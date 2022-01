Hoitajaliitoilla iso huoli rokotevelvoitteen alkaessa – onko hoitajapulan keskellä varaa siirtää rokottamattomia töistä pois?

Tehy ja Super pelkäävät työvoimapulaa ja ääritilanteessa jopa sitä, että joku on jätettävä hoitamatta.

Sosiaali- ja terveysalalla työskentelevien rokotusvelvollisuus alkaa ensi viikon tiistaina.

Eduskunta hyväksyi joulukuun lopulla tartuntatautilakiin väliaikaisen pykälän 48 a, joka koskee koronarokotteen edellyttämistä sote-palveluiden henkilökunnalta.

Pykälän mukaan sosiaali- ja terveyshuollon palveluissa ei saa käyttää riskiryhmiin kuuluvien asiakkaiden ja potilaiden kanssa lähikontaktissa työskentelyyn sellaisia henkilöitä, joilla ei ole koronarokotusten tai sairastetun taudin antamaa suojaa koronavirustautia vastaan.

Käytännössä riskiryhmiin kuuluvia asiakkaita ja potilaita voi tulla hoidettavaksi melkeinpä kaikissa sosiaali- ja terveydenhuollon yksikössä.

Säännös on voimassa helmikuun alusta tämän vuoden loppuun saakka.

Jos työntekijän rokotussuoja ei ole kunnossa, työntekijä voidaan siirtää muihin tehtäviin tai työnteko ja palkanmaksu voidaan keskeyttää.

Hoitajaliitoissa ei ole tarkkaa tietoa, kuinka monta työntekijää tilanne tällä hetkellä koskee. Suomen lähi- ja perushoitajaliiton Superin puheenjohtaja Silja Paavola sanoi, että joitakin viikkoja sitten koko sote-alalla oli reilut 30 000 rokottamatonta työntekijää. Heistä rokotusvelvollisuus koskee vain osaa.

Superin puheenjohtaja Silja Paavola sanoi, että vasta ensi viikolla nähdään, mikä vaikutus rokotevelvollisuudella hoitajatilanteeseen eri yksiköissä on.

Ammattiliitto Tehyn toiminnanjohtaja Else-Mai Kirvesniemi sanoo, että valtaosa heidän sote-alan työntekijöistään on rokotettu.

– Tehyläisiä on paljon sairaanhoitajina sairaaloissa ja sairaanhoitopiireissä. Esimerkiksi Hus on kertonut ihan julkisestikin, että heillä työntekijöiden rokotuskattavuus on 95 prosenttia. Yksittäisiä rokottamattomia tietysti on, Kirvesniemi kuvaa.

Paavola ja Kirvesniemi sanovat, että vasta ensi viikon aikana alkaa hahmottua, kuinka paljon työntekijöitä siirretään muihin tehtäviin tai kokonaan pois töistä.

Tilanne huolestuttaa hoitajaliittoja. Tehyyn ja Superiin on tullut aiheesta myös huolestuneita yhteydenottoja.

– Rokotetuilta on tullut paljon viestejä, mitä tapahtuu, jos työpaikalla – se voi olla kotihoito, sairaanhoito tai melkein mikä vaan – on yksi tai kaksikin rokottamatonta. Henkilöstömitoitukset ovat kaikkialla niin nafteja, että jo yhden tai kahden työntekijän poisjäänti uhkaa kaataa korttitalon. Potilasturvallisuus on silloin aika kevyissä kantimissa, Paavola ilmaisee.

Hoitajien rokottautumisvelvollisuus on puhuttanut paljon parin viime kuukauden aikana.

Kirvesniemi jakaa Paavolan huolen.

– Joka paikassa on jo valmiiksi kova hoitajapula. Mielenkiinnolla odotan, miten hoitoalan työnantajat tulkitsevat lakia, Kirvesniemi sanoo.

Ensisijaisesti rokottamattomalle on tarjottava muita hänelle sopivia töitä. Jos muuta työtä ei ole tarjolla tai jos työntekijä kieltäytyy muusta työstä, työnteko keskeytyy eikä työntekijälle makseta palkkaa keskeytyksen ajalta.

Laki antaa työnantajalle kuitenkin poikkeusluvan käyttää ”vain erityisestä syystä” rokottamatonta työntekijää riskiryhmään kuuluvien potilaiden ja asiakkaiden kanssa lähikontaktissa työskentelyyn. Erityisenä syynä voi olla esimerkiksi se, jos rokotettuja työntekijöitä ei ole tarpeeksi.

Tehyn toiminnanjohtaja Else-Mai Kirvesniemi sanoo, että joka paikassa on hoitajapulaa jo nyt.

– Jos hoitohenkilöstöä ei ole saatavilla tarpeeksi, työnantaja voi ottaa töihin myös rokottamattomia. Työnantaja joutuu tällöin puntaroimaan, kumpi riski on suurempi: se jos potilasta ei hoideta ollenkaan vai se, että potilasta hoitaa rokottamaton. Se on asia, johon täytyy löytyä ratkaisu, Paavola kuvaa.

Lakipykälän tarkoitus on suojata kaikista heikoimpia ja hauraimpia asiakkaita ja potilaita – sekä myös työntekijöitä itseään.

Kun lakia alettiin sorvata, omikronvariantista ei tiedetty vielä mitään. Nyt tiedetään, että omikron voi tarttua kahden tai jopa kolmenkin rokoteannoksen läpi, ja rokotettu voi tartuttaa virusta myös eteenpäin.

Onko lakipykälän idea kuollut jo ennen kuin se astuu edes voimaan?

– En lähtisi spekuloimaan sillä. Lähtökohta on, että noudatamme lakia, Kirvesniemi huomauttaa.

– Omikron on muuttanut paljon, mutta vakavaa tautia vastaan rokotukset suojaavat edelleen hyvin. Suomi on lähtenyt pandemiaan terveys edellä -periaatteella, ja tämä on selvä jatkumo siihen. Että pyritään suojaamaan heikoimmat ja hauraimmat hoidettavat, Paavola lisää.

Kirvesniemi ja Paavola kumoavat sitkeinä urbaanilegendoina esimerkiksi sosiaalisessa mediassa kiertävät huhut, joiden mukaan massoittain hoitajia olisi irtisanoutunut työstään lakipykälän takia.

– Sellaista emme ole havainneet. Ihmiset vaihtavat työpaikkoja useista eri syistä, joku työaikojen tai -olojen, joku palkan takia. Eivät he useinkaan kerro syytä ratkaisulleen. Joku taas jää pois työelämästä eläköitymisen takia, Kirvesniemi kuvaa.

– Joukkoirtisanoutumisia ei ole ollut, enkä siihen alun perinkään uskonut. Se mietityttää, vaikuttaako rokottautumisvelvollisuus alan houkuttelevuuteen jatkossa, Paavola lisää.