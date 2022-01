Yle: THL:n Tervahauta haluaa digitaalisen rokotetodistuksen koronapassin tilalle

Tervahauta sanoi A-studiossa, että digitaaliseen rokotustodistukseen voitaisiin merkitä muitakin saatuja rokotuksia kuin koronarokotukset.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta sanoi keskiviikkoiltana Ylellä haluavansa koronapassin tilalle digitaalisen rokotustodistuksen.

Ylen A-studiossa vieraillut Tervahauta sanoi, että digitaaliseen rokotustodistukseen voitaisiin merkitä muitakin saatuja rokotuksia kuin koronarokotukset. Hänen mielestään todistus voisi tulla käyttöön esimerkiksi matkailusta.

Rokotustodistus olisi samanlainen kuin perinteinen keltainen paperinen rokotustodistus. Se olisi vain digitaalisessa muodossa.

Koronapassilla on pystynyt kiertämään rajoituksia, jos on saanut kaksi rokotetta, sairastanut koronataudin tai on tuore negatiivinen testitulos. Rokotepassi eroaisi koronapassista siten, että testituloksella ei enää saisi merkintää passiin.

Koronapassi on ollut jäähyllä kuukauden verran. Tervahaudan mielestä myöhemmässä vaiheessa koronapassin voisi ottaa käyttöön osana rokotustodistusta.

Tietoa sairastetusta koronataudista ei näkyisi Tervahaudan mainitsemassa digitaalisessa rokotustodistuksessa.

Husin vt. toimitusjohtaja Markku Mäkijärvi sanoi viime viikolla pitävänsä rokotepassia ongelmallisena, jos sen saisi jo kahdella rokoteannoksella.

– Se ei ole oikea vaihtoehto näille rajoituksille. Jos niitä kriteerejä kyetään tarkistamaan, sitten tilanne saattaa muuttua, Mäkijärvi sanoi viime viikolla Husin koronainfossa.