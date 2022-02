Lasse Lehtosen mielestä THL:n riskiarviotaulukko on hyvä ohjenuora.

Pääministeri Sanna Marin (sd) sanoi maanantaina Päätoimittajayhdistyksen tilaisuudessa, että koronarajoituksista on syytä luopua helmikuun aikana. Marinin mukaan kansalaisten kestokyky on jo koetuksella.

Marin ei kuitenkaan sanonut, mistä rajoituksista missäkin vaiheessa voitaisiin luopua.

Mikä olisi hyvä järjestys alkaa purkaa rajoituksia?

Husin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen sanoo, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tekemä tartuntojen riskiarviotaulukko on hyvä ohjenuora.

Lue lisää: Rajoituksia perustellaan sairaala­kuormituksella – tämä on tilanne Suomen sairaaloissa juuri nyt

Lue lisää: Henriksson: On pohdittava vakavasti, voiko korona­passia pitää välttämättömänä – ”Rajoitetaan perus­oikeuksia”

Lehtosen mielestä rajoituksia voisi lähteä purkamaan matalan tartuntariskin tiloista ja tilanteista niin kuin nyt on alettu jo tehdäkin. Esimerkiksi yksilöurheiluun ja- liikuntaan käytettäviä sisätiloja, uimahalleja, teattereja, elokuvateattereja ja urheilukatsomoita on saanut jälleen avata yleisölle.

Yleisötilaisuuksissa on kuitenkin yhä alueellisia kokoontumisrajoituksia, jotka estävät tilojen täysimääräisen avaamisen.

Elämä palaa Uudenmaan uimahalleihin tiistaina, kun ovet aukeavat reilun kuukauden tauon jälkeen taas kuntouimareillekin.

Lehtonen sanoo, että korkean tartuntariskin tapahtumilta ja tilaisuuksilta rajoitukset on syytä poistaa viimeiseksi. Näihin kuuluvat mm. yhteislaulu­tilaisuudet, tanssiravintolat, klubit, baarit ja pubit sekä erilaiset sisätiloissa järjestettävät konsertit ja urheilukatsomot, joissa ei ole määrättyjä istumapaikkoja.

– Korkean riskin tilaisuuksissa ei pystytä pitämään turvavälejä, ja ihmisten suojatoiminnot ovat heikkoja. On paljon ihmisiä pienessä tilassa, ja usein mukana on vielä alkoholi, Lehtonen kuvaa.

– THL:n riskiarvio on paras dokumentti, vaikka sekään ei anna absoluuttista kuvaa, Lehtonen lisää.

Muutoin Lehtonen pitää helmikuun loppua täysin realistisena aikatauluarviona rajoitusten poistumiselle.

– Oma veikkaukseni on, että omikronaalto taittuu ainakin Uudellamaalla helmikuun puoleenväliin mennessä. On erittäin hyvät mahdollisuudet saada rajoitukset purettua helmikuun aikana, Lehtonen sanoo.

50 hengen kokoontumisrajoituksella eri yleisötilaisuuksien järjestäminen on hankalaa, vaikka tilaa saisikin pitää yleisölle avoinna.

Matkassa on kuitenkin yksi iso mutta. Koronavirus on monta kertaa näyttänyt oikullisuutensa ja arvaamattomuutensa, ja sellaiseen on syytä varautua nytkin.

Uusi peikko on omikronvariantin alamuunnos BA.2.

– Aiheuttaako se uuden tautihuipun? BA.2 voi pidentää epidemia-aaltoa, ja sille ei sitten taas voi mitään.

– Ollaan toiveikkaita, mutta pitää olla varautunut myös siihen, että käy toisin, Lehtonen maalailee.

Entä sitten suositukset? Milloin esimerkiksi etätyö- ja kasvomaski­suosituksista voidaan luopua?

Husin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen sanoo, että kasvomaskien ja muiden hygieniatoimien rooli korostuu, kun rajoituksia aletaan lieventää.

Lehtonen sanoo, että hygienia- ja kasvomaskisuositukset ovat erittäin tärkeässä roolissa siinä vaiheessa, kun rajoituksia aletaan höllentää.

