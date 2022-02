Arkkipiispa Tapio Luoma on päässyt sairaalasta – toipuu kotisairaala­hoidossa

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon arkkipiispa Tapio Luoma on kotiutunut sairaalasta, jossa häntä hoidettiin tulehdussairauden takia.

Maanantaina sairaalasta päässyt arkkipiispa jatkaa toipumista kotisairaalahoidossa.

Luoman sairausloma kestää helmikuun 18. päivään asti, minkä jälkeen jatko arvioidaan toipumisen edistymisen mukaan, kirkko kertoo tiedotteessa.

Kirkko ilmoitti 24. tammikuuta, että Luoma on jäänyt sairauslomalle ja on poissa virantoimituksesta toipumisen edellyttämän ajan. Kirkosta ei ole kerrottu tarkemmin, mikä tulehdussairaus arkkipiispalla on ollut. Sairaus ei kuitenkaan liity koronavirukseen.

Arkkipiispan tehtäviä hoitavat hänen sairauslomansa aikana kunkin tehtäväalueen mukaiset sijaiset.