Valtteri-myräkkä on nyt kiihkeimmillään ja puskee lunta valtavalla intensiteetillä – täällä ovat suurimmat lumi­kertymät

Lumirallatusta kestää aamuyön tunteihin asti.

Valtteri-myräkän kiihkeimmät ovat juuri nyt käsillä.

– Näillä hetkillä suurin piirtein. Tästä hetkestä aamuyöhön on voimakkaimmat lumisateet maan eteläosassa.

– Sateita tulee voimakkaalla intensiteetillä jopa muutamia senttejä tunnissa, Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Jani Parviainen kertoi IS:lle puoli yhdeksän jälkeen lauantaina illalla.

Lunta tulee nyt jopa useita senttejä tunnissa.

Hänen mukaansa voimakkaimmat sateet tulevat pääkaupunkiseudulla, Uudellamaalla ja paikoin Pirkanmaalla. Lumisade rauhoittunee puolen yön tienoilla.

Myös muualla Suomessa tulee kohtalaisen tasaisesti lunta.

– Esimerkiksi Pohjois-Savoon on kertynyt runsaat seitsemän senttiä lunta, Pohjois-Pohjanmaan eteläosissa samanlainen määrä.

Kuplahallin katolta tiputeltiin lumia Helsingin Käpylässä.

Sunnuntaina päivälläkin lunta tulee monin paikoin. Näillä näkymin lunta ei tule Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan pohjoispuolella.

– Säärintama jää mutkittelemaan maan keskivaiheille sunnuntain ajaksi. Lunta tulee tasaisesti lisää. Sade pakittaa takaisin etelään ja itään sunnuntain aikana, eli lumisateista ei päästä vielä eroon, Parviainen kertoo.

Hiihtäjät uhmasivat pyryä Helsingin Paloheinässä.

Tähän asti eniten lunta on tullut Salossa, jossa on mitattu 15 sentin lukemat. Länsi-Uudellamaalla on mitattu lähes 15 sentin lumilukemia.

– Lohjalla on mitattu 13 senttiä, Keski-Suomessa Jämsässä puolestaan 14 senttiä, Parviainen kertoo.

