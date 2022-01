Sääkuvat tunti tunnilta: Näin Valtteri-myrsky etenee sunnuntaina

Näin kovia myrskyjä on vain muutaman kerran vuosikymmenessä. Päivän aikana lumisateet kuitenkin vähitellen heikkenevät.

Suomen oloissa lauantaina alkanut Valtteri-myrsky on ollut tähän mennessä merkittävä.

– Näin kovia myrskyjä on karkeasti sanottuna vain muutaman kerran vuosikymmenessä, Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Hannu Valta kertoo Ilta-Sanomille.

Myrsky on kurittanut meteorologin mukaan eniten maan eteläisiä osia.

– Lumipeite on kasvanut erityisesti Uudellemaalle ja Kymenlaaksossa. Lunta on satanut 24 tunnin aikana enimmillään lähes 30 senttimetriä. Eniten lunta on satanut Kouvolassa, Lohjalla ja Espoossa.

Valtteri jatkaa sunnuntaina vielä täysissä voimissaan.

– Merialueille tuulet ovat vasta voimistumassa. Läntisillä merialueilla tuulen voimakkuus voi olla puuskissa 25 metriä sekunnissa, Valta sanoo.

Maan etelä- ja keskiosassa pyryttää edelleen sunnuntaina monin paikoin lunta. Myrsky jatkaa kohti itää.

– Päivän aikana lumisateet kuitenkin vähitellen heikkenevät. Pohjoisessa on enimmäkseen poutaa. Pohjois-Karjala saa vähiten lunta sunnuntain aikana.

Ilmatieteen laitos on antanut varoituksia vaarallisesta liikennesäästä suureen osaan Suomea. Vaikeassa liikennesäässä ajellaan yhä muun muassa Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Uudellamaalla, Kanta-Hämeessä, Kymenlaaksossa, Päijät-Hämeessä ja Pirkanmaalla. Lauantaiksi annettua historiallista punaista varoitusta ei näy nyt enää varoituskartoilla.

Päivän aikana lumisateet kuitenkin vähitellen heikkenevät.