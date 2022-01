Maailmalla huolestuttiin, kun omikron vei lapsia sairaalaan runsain määrin – tämä on tilanne Suomessa nyt

Vaikka varsin monilla sairaaloiden lapsipotilailla on tällä hetkellä koronatartunta, on se harvemmin sairaalahoidon syy.

Koronaviruksen omikronmuunnos on lisännyt lapsipotilaiden määrää sairaaloissa maailmalla. Suomeen valitettava ilmiö ei ole kuitenkaan asiantuntijoiden mukaan rantautunut.

– Emme ole nähneet lisääntymistä koronapositiivisten lasten sairaalahoidossa, meillä on itse asiassa hyvin rauhallinen tilanne tällä hetkellä, kertoo Oulun yliopistollisen sairaalan (Oys) lasten infektiolääkäri, professori Terhi Tapiainen.

– Olemme nähneet tammikuun aikana yksittäisiä potilaita, jotka ovat olleet hoidossa meillä tällaisen hyperinflammatorisen oireyhtymän vuoksi, mutta heidän tartunta-ajankohtansa on ollut todennäköisesti deltavariantin aikana.

Koronan jälkitautina todetun hyperinflammatorisen oireyhtymän eli MIS-C:n hoitoon on Tapiaisen mukaan hyvät ja tehokkaat hoitokeinot, ja koko Pohjois-Suomen alueella on ollut vain yksittäisiä tapauksia.

– Näillä potilailla on kaikilla mennyt hyvin, ja hoito on ollut tehokasta. He ovat saaneet sairautensa sellaisena ajankohtana, että on todennäköistä, että se ei ole vielä omikronvarianttia, koska se tuli tänne Pohjois-Suomeen vähän Etelä-Suomea myöhemmin.

Lue lisää: 7-vuotias kuoli koronaan Virossa ja ala­koululainen Suomessa – tämä lasten korona­kuolleisuudesta tiedetään maailmalta

Tilanne saattaa siis vielä muuttua omikronin valtakauden jatkuessa. Toisaalta omikronin kanssa pidempään kamppailleessa Etelä-Suomessakaan sairaalat eivät täyty tällä hetkellä pienistä koronapotilaista.

– Potilaiden, joiden sairaalahoidon syy on koronainfektion oireet tai siihen liittyvä ongelma tai siihen selkeästi liittyvä ongelma, määrä ei ole merkittävästi edes lisääntynyt, kertoo puolestaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) lasten infektiolääkäri Tea Nieminen.

Niemisen mukaan Husin uudessa lastensairaalassa on ollut aiemmin päivittäin yhdestä kahteen potilasta, joiden osastohoidon syy on korona. Nyt potilaita on 2–3. Tehohoitoa vaatineita ei edelleenkään ole kuin yksittäistapauksia.

Valtavat tartuntamäärät heijastuvat kuitenkin siihen, että tartuntoja löytyy muiltakin potilailta. Voi käydä esimerkiksi niin, että murtuman takia sairaalaan joutuneella lapsella todetaankin tarkastettaessa myös koronainfektio.

– Sanoisin, että 80 prosenttia koronaa sairastavista potilaistamme on muun syyn takia sairaalassa. Sieltä saattaa tulla ihan sellainen yllätyslöydös, jolloin emme voi tietää, onko tauti sairastettu ennen joulua, jouluna vai joulun jälkeen, koska pcr-testituloshan pysyy positiivisena pitkään, Nieminen arvioi.

Nieminen on pandemiatilanteen suhteen toiveikas, eikä usko lapsipotilaiden määrän kasvavan enää nykyisestä ainakaan merkittävästi. Lapsilla on omikronin jyllätessä toki edelleen odotettavissa runsaasti tartuntoja, joten jos lapsella on taustalla vakavia perustauteja, voi hänellä olla riski päätyä sairaalahoitoon koronan oireiden vuoksi.

– Onko mahdollista, että sellaisia tapauksia nähdään enemmän tulevaisuudessa, en tiedä, mutta kyllä luulen, että olisimme tässä vaiheessa jo nähneet tällaisenkin ilmiön.

Tapiainen arvioi tilanteen jatkuvan hyvänä.

– Ainakin vaikuttaa siltä, että vaikka omikronvariantti tarttuu erittäin herkästi, se ei näy Pohjois-Suomen lastensairaaloissa äkillisten sairauksien ja sairaalaanottojen lisääntymisenä lapsilla.