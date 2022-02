Tätä lausetta sosiaalityöntekijä Ritva Larsson ei haluaisi enää koskaan kuulla perheväkivaltatehtävillään: ”Lapset olivat nukkumassa, eivät he mitään kuulleet tai nähneet”.

Juttusarjassa tarkastellaan lähisuhdeväkivaltaa auttajien näkökulmasta.

Pahimmillaan lähisuhdeväkivalta johtaa uhrin kuolemaan. Sen on joutunut kohtaamaan kaksi kertaa myös Helsingin kaupungin sosiaali- ja kriisipäivystyksen työntekijä Ritva Larsson pitkällä työurallaan. Noissa pahoissa paikoissa hänellä on ollut selkeä tehtävä.

– Karmeimpia tapauksia ovat olleet ne, missä henki on ollut lähellä lähteä tai on jopa lähtenyt. Näissä tilanteissa minun tehtäväni on ollut saattaa lapset turvaan asunnoista siten, ettei heille tulisi enää lisää traumoja. Minä hoidan ne pienet ihmiset sieltä pois, poliisi ja ambulanssi hoitavat aikuiset, sosiaalityöntekijä Ritva Larsson kertoo.

Hänellä on 15 vuoden kokemus sosiaali- ja kriisipäivystyksestä. Lähisuhdeväkivaltaa helsinkiläiskodeissa on monenlaista. Joissakin perheissä väkivalta on arkea, joissakin se saattaa pysähtyä ensimmäiseen lyöntiin.

Uhrin on ollut vaikeampaa pandemian aikana hakea apua, kun on ollut paljon kotona tekijän kanssa.

– Lähisuhdeväkivalta on aina sokki lapselle, kun ihmiset, joita lapsi rakastaa ja joista hän on riippuvainen, tappelevat keskenään. Ne ovat lapsen elämän kauheimpia kokemuksia. Lapset kertovat usein, mitä kotona on tapahtunut. Jotkut lapsista ovat turtuneita tilanteeseen, koska väkivalta on heidän perheensä arkea. On ihan erilaista mennä perheeseen ensimmäistä kertaa kuin vaikkapa monta kymmenettä kertaa. On perheitä, joissa vedetään joka viikonloppu kännit ja hakataan, Larsson kertoo karun totuuden.

Larsson miettii, millaista lasten on kasvaa perheissä, joissa väkivalta on ikään kuin normaalia.

– Millaisen parisuhdemallin nämä lapset saavat ja millaisia ovat heidän parisuhteensa tulevaisuudessa? Se mietityttää ja surettaa minua näillä työtehtävillä. Jos joka viikonloppu paikat ryskyvät ja tavarat hajoavat, se ei ole onnellinen tilanne kenellekään. On myös paljon perheitä, joissa väkivalta on pitkään salattua, piilossa viranomaisilta.

Larsson kehottaa suoraan ottamaan laput pois silmiltä, jos joku yhä ajattelee, että lähisuhdeväkivalta on vain syrjäytyneiden perheiden ilmiö. Lähisuhdeväkivaltaa voi olla lähempänä kuin uskotkaan, hän huomauttaa.

– Sosiaalituilla elävä perhe ei ole tyypillinen lähisuhdeväkivaltaperhe, vaan tämä ikävä ilmiö on läsnä kaikissa yhteiskuntaluokissa. Tämä ei ole myöskään maahanmuuttajille mitenkään tyypillinen ilmiö, vaan tämä koskettaa ikävä kyllä kaikkia kulttuureja ja ikäryhmiä. Lähisuhdeväkivalta ehkä pysyy herkemmin piilossa niin kutsutuilla yläluokkaisilla kuin niissä perheissä, jotka asuvat taloissa, jossa seinät ovat ohuita ja naapurit kilauttavat herkästi poliisille, Larsson kertoo.

Vanhuksilla väkivalta voi tulla näkyväksi myös siksi, että fyysinen kunto voi alun perin olla niin huono, että väkivallan seuraukset voivat olla vakavia.

– Voi olla niin, että koko pitkä parisuhde on ollut täynnä väkivaltaa tai sitten parisuhteeseen tulee pirullinen Alzheimer, joka voi muuttaa toisen persoonallisuutta. Entisestä hellästä puolisosta voi tulla väkivaltainen. Jonkin verran on myös tapauksia, että herrat pelkäävät rouvaansa, jolla on Alzheimer. Tällöin mies voi joutua useamman kerran pakenemaan. Suurin osa lähisuhdeväkivallan uhreista on naisia, mutta miesten kokema väkivalta on lisääntynyt. Voi olla myös niin, että miesten kokema väkivalta jää yhä helpommin piiloon, Larsson sanoo.

