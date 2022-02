Käräjäoikeus tuomitsi useita miehiä vankeuteen FBI-operaatioon kytkeytyvistä huumerikoksista

Kovimmat tuomiot luettiin kahdelle miehelle, joista toinen sai 11,5 vuotta ja toinen 10 vuotta vankeutta.

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi 12 miestä eripituisiin vankeusrangaistuksiin törkeistä huumausainerikoksista jutussa, joka liittyy Yhdysvaltain liittovaltion poliisin FBI:n Greenlight-operaatioon. Operaatiossa rikollisia eri maissa huijattiin käyttämään FBI:n kehittämää Anom-viestintäalustaa.

Nyt käräjäoikeudessa käsitelty asia koski yhtä Etelä-Suomen haaraa. Syytekohtia oli yli 50.

Pisimmän tuomion sai mies, jonka katsottiin johtaneen toimintaa ja käyttäneen käskyvaltaa muihin. Miehen syyksi luettiin yhdeksän törkeää huumausainerikosta ja yksi laittomaan tuontitavaraan ryhtyminen.

– (Tuomittu) on omistanut pääosan kyseessä olevista huumausaineista ja hänellä on myös ollut määräysvalta niihin. Huumausaine-eristä saatuja rahoja on siksi tilitetty pääasiassa hänelle. (Tuomittu) on myös ollut se taho, jolta muut osalliset ovat saaneet käskyjä liittyen huumausaineiden jakeluun ja levittämiseen, hinnoitteluun sekä maahantuontiin, tuomiossa kerrotaan.

Mies myös hankki yhteydenpitoon käytetyt Anom-puhelimet.

Erityisen suunnitelmallista

Huume-erät, joiden maahantuontiin ja levittämiseen mies osallistui, olivat oikeuden mukaan suuria. Oikeuden mukaan syytteiden kohteena olevat marihuanaerät olivat yhteenlaskettuina yli 100 kiloa.

Lisäksi tuomittu välitti eteenpäin kilon ketamiinia ja yli kaksi kiloa kokaiinia sekä piti hallussaan yhtä kiloa levitykseen tarkoitettua amfetamiinia ja vähäisempiä määriä kokaiinia, oikeus katsoi.

Oikeuden mukaan miehen toiminta oli erityisen suunnitelmallista.

– Rikosten tekemiseen on (tuomitun) johdolla osallistunut useita henkilöitä, joihin tämä on käyttänyt tosiasiallista käskyvaltaa. Kyse on myös ollut rajat ylittävästä rikollisuudesta, (tuomittu) on hankkinut ja toimittanut huumausaineita eri tavoin ja eri kanavien kautta ulkomailta Suomeen ja osan ajasta (tuomittu) on johtanut toimintaa ulkomailta käsin.

Oikeus tuomitsi 44-vuotiaan Marko Ilmari Loposen 11,5 vuoden vankeuteen.

Keskeinen asema

Toiseksi pisimmän tuomion sai mies, jonka oikeus katsoi toimineen merkittäviltä osin Loposen käskyvallan alla, mutta myös ostaneen huumeita omatoimisesti ja levittäneen niitä kahden muun tuomitun avulla eteenpäin. Oikeuden mukaan mies piti hallussaan, yritti hankkia tai levitti eteenpäin yli 100 kiloa marihuanaa, neljä kiloa amfetamiinia ja 3,9 kiloa kokaiinia.

Oikeus katsoi, että miehellä oli keskeinen asema tämän myydessä maahan toimitettuja huumeita ja hoitaessa asioita Suomessa Loposen puolesta kun Loponen oli ulkomailla.

Ba Tuong Tran, 32, tuomittiin viidestä törkeästä huumausainerikoksesta 10 vuoden vankeuteen.

Loppujen törkeistä huumausainerikoksista tuomittujen vankeusrangaistukset vaihtelivat kahdesta vuodesta 5,5 vuoteen. Käräjäoikeus antoi tuomion maanantaina.