Ei kukaan elä etenkään korona-aikana nauttimalla pelkkää taiteilijan vastuuta. Ollaan armollisia poppareille, pyytää toimittaja Tuomas Manninen.

Olen 62-vuotias suomalainen mies, joka ei ole koskaan omistanut autoa.

Nyt se on tunnustettu. Helpotti.

Olen siis paras mahdollinen tyyppi arvostelemaan automainoksia, koska en ole sitoutunut mihinkään merkkiin. Eikä kukaan pyydä mainokseen.

Lisäksi kuulun sukupolveen, joka vielä tilaa paperista Helsingin Sanomia, jonka etusivu on ikoninen. Mainos HS:n etusivulla on enemmän kuin mainos. Se on lähes yhteiskunnallinen kannanotto.

Mainokset suunnataan ihmisille, jotka suhtautuvat elämäänsä keskeneräisinä projekteina, jotka katselevat ja etsivät. En kuulu heihin. Useimmiten en huomaa, mikä oli HS:n etusivun mainos.

Paula Vesala 24. tammikuuta HS:n etusivulla mainostamassa BMW:n sisäverhoilua meni ohi. Havahduin vasta, kun some heräsi. Vesalan osakseen saama kirpeä arvostelu ”viherpesusta” tuntuu erityisen kohtuuttomalta, onhan takana kaksi koronavuotta, joiden aikana muusikoiden työt ovat olleet vähissä.

Köyhillä ei missään eikä koskaan ole varaa valita samalla tavalla kuin rikkailla. Tämä talouden rautainen laki on maailman sivu vienyt naisia ammatteihin, joita hyvätuloisella eliitillä on ollut varaa katsoa nenänvartta pitkin.

Vesalaa syyllistettiin imagonsa kautta. Paula Vesala ei ole monille enää Paula Vesala, vaan ihailtu ”Vesala”, taiteilija. Esikuva. Taiteilijan ei annettaisi tehdä sitä, mitä jokainen muu meistä tekisi, jos tulisi tilaisuus. Ei vaan tule.

Paula Vesala halutaan vangita ”Vesalan” sisälle. Taiteilijan vastuu, tiedättehän... blaa, blaa. Tyhjiä sanoja. Ei kukaan elä nauttimalla taiteilijan vastuuta.

Innostuin selaamaan eteisen lehtikasaa.

12. tammikuuta HS:n etusivulla oli Volkswagenin sähköauton mainos. VW lupasi jatkaa ”entistä päättäväisemmin kohti nollapäästöjä”. Kuvassa oli kaksi autoa, ei yhtään ihmistä - ei tullut somekohua eikä erityishuomiota.

Tapana on sanoa, että tärkeintä, että mainos huomataan. Jos joku provosoituu, hän tekee palveluksen mainostajalle. Tämä on mainosväelle ammatillisesti armeliasta.

Ei voi epäonnistua, voi vain onnistua eri tavoilla.

Vesalan jälkeen kuulin myös Maustetyttöjen mainostavan autoja. Eivät HS:n etusivulla, mutta sosiaalisessa mediassa. Anna ja Kaisa Karjalainen seisovat lumihangessa, toinen tumput suorina, toisella kahvimuki. Harmaa auto tuskin erottuu harmaasta päivästä.

Teksti kuuluu: ”Hyundai hyvä. Muut autot huonoja. (kaupallinen yhteistyö)”

Heti alkoi hymyilyttää. HS haastatteli Maustetyttöjä artikkelissa, jonka otsikko tiivisti aiheen: ”Poptähdistä on nyt tullut autojättien mannekiineja”.

”Kuka nyt ei ilmaista autoa haluaisi käyttöönsä”, Anna Karjalainen kommentoi.

Juuri näin.

Paula Vesala ei ollut suostunut haastatteluun. Syytä ei kerrottu. Keksin yhden.

BMW:n lehtimainos oli nolo (Musiikkitalon päätymainos ei). Se ei ollut reilu Vesalaa kohtaan. Olen pahoillani Vesalan puolesta. Toivottavasti korvaus oli reilu, sen Vesala ansaitsee.

Maustetytöt hallitsevat tilannetta tyyliin ota rahat ja juokse (ota auto ja aja) ja mainos on aseistariisuvan hauska.

Vesala on saatu näyttämään stereotyyppisen passiiviselta ja säikähtäneeltä blondilta, joka on istutettu autoon sisään ilman rattia tyyliin odota siinä. Ei tyttöenerginen PMMP, vaan sovinistinen BMMP.

Eikä kukaan oikeasti puhu ”On vaikuttavaa, että uuden BMW iX:n verhoilun valmistuksessa on käytetty meressä kelluneita muovipulloja ja vanhoja kalaverkkoja”.

Mainos on tahattoman hauska. Katsojaa etsii, missä näkyy pala verkkoa? Entä ne muovipullot, onko vaara, että sisustuksessa käytetty muovipullo vierii jarrupolkimen alle? Viesti unohtuu, mistä olikaan kysymys?

Kierrättämisestä.

BMW:n mielestä ”vastuullisuudessa on kyse muustakin kuin päästöistä”. Siis ei päästöistä? Vai sittenkin myös päästöistä?

Vasta kun lukee mainoksen alareunasta Roopen Ankan siskonpoikansa Akun kanssa tekemistä sopimuksista tutuilla hyvin pienillä kirjaimilla painetun tekstin tietää Vesalan istuvan sähköauton tuolilla.

HS oli haastatellut myös Mercedes-Benzin mannekiinia Kimmo Laihoa alias Elastista. Hän mainostaa Mersua, koska lapsuudenperheessä oli aina Mersuja. Elastinen oli tarjoutunut Mersulle jo vuonna 2009, mutta maailma tai Mersu oli kypsä yhteistyöhön vasta pari vuotta sitten.

Ehkä tämäkin ärsyttää suomalaisia, että joku menee ja pyytää. Sehän on niin epäsuomalaista. Pitää odottaa, että joku kysyy.

Entä jos minua pyydettäisiin automainokseen?

Mieluiten olisin Elastisen tavoin Mersu-mies. Ajoin nuorena viisi vuotta taksia Helsingissä. Autot olivat punaisia Mersuja. Hyvä auto, muut huonoja.

Miksi en ostanut omaa autoa?

Syitä on monia.

Auto on taloudellisesti raskas investointi, tarvitsin rahat asuntoon ja elämiseen.

Helsingissä autosta on vain harmia, joukkoliikenne toimii loistavasti.

Ennen Anne Berneriä takseihin saattoi luottaa.

Ennen koronaa Suomessa pystyi matkustamaan sujuvasti bussilla kaupungista toiseen.

Se oli silloin.

Ymmärrän nyt entistäkin paremmin auton olevan monille välttämättömyys. Jos joku tarjoaa jollekin ilmaista autoa sitä vastaan, että tämä horisee mainoksessa jotain ulkoa opittua tai tyhjänpäiväistä, niin sehän on aivan mainiota.

Taiteilijat ovat taiteilijoita, siis työläisiä, eivät filosofeja tai maailmanparantajia. Ollaan heille armollisia.

Mitä tulee BMW:n vanhoihin kalaverkkoihin, ehkä ne jäivät sittenkin pyydystämään myötätuntoa jonnekin pilkkaajan mielen pohjalle. Ja Vesala pääsi palaamaan tavallisten kuolevaisten pariin. Win-win.

Ja mitä tulee Hyundaihin, niin ainakin mainos vakuutti katsojan, että Maustetytöt ovat hyviä tyyppejä. Myykö se yhtään autoa on eri asia.