.

Hoitajien ”rokotepakko” eli laki hoitajien rokotevelvoitteesta astui voimaan tänään tiistaina. Nyt riskiryhmäläisten kanssa lähikontaktissa työskentelevillä hoitajilla ja lääkäreillä pitää olla täysi rokotesuoja koronavirusta vastaan tai puolen vuoden sisällä sairastettu covid-19-tauti.

Lue lisää: Rokottamaton lähihoitaja ei tiedä, onko hänellä ensi viikon jälkeen töitä – rokote­velvoite alkaa tiistaina

Työnantaja voi vain "erityisestä syystä" käyttää asiakkaiden ja potilaiden kanssa työskentelyyn henkilöä, jolla ei ole riittävää suojaa koronaviruksen aiheuttamaa tautia vastaan.

Lain mukaan rokottamattomat voidaan siirtää muihin tehtäviin, mutta heitä ei voida irtisanoa. Jos muuta työtä ei löydy tai työntekijä kieltäytyy tarjotusta työstä, työnantajalla ei ole velvollisuutta maksaa palkkaa työnteon estymisen ajalta.

Lue lisää: Hoitajien rokotus­velvoite voimaan: Tampereella mikään ei muutu, Turussa uhataan lopettaa palkan­maksu

IS on nähnyt hoitajalle annetut, viime perjantaille päivätyt palkanmaksun keskeytyspäätökset. Poissaoloaika on merkitty kestämään vuoden loppuun asti. Keskeytyksen syyksi on merkitty ”tartuntalain 48 a §:ään perustuva, työntekijän esteestä johtuva palkanmaksun keskeytys”.

– Työnantaja ei ole halunnut keskustella vaihtoehdoista, kuulemisvaihtoehtoa ei ole tarjottu. Esihenkilö tuli kysymään, että meinaatkos ottaa rokotteet ja vain ilmoitti heti, ettei ole töitä tarjottavaksi, hoitaja kertoo.

– Pystyisin hyvin tekemään etätöitä, koska suurin osa työstäni on nyt – tai oli – puhelinsoittoja, hän jatkaa.

Hoitaja esiintyy jutussa nimettömänä rokotteisiin tällä hetkellä kohdistuvien voimakkaiden mielipiteiden vuoksi.

Lue lisää: Rokote­velvoite voimaan – Superin Paavolalta suorat sanat hoitaja­tilanteesta: ”Pitäisi kirjoittaa isoilla paksuilla, punaisilla kirjaimilla”

Hoitajan mukaan hän ei ole tilanteessaan ainoa vaan ”meitä on muitakin”.

– Työkaveri tosin sairastui koronaan eli ei ole sen takia enää samassa tilanteessa.

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän henkilöstöjohtaja Leena Kaunisto pitää mahdollisena, että palkanmaksu on ehditty osalla rokottamattomista hoitajista keskeyttämään. Tai ainakin niin, että esimies on ehtinyt antaa siitä kertovan paperin.

– Olemme odottaneet ohjeistusta Kuntatyönantajilta (KT) ja saimme sen tänään. Kuuleminen on tärkeää pitää ja jokaisen osalta tilanne käydään läpi. Kuulemiset alkavat keskiviikkona, Kaunisto kertoo.

Lue lisää: "Kun pääsee lopettamaan vuoron, on olo, että on juuri ja juuri selvinnyt" – sairaan­hoitajat kertovat korona-arjestaan jatkuvan kiireen keskellä

Kaunisto sanoo, että jos omasta yksiköstä ei löydy töitä, niitä yritetään löytää keskitetyn rekrytointiyksikön kautta. Hän myöntää, että ohjeistukset ovat olleet kesken.

– Viimeiseen asti on pidetty asiaa esillä, että otettaisiin rokote. Nyt päivitämme hallinnollisen ohjeen.

Kauniston mukaan Kainuun soten rokotekattavuus oli tiistaiaamuna 95 prosenttia. Rokotekattavuudessa ei ole eritelty eri ammattiryhmiä. Kainuun sotessa työskentelee noin 3 700 työntekijää.