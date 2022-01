Korona­tilanteessa on nyt nähtävissä positiivisia merkkejä – ”Paremmat ajat ovat jo lähellä”

Moni Euroopan maa on jo alkanut purkaa rajoituksia, vaikka tartuntoja on paljon. Myös Suomen omikronaallon piirteet alkavat olla selvillä, eivätkä ne eroa muusta maailmasta.

Vaikka päivittäisten tartuntojen määrä on viime aikoina pandemian huippulukemissa, positiivisia merkkejä pandemian on alkanut kantautua maailmalta, mutta myös Suomesta. Sosiaali- ja terveysministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen viikoittaisessa koronatilannekatsauksessa THL:n ylilääkäri Otto Helve lausui sanat, jotka moni on jo halunnut kuulla.

– Paremmat ajat ovat onneksi jo lähellä.

Mistä optimismi sitten kumpuaa? Selityksiä optimismiin löytyy sekä Suomesta että maailmalta. Esimerkiksi Tanskassa koronarajoituksista aiotaan luopua kokonaan helmikuun ensimmäisenä päivänä, vaikka maassa rekisteröidään edelleen ennätysmäärä koronatartuntoja. Myös muualla Euroopassa rajoituksia puretaan.

STM:n johtava asiantuntija Liisa-Maria Voipio-Pulkki kertoi tilannekatsauksessa, että myös Suomessa omikronaallon piirteet alkavat olla selvillä, vaikka Suomi on muutaman viikon muita maita jäljessä.

– Eivätkä ne (piirteet) paljon poikkea siitä, mitä muualta on kuultu.

Vaikka tartuntamäärät pysyvät edelleen korkeina, niiden seuraukset suhteessa määrään, ovat selvästi aiempia tautiaaltoja lievempiä.

Kuopion yliopistollisen sairaalan tehohoitoa koordinoivan toimiston mukaan Suomessa oli tehohoidossa 26. tammikuuta 48 koronapositiivista potilasta. Heistä 40 oli tehohoidossa koronataudin vuoksi. Vielä viikkoa aiemmin vastaavat luvut olivat 64 ja 53. Niin ikään alkaneiden tehohoitojaksojen määrä oli pienentynyt. Myös viikoittain todettavien tartuntojen kokonaismäärä on laskussa.

Kun omikronin aiheuttama epidemia-aalto alkoi vuoden 2021 lopulla, huoleksi nousi, toimivatko rokotteet uutta muunnosta vastaan. Nyt alkaa olla selvää, että rokotussuoja omikronin aiheuttamaa tartuntaa vastaan on varsin huono, mutta rokotukset suojaavat omikronin aiheuttamalta vakavalta taudilta ”varsin hyvin”. Kolmannen rokotteen jälkeen suoja on lähes yhtä hyvä kuin aiempia muunnoksia vastaan.

Paluusta niin sanottuun normaaliin arkeen ei silti ole tietoa. Suomessa kaikista rajoituksista luopuminen ei ole ajankohtaista, ja niitä aiotaan purkaa asteittain.

THL:n Otto Helve sanoi tilannekatsauksessa, että Suomessa tilanne rajoitusten kannalta on hankala. Suomessa suurimmasta osasta rajoituksia vastaavat alueelliset viranomaiset. THL:n kanta rajoitusten purkamiseen on, että rajoituksia aletaan purkaa sieltä, missä niistä on haittaa ja niillä alueilla, joilla se on epidemiatilanteen kannalta mahdollista.

– Milloin palataan normaaliin ikään kuin normaaliarkeen, sitä vastausta ei vielä ole.

THL:n ylilääkäri Otto Helve STM:n ja THL:n koronatilannekatsauksessa torstaina.

Suomessa epidemiatilanteessa on alueellisesti paljon eroja, ja osalla alueista omikronaallon saattaa olla jo saavutettu, minkä vuoksi sote-palveluiden kuormitus on tasaantunut ja osin alkanut jopa keventyä. Esimerkiksi Husin alueella sairaalahoidon kuormitus on laskussa.

Suurinta koronan ilmaantuvuus on edelleen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella ja pienintä Itä-Savossa. Tilannekatsauksessa kerrottiin, että joillakin alueille tilanne saattaa vielä vaikeutua.

– Joissakin paikoissa tautihuippua ei ehkä ole vielä nähty ja joissakin mennään mahdollisesti jo alaspäin, sanoi STM:n osastopäällikkö Taneli Puumalainen.

Tilannekatsauksessa kuitenkin korostettiin, että pandemia on vaiheessa, jossa sen ennakoiminen on todella vaikeaa. Voipio-Pulkin mukaan esimerkiksi viruksen tehollisen tartuttavuusluvun arvioiminen on tällä hetkellä todella vaikeaa – jopa mahdotonta. Hän korosti myös, että tiedossa ei ole, miten epidemia jatkaa elämäänsä omikronaallon hiipumisen jälkeen. Paluun normaaliin Voipio-Pulkki ei usko olevan lähellä.

– On epärealistista odottaa, että omikronaallon koko suomalainen koronaepidemia olisi ohi. Kyllä meillä tulee virusta vielä väestössä esiintymään.