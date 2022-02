Taposta epäillyt miehet ovat iältään 19–42-vuotiaita. Poliisi ei kommentoi, onko joku heistä niin sanotusti pääepäilty.

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa on viikonloppuna vangittu viisi miestä epäiltynä Vantaan vankilan matkasellissä tapahtuneesta parikymppisen miehen taposta.

Epäilty henkirikos tuli virkavallan tietoon viime viikolla varhain torstaiaamuna. Tutkinnanjohtaja Tero Tyynelän mukaan vartija oli löytänyt 21-vuotiaan uhrin elottomana sellistä.

Samassa matkasellissä oli viisi muuta vankia. He ovat iältään 42-, 41-, 33-, 23- ja 19-vuotiaita. Osa heistä on tutkintavankeja ja osa jo tuomion saaneita vankeusvankeja.

– Kaikkia on kuulusteltu, ja kuulusteluja on tälläkin hetkellä käynnissä. Osa epäillyistä on ollut enemmän ja osa vähemmän halukkaampia kertomaan tapahtumista. En ota kantaa siihen, onko tässä vaiheessa joku vangituista niin sanotusti pääepäilty, Tyynelä sanoo.

Henkirikosta epäillään, koska uhrista löytyi ulkoisen väkivallan merkkejä. Tyynelä ei tässä vaiheessa kommentoi muutoin teon yksityiskohtia tai motiivia.

– Tekninen tutkinta tekee nyt omaa työtään ja odotamme oikeuslääketieteellisen ruumiinavauksen lausuntoja.

Epäillyt on vangittu syytä epäillä -perusteella, joka on vangitsemisperusteista lievempi. Lievempi peruste tarkoittaa, että poliisilla on käytännössä viikko aikaa kasata lisänäyttöä siitä, että epäiltyjä voitaisiin esittää uudelleen vangittavaksi vahvemmalla perusteella, eli todennäköisin syin taposta epäiltynä.

– Jää nähtäväksi, kuinka vaikea tehtävä tämä on. Kyllä tässä on ajatuksia, että mitä siellä on tapahtunut. En kuitenkaan vielä tarkenna asiaa enempää, Tyynelä sanoo.

Sellistä kuolleena löytynyt 21-vuotias mies istui vankeudessa teinityttöjen törkeästä seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Mies oli matkasellissä, koska hänen piti perjantaina osallistua Helsingin käräjäoikeudessa pidettävään oikeudenkäyntiin. Kyseessä oli pahoinpitelyjuttu, jossa hän oli asianomistajan eli uhrin asemassa.

Turun hovioikeus tuomitsi hänet viime lokakuussa kahdesta törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja raiskauksesta 2,5 vuoden vankeusrangaistukseen. Rikokset ajoittuivat marras–joulukuulle vuonna 2018.

Uhreiksi joutui kaksi tyttöä, jotka olivat tekoaikaan iältään 14- ja 15-vuotiaat. Mies määrättiin mielentilatutkimukseen, jonka tulosten perusteella hänen katsottiin olleen tekojen aikaan syyntakeinen eli ymmärtäneen tekonsa seuraukset.

MATKASELLI tarkoittaa käytännössä väliaikaista säilytystilaa, jonne tuodaan tutkintavankeja odottamaan esimerkiksi oikeuskäsittelyiden alkua.

Matkaselliin tuodaan myös jo tuomion saaneita vankeja, joita ollaan siirtämässä vankilasta toiseen.

Vantaan vankilan matkasellissä ei lakiperusteisista syistä ollut videovalvontaa.