Tekijä voi uhkailla, että jos lähdet parisuhteesta, lähdet viimeisen kerran, koska kuolet.

Päihteitä käyttävillä nuorilla elämän ensimmäinen parisuhde voi olla hyvinkin väkivaltainen.

– Näiden nuorten parisuhteissa voi olla mukana myös seksuaalista väkivaltaa, Larsson kertoo.

Päihteet ovat useasti lähisuhdeväkivallassa mukana, mutta eivät suinkaan aina eivätkä ne oikeuta kenenkään tekoa.

– Ihmiset, jotka kännissä meuhkaavat ja lyövät puolisoaan, eivät välttämättä tee sitä selvin päin. On kuitenkin myös hirvittävän sadistisia ihmisiä, jotka eivät käytä päihteitä ollenkaan. Uhkailu on tavallista. Tekijä voi uhkailla, että jos lähdet, lähdet viimeisen kerran, koska kuolet. Hän voi uhata viedä myös lapset niin, ettei toinen näe niitä koskaan. Lemmikkieläinten satuttamisella uhkaamista myös tapahtuu ja eläimiä on myös satutettu, Larsson kertoo.

On parisuhteita, joissa rajoitetaan rahankäyttöä ja sitä, miten saa olla yhteydessä sukulaisiinsa ja ystäviinsä. Yhteisestä elämästä lähteminen ei ole yksinkertaista.

– Pankkikorttikin voi olla toisella. Lapset saat turvakotiin, mutta minne lähdet, jos on lemmikki. Olemme joskus antaneet maksusitoumuksen eläinhoitolaan, mutta tarvitsisimme turvakoteja, joihin saa tulla myös lemmikin kanssa. Pelko lemmikin kohtalosta on estänyt muutaman ihmisen lähtemisen väkivaltaisesta suhteesta, Larsson kertoo.

Helsingin kaupunki asetti lähisuhdeväkivallan ehkäisytyöryhmän viime vuonna. Sen toimikausi on viisi vuotta. Työryhmän tehtävänä on muun muassa tehdä esityksiä lähisuhdeväkivaltaa ehkäisevistä toimista, tiedotuksesta ja koulutuksesta.

Työryhmässä on mukana kaupungin toimialoilta kasvatus- ja koulutus-, sosiaali- ja terveys- ja kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala sekä kaupungin kanslia. Ryhmässä on mukana lukuisia yhteistyökumppaneita kuten syyttäjävirasto, poliisi, HUS, Pääkaupunkiseudun turvakoti, THL, Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja muita järjestöjä.

– Viime vuonna meillä oli Mehut loppu -kampanja. Kohderyhmänä oli koko väestö, kun elimme ja elämme yhä pandemian aikaa. Teot ovat saattaneet siirtyä paljon seinien sisälle ja parisuhdeväkivalta on mennyt yhä enemmän piiloon. Kampanjan viesti oli, että vaikka on hirvittävän väsynyt ja mehut on loppu niin edes se viimeinen pisara ei saisi johtaa väkivaltaa, työryhmän puheenjohtaja, sosiaali- ja kriisipäivystyksen päällikkö Pia Mäkeläinen kertoo.

Helsingin sosiaali- ja kriisipäivystyksen päällikön Pia Mäkeläisen mukaan kaikki pitkään kestäneen koronapandemian vaikutukset eivät ole vielä tiedossa, mutta lähisuhdeväkivalta näyttäisi yhä enemmän menneen piiloon kodin seinien sisälle.

– Vielä emme tiedä, mikä pandemian vaikutus todella on, Mäkeläinen sanoo.

Hänen mukaansa olisi tärkeää, että tahot, jotka tekevät erityisesti lasten kanssa töitä, osaisivat tunnistaa lähisuhdeväkivaltaa.

– Olisi tärkeää, että esimerkiksi kouluissa, neuvoloissa ja päiväkodeissa olisi riittävää osaamista tunnistaa ilmiö. Viranomaisilla on myös ilmoitusvelvollisuus, jos he huolestuvat lapsesta. Lapsi ei välttämättä kerro suoraan kotona tapahtuvasta väkivallasta, mutta sen seurauksena lapsen käytös saattaa muuttua, Mäkeläinen kertoo.

