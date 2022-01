Vuonna 2018 Poliisihallitus osti 15 järeästi varusteltua panssari-Mersua. Hinta oli viisi miljoonaa euroa. Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen puolustaa hankintoja Helsingin Sanomien haastattelussa.

Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen kertoi sunnuntaina Helsingin Sanomien haastattelussa olevansa huolissaan poliisin rahoituksen alasajosta.

Lehti muistuttaa, että poliisissa on kuitenkin tehty viime vuosina kalliita hankintoja. Vuonna 2018 Poliisihallitus osti esimerkiksi 15 järeästi varusteltua panssari-Mersua, ”Mörköä”. Hinta oli viisi miljoonaa euroa.

Moni on kysynyt, onko kallis varustelu järkevää tilanteessa, jossa rikostutkijat hautautuvat juttujen alle. Miksi poliisi ei vain pyydä Puolustusvoimia lähettämään paikalle Pasia? Armeijalla on raskasta kalustoa mielin määrin.

HS:n mukaan ”Mörkö”-hankinnat ovat kirvoittaneet kritiikkiä myös poliisissa. Lehden taustahaastatellussa eräs tutkinnanjohtaja kuvasi asetelmaa kipakkaa vertauskuvaa käyttäen:

”Jos taloa rakentaa sata puuseppää ja kellään ei ole ehjää vasaraa, mutta sitten on yksi kaveri, joka koristelee ovenpielet 10 000 euron kuviosahalla, niin tuloksena on paska talo, jossa on helvetin hienot ovenpielet.”

Poliisien itse ”Möröksi” nimeämä joukkojenhallintaan tarkoitettu auto on erikoissuojattu kulkuneuvo, joka kestää kivien ja pullojen osumat.

Kolehmainen puolusti kuitenkin HS:n haastattelussa kritiikin kohteeksi joutuneita hankintoja. Poliisin työnkuva on hänen mukaansa muuttunut entistä vaarallisemmaksi, eikä Puolustusvoimien virka-apu tulisi aina riittävän nopeasti.

– Lisäksi yksikään viranomainen ei voi tukeutua toisen ”hyväntekeväisyyteen”, Kolehmainen sanoo.

Hän huomauttaa, että panssariajoneuvoihin poliisi sai erillisen rahoituksen.

Poliisitoimessa varauduttiin mittaviin, noin 30 miljoonan euron säästöihin budjettiriihen jälkimainingeissa syyskuussa 2021.

IS sai tuolloin nähtäväksi Poliisihallituksen muistion, jossa arvioitiin säästötoimien vaikutuksia poliisin toimintaan. Muistion mukaan entistä useampi rikos uhkaa jäädä selvittämättä, eikä poliisi pysty puuttumaan ennalta estävästi esimerkiksi häiriökäyttäytymiseen tai häiritsevään päihteiden käyttöön julkisilla paikoilla.

– Hälytysajat pitenevät etenkin vähemmän kiireellisten hälytystehtävien osalta, poliisin paikalle saapumista joudutaan odottamaan aikaisempaa pidempään ja tämä heikentää samalla edellytyksiä rikosten selvittämiseen, muistiossa luki.

Leikkuriin uhkaavat joutua muistion mukaan myös ihmiskaupparikosten tutkintaan, harva-alueiden poliisipalveluiden turvaamiseen ja it-rikosten tutkintaan myönnetyt määräaikaiset panostukset.

– Rikostorjunta tulisi kohdentumaan entistä enemmän vain henkeen ja terveyteen kohdistuvien rikosten torjuntaan, muistiossa summattiin.