Katso lista: Näitä paikkoja ja tapahtumia ollaan avaamassa pian

Pian pääsee elokuviin, kampaamoon, kuntosalille, museoon, taidenäyttelyyn...

Hallituksen koronaministerit suosittelevat koronarajoitusten höllentämistä matalan riskin tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Täyssulusta on tarkoitus siirtyä kohti lievempiä rajoitustoimia.

Ministeri Hanna Sarkkisen (vas) mukaan rajoitukset on tarkoitus asteittain poistaa tapahtumista ja asioista, jotka THL on luokitellut matalan riskin tapahtumiksi ja kokoontumisiksi. Osa THL:n listan asioista on jo käytännössä auki, mutta osa täysin suljettu, esimerkiksi elokuvateatterit.

Näitä suositellaan avattaviksi

Erikoisliikkeet

Henkilö- tai hyvinvointipalveluita tarjoavat liikkeet (esim kampaamot)

Kauppakeskusten yleiset oleskelutilat

Päivittäistavaraliikkeet

Torit ja markkinat, sisätilat

Torit, markkinat ja messut, ulkotilat

Elokuvateatterit, kun istumapaikat on määritelty

Harrastajateatteriin sekä muuhun vastaavaan ryhmä-harrastustoimintaan käytettävät tilat

Huvi- ja teemapuistojen, tivolien sekä eläintarhojen sisätilat

Kirjastot

Kuorolaulutoiminta, pieni kuoro/ lauluyhtye, enintään 10 henkilöä

Museot

Oopperat/konsertit, kun istumapaikat on määritelty

Massakonsertit sisätiloissa, kun istumapaikat on määritelty

Urheilukatsomot sisätiloissa, kun istumapaikat on määritelty

Taidenäyttelyt ja galleriat

Teatterit, kun istumapaikat on määritelty

Ulkona olevat istumapaikalliset urheilukatsomot tai katsomot, joissa voidaan pitää 2 m turvaväli

Taksi tai kuljettajan ajama vuokra-auto

Alakoulu, lähiopetus

Toinen aste, lähiopetus

Varhaiskasvatus

Yliopistot ja korkeakoulut, lähiopetus

Yläkoulu, lähiopetus

Henkilöstöravintolat

Ruokaravintolat, sisätilat

Ruokaravintolat, ulkoilmaruokailuterassit

Toimistotyyppiset työpaikat

Työpaikkojen sosiaalitilat

Yksilöurheiluun tai liikuntaan käytettävät sisätilat

Yleiset saunat ja uimahallien, maauimaloiden, kylpylöiden allastilat sekä niiden välittömässä yhteydessä olevat pukuhuonetilat

Hengelliset kokoontumiset, ulkotilat

Sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat

Koronarajoituksista päättävät aluehallintovirastot ja alueiden koronanyrkit. Sosiaali- ja terveysministeriö lähettää niille perjantaina ohjauskirjeen rajoitusten höllentämisestä.

Ministeriö toivoo, että helmikuun alusta alkaen aluehallintovirastot ja kunnat ottavat linjaukset huomioon omissa päätöksissään.