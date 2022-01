Kirjailija Juha Itkosen Facebookissa julkaisema kirjoitus Suomen koronarajoituksista lähti leviämään sosiaalisessa mediassa. Itkonen kommentoi nyt kirjoitustaan IS:lle.

– Ihan jokaisen suomalaisen pitäisi olla huolissaan siitä, mitä maassamme tällä hetkellä tapahtuu, täysin riippumatta siitä, miten huolissaan henkilökohtaisesti on koronasta pandemian tässä vaiheessa.

Kirjailija ja valtion taideneuvoston puheenjohtaja Juha Itkonen jakoi lauantaina Facebookissa pitkän kirjoituksen, jossa hän kritisoi voimakkaasti tämänhetkisiä koronarajoituksia, joiden perusteet hän kokee mielivaltaisiksi. Hän myös arvostelee rajoitusten asettajan, sosiaali- ja terveysministeriön (STM), tiukkaa koronalinjaa, joka ei pohjaa tieteeseen, eikä huomioi hänen mukaansa kokonaiskuvaa.

Itkosen julkaisu sai paljon huomiota sosiaalisessa mediassa. Facebookissa sitä jaettiin vuorokauden aikana noin 150 kertaa.

Itkonen kysyy julkaisussa, miten Suomella voi olla varaa rajoituksiin ja niiden hitaisiin purkutoimiin.

– Rajoitusten purkaminen anniskelutunti ja istuinpaikka kerrallaan kehystetään järjestään pelkästään viisaaksi, vastuulliseksi ja riskittömäksi, vaikka menetetyillä työpaikoilla, saamatta jäävillä verotuloilla ja kaatuvilla yrityksillä on inhimillisen hinnan lisäksi tietenkin myös aivan konkreettinen rahallinen hinta.

Hän on ottanut Facebookissa myös aiemmin kantaa rajoituksiin ja kyseenalaistanut niiden oikeasuhtaisuuden ja oikeudenmukaisuuden. Hän esimerkiksi pohti tammikuun 19. päivä, että miksei sulkutoimia kohdistettaisi vaihteeksi esimerkiksi kauppoihin ja kauppakeskuksiin kulttuurialan sijaan.

– En kannata ajatusta ”kurjuutta kaikille”, mutta vielä vähemmän ajatusta ”kurjuutta sattumanvaraisesti aina ja yhä uudestaan samoille, koska se nyt lainsäädännöllisesti on mahdollista”.

Tämäkin kannanotto huomioitiin somessa laajasti.

Itkonen pitää koronarajoituksia perusteltuina, kun niille on ehdottoman välttämättömät perusteet. Esimerkiksi hän nostaa pandemian alkuajat, kun rokotettuja ei ollut vielä tarpeeksi tai kun taudista ei vielä tiedetty mitään. Rajoituksista on kuitenkin hänen mukaansa tullut pandemian edetessä päättäjille politiikantekoväline – joillekin jopa mieluisa sellainen.

Kirjailija haluaa täsmentää Ilta-Sanomille antamassaan haastattelussa, että hän on yhteiskuntaan sekä tieteeseen uskova kansalainen. Hän ei siis ole koronan kieltäjä saati rokotevastainen.

Myös ravintola-alalla on kritisoitu jo pitkään koronarajoituksia.

Usko poliittiseen päätöksentekoon on kuitenkin saanut kolauksen joulukuun jälkeen. Omikron toi tullessaan uuden tautimuodon, joka on edeltäjiään lievempi. Ennen kuin sitä tiedettiin, Itkonen piti perusteltuna, että uusia rajoituksia piti asettaa. Nyt kuitenkin tiedetään, että omikronmuunnos ei ole kaatanut terveydenhuollon kantokykyä ja rokotekattavuus on saatu hyviin lukemiin.

Itkonen kuvailee, että uuden variantin myötä kuitenkin STM:n ja sen asiantuntijaorganisaation THL:n väliin on kasvanut kuilu, ja ministeriö ajaa nyt tiukempia rajoituksia kuin THL.

– Se on poliittisesti ohjautunutta päätöksentekoa. Silloin on kyse paljon isommista asioista kuin vain pandemian hallinnasta.

