Runsas lumentulo ja ankara tuuli on koetellut suomalaisia.

Valtteri-myrsky on haitannut pahasti liikennettä eri puolilla Suomea. Julkinen liikenne on ollut vaikeuksissa, vaikka teitä onkin jo aurattu ahkerasti. Lunta on satanut niin paljon, että bussien kulku on ollut paikoin vaikeaa.

– Seurasin ikkunasta bussien vaikeaa kulkua Fredrikinkadun ja Lönnrotinkadun kulmauksessa ja sain videolle kuvatuksi sen, miten bussi pääsi pois kinostuneesta lumesta. Sitä ennen jo toinenkin bussi oli jäänyt lumeen, olohuoneensa ikkunasta hetken lauantai-iltana kuvannut nainen kertoo.

(Video tilanteesta katsottavissa artikkelin yllä.)

Bussit olivat pulassa.

Hän kertoo, että bussien avuksi tarvittiin ensin poliiseja, mutta ratkaisevinta oli väen joukkovoima.

– Ilman ohikulkijoiden apua bussi ei olisi mitenkään päässyt lumesta.

Nainen iloitsee erityisesti siitä, miten suomalaiset yhä auttavat toisiaan.

– Oli upeaa nähdä, miten väki tuuletteli onnistuttuaan avussa ja sai bussin liikkeelle, hän sanoo.

Helsingin seudun liikenne (HSL) kiittää myräkän keskellä auttaneita ohikulkijoita.

– Ilman muuta on upeaa, että yhteishenkeä on näissä vaikeissa oloissa, viestinnän asiantuntija Tuija Ruoho sanoo.

Pulmatilanne ei suinkaan ollut Valtteri-tuiskujen ainut. Puita on kaatunut, autoja hautautunut lumeen ja ulkoilu on ollut vähintäänkin haastavaa.

Katso alla näkyvistä kuvista, kuinka lumimyrskyn keskellä pärjättiin viikonloppuna.

Hanna ja Iikka iltahiihdolla Helsingin Kalliossa lauantaina.

Lumisade teetti töitä Vermon raviradalla.

Kuplahallin kattoa putsattiin lumesta Helsingin Käpylässä.

Helsingin päävartion vartiomies lumituiskussa.

Ulkoilijat nauttivat lumisesta säästä Helsingin Kaivopuistossa.

Hiihtäjä lumisella Annankadulla Helsingin keskustassa.

Traktori kasasi lunta Senaatintorilla.

Myös IS:n lukijan ovat jakaneet runsaasti kinkkisiä pulmia ja lumisia hetkiä myräkän keskeltä.

Pelastuslaitos kävi tarkastamassa rakennustelineiden kestävyyttä Helsingin Katajanokalla lauantai-iltana.

Myrsky kaatoi puun voimalinjan päälle Paloheinän hiihtoladuilla Helsingissä.

Tampereella ratikkakiskoja putsattiin lumesta myrskyn aikana.

Lumisade jatkui sunnuntai-aamuna Espoossa.

Helsingin Maunulassa raskas lumi lyyhisti marjakuusen.

Lumen peittämiä autoja Helsingin Kruununhaassa.