Tukes selvittää husky-safarilla tapahtunutta onnettomuutta, jossa kuoli yksi ihminen

Husky-safarit ovat valvovan viranomaisen mukaan olleet kohtuullisen turvallisia.

Rovaniemellä husky-safarilla viime viikolla tapahtunut onnettomuus on valvovan viranomaisen Tukesin selvityksen kohteena. Selvitystyö voi johtaa uusiin safareita koskeviin turvallisuusohjeisiin.

Ulkomaalainen husky-safariin osallistunut matkailija kuoli viikko sitten keskiviikkona saamiinsa vammoihin koiravaljakon törmättyä puuhun.

Poliisi on vaitonainen tapahtumien yksityiskohdista. Tapauksen selvittämistä jatketaan kuolemansyyn tutkintana.

Poliisin kanssa on tehnyt yhteistyötä lupa- ja valvontaviranomainen Tukes.

Tukes valvoo muun muassa sitä, että husky- ja kelkkasafarien tapaisten kuluttajien käyttämät vapaa-ajan palvelut täyttävät turvallisuusvaatimukset eivätkä aiheuta vaaraa asiakkaille.

Tukesin ryhmäpäällikkö Janne Niemelä kertoo, että Rovaniemen onnettomuus on sen tiedossa ja selvitystyö palvelujen turvallisuudesta valmistuu kevään aikana.

– Sen verran voi sanoa, että kohtuullisen turvallisia ovat husky-safarit olleet meidän valvontahavaintojemme ja kokemustemme perusteella. Joitakin ikäviä onnettomuuksia on aiempina vuosina tapahtunut, mutta asiakasmäärätkin ovat olleet suuria ja suuri osa asiakkaista on ulkomaalaisia, jotka eivät ole tottuneet talvioloihin.

Edellinen vakava kuolemaan johtanut onnettomuus oli tapaninpäivänä 2005, kun kaksi italialaista nuorta kuoli Tornion Korpikylässä koiravaljakon jäätyä matkustajajunan alle.

Rovaniemen onnettomuuden jälkeen on tarve arvioida palvelujen turvallisuutta, sanoo Tukesin ryhmäpäällikkö Niemelä.

Kutakin palvelua pitää hänen mukaansa arvioida tapauskohtaisesti. Palveluympäristöt ja välineet vaihtelevat eri palvelun tarjoajilla.

Toiminnan käynnistyessä yrityksen on tehtävä laaja riskiarviointi. Lisäksi on käytävä läpi erilaisten asiakasryhmien ominaispiirteet, perehdytettävä heidät ja suunniteltava palvelu sen mukaan, että se on kyseisille asiakkaille turvallinen.

– Perehdytyksen lisäksi pitää miettiä varusteet, reittivalinnat, riittävä tauotus, miten asiakkaat jaetaan, miten paljon tarvitaan oppaita, Niemelä luettelee.

Niemelän mukaan husky-safareissa turvallisuuteen vaikuttavat muun muassa reittivalinnat, olosuhteet, pimeys, liukkaus ja muu liikenne.

Lapin erilaiset ohjelmapalvelut ovat Niemelän mukaan tiheästi valvottu palveluryhmä. Moottorikelkka- ja husky-safarit ovat yksi valvonnan painopistealue. Niihin tehdään paljon tarkastuksia.

Valvonnassa on kiinnitetty huomiota erityisesti vaarojen tunnistamiseen ennalta, oppaiden määrään, reittien suunnitteluun ja osanottajien perehdyttämiseen.