Hän pitää vaarallisena, että rajoituksilla on luodaan yhteiskuntaan uusi normaali ”riskitön tila”, ja niihin voidaan tukeutua lähes missä tilanteessa hyvänsä. Normaali toiminta, kuten vapaa elinkeinon harjoittaminen, on taas riskialtista ja vastuutonta.

– Rajoitukset ovat perusasetus, rajoituksettomuus haavekuva, johon ehkä päästään, jos kansalaiset ovat kilttejä ja raittiita ja päättäjät armollisia ja kelitkin suosiollisia, Itkonen kirjoittaa päivityksessään.

Itkonen huomauttaa, että STM:n ajama äärimmäinen varovaisuuspolitiikkakaan ei ole täysin riskitöntä. Valtiolle se maksaa rahaa. Sulkutoimista kärsivät yksilöt taas kantavat seuraukset sekä taloudellisesti että henkisesti. Tähän mennessä seuraukset ovat saaneet tuta lähinnä ravintola- ja tapahtuma-alan sekä Itkosen itsensä edustaman kulttuurialan ihmiset.

Hän pelkää, että tiukkalinjainen ja huonosti perusteltu rajoituspolitiikka, jossa ei kuunnella niitä ammattiryhmiä, joihin rajoitukset kohdistuvat, ajaa yhä useammat yksilöt kyseenalaistamaan luottamuksen yhteiskuntaan ja päätöksentekoon.

– Sillä on seuraukset tulevaan. Se vaikuttaa siihen, miten yhteiskuntamme kohtaa tulevaisuuden uhat.

Itkonen kuvailee lauantaina julkaisemassaan päivityksessä STM:n ajamaa rajoituspolitiikkaa ”vähintäänkin jonkinasteiseksi vallankaappausyritykseksi”. Kirjailija myöntää, että vallankaappausyritys on vahvasti sanottu, mutta hän pyrkii sillä kuvaamaan tapaa, jolla STM tällä hetkellä hänen mielestään toimii. Hän toteaa, että STM pyrkii ohjaamaan koko hallitusta ja tiukka koronalinja ei vastaa asiantuntijoiden yhteisymmärrystä.

– Valtiosääntöoikeuden dosentti Pauli Rautiainen sanoi eräässä haastattelussa, että ”STM on pandemian aikana ottanut roolin, joka ei sille kuuluisi”. Siltä minusta tuntuu.

Itkonen sanoo, että nyt pandemiassa ollaan tultu jo pisteeseen, jossa pitäisi punnita kriittisesti itse taudin ja sen leviämisen estämiseksi asetettujen rajoitusten haitallisuutta yhteiskunnalle.

– Nyt olemme jo aika lähellä sitä pistettä, jossa pitää pohtia kummasta on yhteiskunnalle enemmän haittaa. Miksi olisimme eri tilanteessa kuin suuri osa maista, jotka ovat avoimemmassa tilassa kuin Suomi?

Rajoituksia on perusteltu pandemian aikana pitkälti sairaanhoidon kantokyvyn kestävyydellä. Se on ollut etenkin tautihuippujen aikoina uhattuna, ja siksi esimerkiksi lievän, mutta toisaalta herkästi tarttuvan omikronin aikana asetettiin jälleen laajoja sulkutoimia.

Itkosen mukaan terveydenhuollon kantokyky on liian epämääräinen peruste rajoituksille.

– Tehohoitopaikkojen määrä on selkeämpi. Sen sijaan ei ole pidemmän päälle perusteltua sanoa, että joitain elinkeinoja ei voida harjoittaa, jotta sairaaloilla olisi helpompaa. Ne ongelmat on ratkaistava jollain muulla tavalla. Yhteiskunnan kokonaisuutta ei voida katsoa vain yhden linssin läpi. Muutenhan tekisimme aivan outoja päätöksiä.

Itkonen uskoo, että hänen kirjoituksensa ovat saaneet sosiaalisessa mediassa viime aikoina paljon huomiota siksi, että ne resonoivat juuri nyt niin monissa ihmisissä.

– En ole ajatuksieni kanssa yksin. Yhteiskunnassa alkaa olla laaja ymmärrys sille, että emme voi elää rajoitusten maailmassa ikuisesti.