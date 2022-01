Turun funikulaarilla meni talvikelissä kuppi nurin – Twitterissä riitti ymmärrystä

Turun liikennekeskuksen humoristinen tiedote funikulaarin ongelmista kirvoitti somevitsailua.

”Funilla meni tässä kelissä kuppi nurin ja aloittaa huomenna uusin urin. Maanantaina aamulla kokeillaan uudestaan lähteekö meidän vinohissi liikkumaan”, Turun Liikennekeskus ilmoitti Twitterissä.

Osa Twitter-keskustelijoista osasi samaistua funikulaarin toimimishaluttomuuteen.

– Ymmärrän kyllä Funia. Itsellä sama fiilis.

– Ei sitä moni muukaan tällä ilmalla halua liikkua.

Funikulaari on Suomen ensimmäinen ulkona kulkeva kaupunkivinohissi. Funikulaari tarjoaa esteettömän kulun Kakolanmäelle, jonne ei tule muuta joukkoliikennettä. Se otettiin käyttöön toukokuussa 2019.

Turun funikulaarilla on ollut lukuisia ongelmia, joten sen hermostuminen talvikeleistä ei ole turkulaisille mitään uutta. Funikulaari on tullut surullisenkuuluisaksi siitä, että se tahtoo hajota tuon tuosta. Turkulaisten suussa se onkin saanut lempinimen jumikulaari.

Funikulaarin hankintahinta oli 5,6 miljoonaa euroa.

Toukokuussa Yle kertoi, että käyttödatan mukaan keskimäärin joka kuudes päivä laitteeseen on ilmaantunut jonkinlainen vikatilanne, joka on vaatinut korjaustoimenpiteitä. Tuolloin rinnehissi on ollut poissa käytöstä joko osan päivää tai koko päivän.

– Ajatukset on sen poloisen luona, joka tuota kapinetta joutuu töikseen korjaamaan. Pitäs olla Vuoden Turkulainen-kilpailun automaattinen voittaja, kirjoitti eräs Twitter-käyttäjä.

– Teiän pitäis aina ilmottaa millon se toimii... toivoi toinen.

Oikuttelevasta rinnehissistä on tullut someilmiö, joka kirvoittaa meemejä.

– Koska saadaan livekamera kuvaamaan hänen (funikulaari) elämäänsä? ehdotti yksi Twitter-käyttäjä.

– Jää norppa-live kakkoseksi, arvioi toinen.