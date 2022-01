Lohjan elinkautismurhaaja otettiin kiinni – sai olla vapaana viikkoja murhatuomion jälkeen

Kidutusmurhaajaa ei vangittu elinkautiseen tuomittaessa, mutta otettiin lopulta kiinni maksamattomista sakoista.

Lohjalla tehdystä raa’asta murhasta elinkautiseen tuomittu mies on otettu kiinni poliisioperaatiossa. Asian vahvistaa rikoskomisario Rauli Salonen Länsi-Uudenmaan poliisista.

Salosen tietojen mukaan keskiviikkona tehty kiinniotto ei liity mihinkään poliisilaitoksen alueella käynnissä olevaan rikostutkintaan, vaan kiinniotossa oli kyse vankeinhoidollisesta toimenpiteestä.

Elinkautisen vankeusrangaistuksensa täytäntöönpanoa odottava, 22-vuotias Max Vuorikoski otettiin kiinni sakon muuntorangaistuksen vuoksi. Sakon muuntorangaistus tarkoittaa tilannetta, jossa maksamaton sakko muunnetaan ehdottomaksi vankeusrangaistukseksi.

Ilta-Sanomien tietojen mukaan elinkautiseen tuomitun nuoren miehen kulkeminen vapaalla jalalla on aiheuttanut hämmennystä paikallisten keskuudessa.

Taustalla on hyvällä syyllä monimutkaiseksi luonnehdittava vyyhti, jonka alkujuuret ovat Lohjan murhajutun hovioikeuskäsittelyssä.

Lohjalla tapahtui helmikuussa 2020 kidutuksenomainen murha, jossa nuori mies surmattiin asuntoonsa. Tekijät olivat menneet uhrin asunnolle ja poistuneet sieltä noin puolta tuntia myöhemmin. Uhriin oli kohdistettu vakavaa väkivaltaa ainakin yli 70 kertaa useilla eri teräaseilla ja muilla tekovälineillä.

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi murhasta kaksi nuorta miestä, mutta hylkäsi kolmannen syytetyn eli Vuorikosken murhasyytteen täysin. Hänen ei katsottu olleen osallinen tekoon.

Viime vuoden lopussa tilanne muuttui yllättävällä tavalla.

Helsingin hovioikeus kumosi käräjäoikeuden päätöksen tietyiltä osin ja tuomitsi myös aiemmin syyttömäksi katsotun Vuorikosken elinkautiseen murhasta. Myös hänen katsottiin olleen mukana surmatyössä.

Vuorikoskea ei poikkeuksellisesti kuitenkaan vangittu elinkautiseen tuomitsemisen yhteydessä, vaan hän on saanut näihin päiviin saakka kulkea vapaalla jalalla.

syy on siinä, ettei murhajutun syyttäjä vaatinut miestä vangittavaksi hovioikeuden käsittelyssä.

Hovioikeus puolestaan ei voi vangita ketään ilman vaatimusta. Tavanomaisesti syyttäjät vaativat henkirikoksista syytettyjä henkilöitä vangittavaksi.

Lohjan murhajutun syyttäjä, aluesyyttäjä Tove Myhrberg perustelee, miksi hän toimi Vuorikosken kohdalla toisin.

– Hänet oli aiemmin käräjäoikeudessa katsottu syyttömäksi. Katsoin hovioikeuden käsittelyn aikaan, ettei häntä olisi ollut kohtuullista vaatia vangittavaksi, vaan on parempi odottaa, miten hovioikeus asian katsoo. Nämä ovat isoja ja vaikeita päätöksiä, jotka on arvioitava tapauskohtaisesti, kun kysymyksessä on nuori henkilö, Myhrberg sanoo.

Myhrbergin mukaan Lohjan murhajuttu oli syyttäjän näkökulmasta haasteellinen.

– Tilanne oli melko harvinainen. Useinkaan ei tule vastaan tapausta, että murhassa on ollut kolme tekijää. Siinä on syyttäjällekin melko haastava tehtävä osoittaa, kuka tekijöistä on tehnyt mitäkin.

Murhasta elinkautiseen tuomittu mies pääsi siis odottamaan elinkautistuomion täytäntöönpanoa vapaalle jalalle.

Vankeustuomioiden täytäntöönpanosta vastaan Rikosseuraamuslaitos (Rise).

Jos elinkautiseen tuomittua ei ole tuomioistuimen päätöksellä vangittu, hän saa käytännössä elää vapaasti siviilielämää niin kauan kunnes Rikosseuraamuslaitos panee tuomion täytäntöön. Lohjan murhaajan tapauksessa aikaa on kulunut jo useita viikkoja.

Vankeuslain mukaan hovioikeuden tuomiot on täytäntöönpantava ilman aiheetonta viivytystä. Rise ilmoittaa vangille päivämäärän, jolloin hänen pitää ilmoittautua vankilaan suorittamaan rangaistustaan.

Jos vanki ei ilmoittaudu paikalle sovittuna päivänä, hänet etsintäkuulutetaan. IS:n tiedossa ei ole, että Vuorikoski olisi ollut etsintäkuulutettu murhatuomion vuoksi.

Rikoskomisario Salosen mukaan kiinniotto ei myöskään liity Lohjalla kateissa olevan 19-vuotiaan Eetu Suonkannan tapaukseen. Poliisi ei tällä hetkellä tutki katoamista rikoksena.