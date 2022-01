Valtteri-pyry tuo pirunmoisen määrän lunta – sääkartat leiskuvat varoituksista

Viikonloppuna on hyvä miettiä, kannattaako liikenteeseen lähteä ollenkaan.

Viikonloppuna sääkarttoja koristavat oikeastaan kaikki mahdolliset varoitukset.

Lauantaina ajokeli on mahdollisesti vaarallinen aina Rovaniemen korkeudelle saakka ja selvästi vaarallinen Kymenlaaksosta Pirkanmaalle.

Kymenlaaksossa, Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa on voimassa myös kovan tuulen varoitus. Tuulesta varoitetaan myös merialueilla.

Sunnuntaina merialueilla on voimassa myös jäätämisvaroitus. Ajokeli taas on vaarallinen Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Uudellamaalla, Kanta-Hämeessä, Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa, Etelä-Savossa ja Pirkanmaalla. Mahdollisesti vaarallinen se on noin Oulun korkeudelle saakka.

Ilmatieteen laitoksen meteorologi Nina Karusto kertoo, että varoitukset johtuvat myrskystä, joka tuo mukanaan suuren määrän lunta. Ensimmäiset sateet saapuvat lännestä lauantaina aamupäivällä. Sade voimistuu illan mittaan.

– Se on niin laaja alue, että se yltää Etelä-Suomesta aina Etelä-Lappiin. Lauantaina myös kaakon puoleinen tuuli voimistuu ja lunta tulee pyryttämällä, Karusto sanoo.

Ilmatieteen laitos kertoo, että pyry on nimetty Valtteriksi.

Suurimmat lumikertymät satavat maan etelä- ja keskiosiin. Karusto arvelee niiden voivan olla noin 20–30 senttiä, mutta tyypillisesti lunta tulee 15–20 senttiä.

Lämpötilat pysyvät enimmäkseen pakkasella, mutta lounaisrannikolla ne voivat nousta paikoitellen plussalle. Tällöin taivaalta voi tulla lumen sijasta räntää.

Lumisade jatkuu pitkälle sunnuntain puolelle ja paikoittain maanantaihin asti. Myrsky heikkenee sunnuntain kuluessa.

Viikonlopun myrsky saattaa olla tämän talven viimeinen, etenkin jos Euroopan keskipitkien ennusteiden keskuksen tuore kuukausiennuste pitää paikkansa.

Helmikuun loppuun asti kuukausiennuste näyttää keskimääräistä lämpimämpää säätä.

Todennäköisesti Euroopassa liikkuva korkeapaineen alue yltää mahdollisesti ajoittain Suomeen.