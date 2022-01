Jyrki Lehtolan kolumni: Paula Vesalan ”kalaverkkobemaria” lämmittää moraalinen hehku

Planeetan tulevaisuuden nimissä voidaan sanoa mitä vain ja unohtaa mitä vain – etenkin, jos asettelee sanat artistin suuhun, kirjoittaa IS:n kolumnisti Jyrki Lehtola.

Wruum, wruum! Teknikens Värld -lehti testasi sähköautojen toimintamatkoja talviolosuhteissa.

Mukana testissä oli myös Paula Vesalan vanhoista sanoituksista rakennettu BMW iX.

Wruum, wruum! 15 asteen pakkasessa BMW:n lämmitys lopetti toimintansa ja auto vietiin huoltamoon. Kolmen tunnin ohjelmistopäivityksen jälkeen lähdettiin uudestaan, kunnes lämmitys taas sammui ja testaus keskeytettiin, mikä teki iX:stä vuoden ekologisimman auton.

Parhaimmillaan ympäristöystävällinen autoilu on kykkimistä pakkasessa odottamassa dieselillä käyvää hinausautoa.

Kylmyys ei onneksi haittaa, sillä omien valintojen tuoma moraalinen hehku lämmittää, kun auton penkit on tehty kalaverkoista ja moni kongolaisnuori on saanut tutustua työelämään ja keuhkotauteihin kaivaessaan materiaalia auton sähköakkuun.

Helsingin keskustassa ajaminen on ollut viime aikoina tavallista haastavampaa, kun jättimäinen Paula Vesala on mainostanut seinillä hyvyyttään autollaan.

Vesala liikkuu arjessa hengen voimalla, mutta kun henki on kaikkensa antanut, Vesala käy ostamassa vessapaperia BMW:llä. Auton valitsemiseen on monia syitä taloudellisuudesta imagon kautta ympäristöystävällisyyteen. Vesala on valinnut BMW:n, koska näkee siinä itsensä, sillä hän ”arvostaa BMW:n rehellisyyttä”.

BMW on palkannut Vesalan ”lähettilääkseen” palkkioksi rehellisyydestä.

Lähettiläänä Vesala istuu BMW-mainoksissa kertomassa, kuinka ”on vaikuttavaa, että uuden BMW iX:n verhoilun valmistuksessa on käytetty meressä kelluneita muovipulloja ja vanhoja kalaverkkoja”, koska autojen verhoilu on yksi suurimpia luontokadon aiheuttajia.

” Moraalinen ylemmyydentunto on uusi musta, statussymboleista haluttavin.

On vaikuttavaa, kuinka hölmöinä kuluttajia pidetään.

Toisaalta niitä yritetään houkutella ajatuksella, että jos pop-artisti on tehnyt valinnan, se on moraaliltaan vedenpitävä ja epäitsekäs. Toisaalta tuote pyritään muokkaamaan sanoilla sellaiseksi, että kuluttaja voi ostopäätöksen avulla tuntea itsensä moraaliseksi menettämättä mitään omasta mukavuudestaan.

Siksi normaalien hölmöläisinfluensserien oheen on alettu palkata kasvoja, jotka ovat ansainneet helsinkiläisomakotitalon oikeamielisyyttään myymällä. Kun Riku Rantala työntää mainoksessa päänsä uuteen jääkaappiinsa, kuluttajan sielun täytyy olla tehty jäisestä teräksestä, jos ei halua pelastaa maailmaa samanlaisella jääkaapilla.

Kun luonto on tuhoutumassa, markkinoinnilla kerrotaan, että moraalinen ylemmyydentunto on uusi musta, statussymboleista haluttavin.

Planeetan tulevaisuuden nimissä voidaan sanoa mitä vain ja unohtaa mitä vain etenkin, jos asettelee sanat artistin suuhun. Myös laulaja Erin Anttila on BMW:n lähettiläs, ja miksi ei olisi, koska Anttilan mukaan ”Kun BMW Xi kierrätetään, siitä syntyy uusi ja taas uusi auto”.

Ja siinä se uusi ja taas uusi auto on.

Pysähtyneenä kylmissään tien reunaan, turhana kuin kalaverkko lumessa.

Kirjoittaja on kirjailija ja käsikirjoittaja.