– Ne mahdollistavat, että tilanne pysyy hallinnassa. Ainakin itse toivon, että kun tiloja ja tapahtumia aletaan avata, ihmiset olisivat entistä huolellisimpia suojauksen kanssa.

Lisäksi Lehtonen painottaa, että rokotuskattavuutta olisi hyvä saada yhä nostettua. Se helpottaisi sairaaloiden kantokykyä.

– Rokotusten ansiosta vakavat sairastumiset pysyvät hyvin kurissa, Lehtonen sanoo.

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n johtaja Penna Urrila sanoo, että moni Suomen verrokkimaa, mm. Tanska on jo lähtenyt avaamaan yhteiskuntaa ja Suomen on syytä seurata pikaisesti perässä.

Ensimmäiseksi pitää Urrilan mukaan purkaa niitä rajoituksia, joiden hyöty on ollut lähes nolla tai ainakin hyvin vähäinen mutta joista on ollut elinkeinonharjoittajille mittavaa haittaa.

– On sellaisia rajoituksia, joista on vaikea nähdä juuri mitään tehoa. Haittaa sitten sitäkin enemmän.

Suomessa anniskelurajoitukset ovat olleet viime viikkoina Euroopan tiukimmat. Ravintoloitsijat ovat kärsineet.

Esimerkkinä Urrila sanoo ruokaravintoloiden anniskelu- ja aukiolorajoitukset. Urrilakin on törmännyt sosiaalisen median vitseihin, että korona ei tartu paikallaan istuviin asiakkaisiin päivällä, mutta illalla se alkaa tarttua.

– Anniskelu- ja aukiolorajoitukset ovat olleet jopa Euroopan tiukimmat. On vaikea nähdä niistä saatavaa hyötyä verrattuna haittoihin.

– Myös koko tapahtuma- ja kulttuurialalla, esitettävissä taiteissa ja urheilussa liiketoiminta on joko kokonaan estetty tai rajoitettu hyvin voimakkaasti, Urrila sanoo.

Urrila sanoo, että Uudellamaalla voimassa oleva 50 hengen kokoontumis­rajoitus on ”aika voimakas”. Sillä on iso vaikutus esimerkiksi teattereille, elokuvateattereille ja urheiluseuroille, vaikka tilat ovat muutoin yleisölle avoinna.

Esimerkiksi Varsinais-Suomessa rajoitus on 50 prosenttia tilan kapasiteetista. On täysin eri asia, pääseekö teatteriin 50 vai 500 ihmistä tai jääkiekko-otteluun 50 vai 5 000 katsojaa. Silti tilaisuus voitaisiin järjestää turvallisesti.

Etätyösuositus on pitänyt ihmiset kotonaan, mikä on vaikuttanut kulutukseen ja taloudellisen pyörän pyörimiseen.

Urrilan mukaan myös etätyösuositus voitaisiin poistaa pikapuoliin.

– Etätyösuosituksella on iso vaikutus esimerkiksi lounasravintoloihin ja muutenkin kansalaisten arkeen ja käyttäytymiseen. Suositusta pitäisi tarkastella nopeasti.

Urrilan mielestä koronaepidemian päätyttyä eri rajoituksista pitää vastaisuuden varalle pestä iso likapyykki, missä onnistuttiin ja missä ei.

Monien mielestä kaikki rajoitukset eivät ole olleet oikeasuhtaisia, tasa-arvoisia tai perusteltavissa maalaisjärjellä.

Kauppakeskusten yleiset tilat oli pitkään suljettu Uudellamaalla. Toimen vaikutus epidemiatilanteeseen oli todennäköisesti mitätön. Yleiset tilat voi taas avata tiistaista lähtien.

– Rajoitusten juridinen puoli pitää perata tarkasti. Lisäksi on syytä pohtia, tehdäänkö rajoituksia alueellisesti vai keskitetysti. Ja tietysti sitäkin, kuka sitä kokonaisuutta johtaa, Urrila sanoo.