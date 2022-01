Lumityöt ovat yleisin syy rasituksen aikana tapahtuviin äkillisiin sydänkuolemiin.

Valtteri-myrskyn riehuessa sataa viikonloppuna paljon märkää ja raskasta lunta Varsinais-Suomessa, Etelä-Suomessa ja Pohjanmaalla.

Tunnollisen lumenkolaajan kannattaa tietää myös lumitöiden vaarat.

– Lumityöt laittavat sydämen kovalle rasitukselle, sillä lumenkolaaja tekee sekä staattista että dynaamista työtä, kardiologi ja emeritusprofessori Heikki Huikuri kertoo Ilta-Sanomille.

Kylmä ilma lisää riskejä.

– Lumitöiden tekijän verenpaine ja syke nousevat. Tästä seuraa sydämen rytmihäiriön vaara. Oireetonta sepelvaltimotautia sairastavalle raskaat lumityöt voivat johtaa sydänpysähdykseen, Huikuri sanoo.

Hän on tutkinut 4 000 sydänpysähdykseen kuolleen potilaan tiedot 15 vuoden ajalta. Aineiston mukaan 20–30 prosenttia kaikista äkillisistä sydänpysähdyksistä tapahtuu rasituksen aikana. Lumityöt ovat yleisin syy rasituksen aikana tapahtuviin äkillisiin sydänkuolemiin.

Huikuri kehotti jo vuonna 2016 IS:n haastattelussa varsinkin sydänsairauksista kärsiviä iäkkäämpiä miehiä välttämään liian kovia lumitöitä.

Hän on tästä yhä samaa mieltä. Maltti on valttia.

– Jos on todettu sydänvika ja on iäkäs mies, pitäisi varoen tehdä lumitöitä.

– Henkeä uhkaavat rytmihäiriöt ja sepelvaltimotauti ovat miehillä paljon yleisempiä kuin naisilla. Se (lumityö) on nimenomaan miehille vaarallista, Huikuri kertoo.

Kuka ne lumityöt sitten tekee, jos iäkkään, sydänvikaisen miehen ei sitä kannattaisi tehdä?

– Se jätetään lukijan pääteltäväksi.

– Tai sanotaan näin, että kannattaisi jättää lumityöt nuoremmilleen, Huikuri sanoo.

Sepelvaltimotauti on tavallisin rintakipua aiheuttava sydänsairaus. Sepelvaltimotauti on kyseessä silloin, kun sydänlihakselle verta vievä sepelvaltimo on ahtautunut. Sepelvaltimon ahtautuminen aiheuttaa sydänlihaksen hapenpuutteen, joka aistitaan rintakipuna.