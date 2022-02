Seksuaalirikoksista syytetyn keskisuomalaisen miehen epäillään esiintyneen alakouluikäisenä somessa – uhreina useita kymmeniä lapsia

Miehen epäillään esiintyneen sosiaalisessa mediassa alakouluikäisenä.

Syyttäjät ovat nostaneet syytteitä laajassa Sisä-Suomen poliisilaitoksen tutkimassa seksuaalirikoskokonaisuudessa, jossa asianomistajina on 89 lasta. Syytettynä on noin parikymppinen keskisuomalainen mies.

Miestä syytetään törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittämisestä, seksuaalipalvelujen ostamisesta nuorelta ja sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapidosta.

Epäilty vangittiin huhtikuussa ja hän on yhä vangittuna.

Nuorin uhreista 5-vuotias

Rikosten on epäilty tapahtuneen sosiaalisessa mediassa, jossa miehen on epäilty ottaneen yhteyttä lapsiin. Poliisi on aiemmin kertonut, että miehen epäillään esiintyneen sosiaalisessa mediassa alakouluikäisenä ja saaneen lapset lähettämään itselleen videoita, joissa he esiintyvät seksuaalisesti tai tekevät itselleen seksuaalisia tekoja.

Mies oli tallentanut videot itselleen, ja ne löytyivät mieheltä kotietsinnän yhteydessä takavarikoiduista tietoteknisistä laitteista. Videoita löytyi yhteensä noin 2 000.

Asianomistajat ovat 5–13-vuotiaita lapsia, suurin osa 8–11-vuotiaita. Tekojen epäillään tapahtuneen syksyn 2019 ja huhtikuun 2021 välisenä aikana.

Asiaa on määrä alkaa käsitellä oikeudessa helmikuun 22. päivänä.