Helsingin kouluterveyskyselyn tulosten mukaan suurin osa lapsista oli tyytyväisiä elämäänsä, mutta mielen hyvinvoinnin haasteet ovat yleistyneet entisestään. Helsingissä perheen sisäiset ristiriidat ja erimielisyydet ovat lisääntyneet, mikä huolestuttaa Mäkeläistä. Perheolot ovat osalla heikentyneet ja kasvuympäristön turvallisuudessa on tapahtunut heikennyksiä.

– Nuoremmissa ikäluokissa vanhempien aiheuttama fyysinen väkivalta on yleistynyt. Perusopetuksessa opiskelevilla fyysinen väkivalta on yleisempää kuin muualla maassa keskimäärin. Vanhempien aiheuttama henkinen väkivalta on yleistynyt kaikissa ikäryhmissä. Perheolot ovat olleet koetuksella pandemian aikana. Tämän vuoden kampanjamme fokusoituu lapsiin ja nuoriin muun muassa pitkäkestoisen pandemian ja kouluterveyskyselyn tulosten takia, Mäkeläinen kertoo.

Helsingin lähisuhdeväkivallan ehkäisytyöryhmä keskittyy tänä vuonna erityisesti lasten ja nuorten hyvinvoinnin parantamiseen. Työryhmän puheenjohtajana on Pia Mäkeläinen.

On yksi lause, jota sosiaalityöntekijä Ritva Larsson ei haluaisi enää koskaan kuulla.

– Vanhemmat saattavat sanoa, lapset olivat nukkumassa, eivät he mitään mitään kuulleet tai nähneet. Kotona on ollut hirveä meteli ja rytäkkä. Vanhemmat ovat riidelleet rajusti ja jopa lyöneet toisiaan. Paikalla on poliisi ja ambulanssi. Kokemukseni mukaan on usein valheellista uskotella itselleen, etteivät lapset olisi huomanneet mitään. Lapset kärsivät ja kuulevat, joskus näkevät ja joskus heitäkin lyödään, Larsson sanoo.

Pia Mäkeläisen mukaan tarvitsemme tietoisuuden lisäämistä siitä, mikä on väkivaltaa, mikä on hyvä tapa kasvattaa lapsia ja ylipäänsä kohdella ihmisiä ympärillä.

– Väkivalta saattaa jossain määrin olla ylisukupolvista, siksi sitä ei aina tunnista sellaiseksi käytökseksi, johon pitäisi saada muutoksia. Mustelmat on luonnollisesti helpompi havaita kuin henkinen väkivalta, joka voi olla jopa päivittäistä, Mäkeläinen sanoo.

– Hirveän tyypillistä on se, että pikkulapsiperheissä on tönimistä ja läppäisyjä ja pikkulapsi saattaa olla toisen vanhemman sylissä ja lapsikin on saanut vahingossa tai tahallaan osansa ja se tapaus viriää meille sitä kautta, Larsson kertoo.

Väkivalta vain harvoin loppuu Larssonin mukaan itsestään.

– Usein se raaistuu. Ensin on suukopua, sitten pientä tönimistä, sitten lyödään ja sitten lyödään lujempaa. Kuristaminen on esimerkki äärimmilleen raaistuneesta väkivallan muodosta. Siinä voi käydä peruuttamattoman huonosti, vaikka tekijä ei aina sitä tarkoittaisikaan, Larsson sanoo.

Uran varrella Larssonia on koskettanut monet tapaukset.

– Muistan ihmisen, joka piilotteli pieniä roposia, kun rahat olivat toisen osapuolen hallussa. Näillä säästämillään roposilla hän ajoi taksilla turvakotiin ja elää nyt rauhallista ja hyvää elämää lastensa kanssa. Tiedän ihmisiä, lyöjiä, jotka ovat ottaneet opiksi. Nämä onnelliset tarinat jäävät usein piiloon, kun eihän me täällä onnellisten ihmisten perhetilanteita hoideta, Larsson sanoo.

Älä jää yksin, jos olet joutunut lähisuhdeväkivallan uhriksi. Täältä saat muun muassa apua: Rikosuhripäivystys 116 006, www.nollalinja.fi, www.nettiturvakoti.fi