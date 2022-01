Eetu, 19, katosi jäljettömiin lähes kuukausi sitten – tämä Lohjan mysteeristä tiedetään nyt

Nuorukainen tallentui vuoden ensimmäisenä maanantaina valvontakamerakuviin Virkkalan alueella.

19-vuotias lohjalaismies Eetu Suonkanta on ollut kateissa lähes kuukauden päivät. Viimeinen varma havainto hänestä tehtiin maanantaina 3. tammikuuta puolen päivän aikaan Lohjalla Maksjoentiellä.

Tapauksen tutkija, vanhempi rikoskonstaapeli Jari Tuimala kertoo, että katoamisilmoituksen tekivät nuorukaisen omaiset pari päivää viimeisen havainnon jälkeen. Poliisin käsityksen mukaan Suonkanta oli ennen katoamistaan viettänyt aikaa kaverinsa luona.

– Hän oli lähtenyt kävellen liikenteeseen Virkkalasta ja tallentunut valvontakamerakuviin muutamaa kilometriä ennen viimeistä havaintopaikkaansa Maksjoentiellä, Tuimala sanoo.

Poliisin tietojen mukaan nuorukainen oli kulkenut Maksjoentiellä sijaitsevien autoliikkeiden läheisyyteen ja sen jälkeen lähtenyt takaisin Virkkalaan päin. Sen jälkeen hänestä ei ole tehty havaintoja, eikä syy kulkureitille ole tiedossa.

Tuimalan mukaan kadonneella ei ollut kävelyreissulla puhelinta mukanaan. Poliisi ei kommentoi, onko puhelinta sittemmin saatu virkavallan haltuun tutkintaa varten.

Suonkanta on ollut nyt kateissa neljättä viikkoa. Toistaiseksi tapaus kulkee poliisin tiedoissa kadonneen henkilön etsintänä. Henkirikostutkintaa ei ole aloitettu.

Tuimala ei kommentoi, onko tapauksen tiimoilta kiinni otettu kiinni henkilöitä.

– Toki voimme kuulustella ihmisiä ja niin olemme tehneetkin. Olemme olleet useisiin henkilöihin yhteydessä ja puhuttaneet heitä. Asiaa on pyritty selvittämään hyvinkin laajasti.

Virkavalta kaipaa yhä vihjeitä Suonkannan liikkeistä.

Tuimala ei avaa tarkemmin julkisuuteen, minkälainen elämäntilanne kadonneella nuorella miehellä on viime aikoina ollut tai onko omaisilla ollut syytä olettaa, että hän tahtoisi tietoisesti pysytellä omissa oloissaan. Suonkannalla on asunto Lohjalla.

Maastoetsintöjä on tehty, tuloksetta.

– Poliisi on käynyt läpi katoamispaikan lähimaastoja. Etsinnöissä on ollut mukana koirapartioita, ja yhtenä päivänä mukana myös vapaaehtoinen pelastuspartio. Mitään ei kuitenkaan ole löytynyt. Etsintöjä tullaan tekemään jatkossakin, Tuimala sanoo.

Hänen mukaansa poliisi on saanut tapauksesta runsaasti vihjeitä, mutta läpimurtoon ne eivät ole johtaneet.

– Vihjeitä on tullut tasaiseen tahtiin, laajalla skaalalla. Osa vihjeistä on ollut sellaisia, ettei niiden tarkistamiseksi ole ollut hirveästi tehtävissä, mutta kaikki mitä on pystytty tarkistamaan, on tarkistettu.

Nuoren miehen olinpaikasta jotakin tietäviä tai hänen liikkeistään havaintoja tehneitä pyydetään yhä ilmoittamaan tietonsa poliisille.

Suonkanta on katoamishetkellä ollut pukeutuneena tummaan lippalakkiin, tummaan huppariin ja liiviin. Jalassaan hänellä on ollut tummat housut ja valkoiset lenkkarit.

Eetu Suonkanta on 185 senttiä pitkä ja ruumiinrakenteeltaan hoikka.

Vihjeet ja havainnot pyydetään ilmoittamaan Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen vihjepuhelimeen 025 541 3031 tai sähköpostilla vihjeet.lansi-uusimaa@poliisi.fi