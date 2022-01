Göran Djupsund oudoksuu sitä, että Suomen merivoimien vierailu Ahvenanmaalla herättää enemmän huomiota kuin Venäjän aggressiivisuus Itämerellä.

Maarianhamina

Twiitti oli ”puoli-ilkeä”, Göran Djupsund myöntää nyt.

Eläkepäiviään Ahvenanmaalla viettävä professori ei kuitenkaan ole pahoillaan. Hänen käynnistämänsä keskustelu nimittäin nosti esille tärkeitä tietoja Ahvenanmaan puolustussuunnitelmista.

Sekä Suomen että Ruotsin yhteiskuntaa tarkasti seuraava Djupsund ärsyyntyi tammikuun puolessa välissä siitä hiljaisuudesta, jolla Ahvenanmaalla suhtauduttiin Venäjän sotavoimien aktiivisuuteen Itämerellä. Ruotsi siirsi joukkoja Gotlantiin, mutta:

– Toisella strategisesti tärkeällä saarella paikallismedian verkkosivujen kärjessä on kaladieselbussi, soutajat ja koronaviruksen lasku. Pää pensaassa -syndrooma? Herätkää! Djupsund kirjoitti.

Ei Djupsund tietenkään vaatinut tankkeja Ahvenanmaan teille ja kaduille – saariryhmä on ollut kansainvälisten sopimusten perusteella demilitarisoitu jo vuodesta 1856. Häntä vaivasi, että Ahvenanmaalla ei keskusteltu edes siitä, mitä kriisin koittaessa tapahtuisi.

Twiitin lisäksi Djupsund lähetti muutaman sähköpostin ahvenanmaalaisille päättäjille ja tiedotusvälineille. Pari päivää myöhemmin Ålands Tidningen julkaisikin ahvenanmaalaisittain poikkeuksellisen suorasanaisen pääkirjoituksen, jossa vaadittiin maakunnan hallinnolta aktiivisuutta turvallisuuspolitiikan suhteen.

”Yhtä lailla kuin meidän pitää olla paremmin varautuneita seuraavaan pandemiaan kuin nykyiseen, täytyy meidän varautua siihen, että pahin tapahtuu. Riski siihen on kasvanut voimakkaasti”, toimittaja Jonas Bladh kirjoitti.

Mutta siinä se sitten oikeastaan olikin. Ahvenanmaalaiset poliitikot kiirehtivät maakuntaneuvos Veronica Törnroosin johdolla vakuuttamaan, että turvallisuus­politiikasta puhuminen ei kuulu heille.

– Suomi ja muut valtiot ovat tunnustaneet demilitarisoinnin, mutta Suomen on pakko puolustaa Ahvenanmaata. Tästä puolesta ei keskustella tarpeeksi paljon, Djupsund sanoo.

Hän tarkoittaa nimenomaan keskustelua Ahvenanmaalla. Puolustusvoimat ja johtavat suomalaiset poliitikot kyllä korostivat, että Ahvenanmaan puolustukseen on sekä suunnitelmat että valmius. Jopa taktisista asioista tihkui tietoa.

Djupsundin mukaan on tärkeää tiedostaa, että saaristoalueiden puolustus ei nykyaikana vaadi suuria pysyviä linnoituksia. Tämä koskee sekä Ahvenanmaata että esimerkiksi Turun saaristoa.

Toinen tärkeä seikka on se, että Ahvenanmaan puolustus on Suomen ja Ruotsin yhteispeliä. Maiden joukkojen yhteistoiminta on pitkälle hiottua.

– Olisin odottanut, että myös Ahvenanmaan ja maakunnan hallituksen puolesta olisi tuotu esille tätä näkökantaa ja lähdetty komppaamaan suomalaisten kommentteja. Oltaisiin sanottu, että olemme hyvin tietoisia tästä ja tämä on meidän turvallisuutemme kannalta erittäin tärkeää.

Venäjän konsulaatti Maarianhaminassa valvoo demilitarisaatiosopimuksen toteutumista.

Tamperelaislähtöisen Djupsundin mukaan Ahvenanmaalla pelätään, että pelkkä puhe Ahvenanmaan puolustuksesta vaarantaisi demilitarisaation.

– Minulla ei ole demilitarisaatiota vastaan mitään, ja rauhan aikana se on ihan jees. Mutta täytyy myöskin ajatella sitä, että maailman tilanne on muuttunut, Djupsund sanoo.

– Näistä asioista pitää keskustella. Minun mielestäni luo lisää turvallisuutta myös ahvenanmaalaisille, että on olemassa tarkat suunnitelmat siitä miten puolustaudutaan, jos tilanne kehittyy huonoon suuntaan.

Djupsundin mukaan kiinnostus Venäjän aggressiivisuuteen on ylipäätään vähäistä Ahvenanmaalla.

– Täällä ollaan jotenkin sellaisessa omassa lintukodossa, että meitä eivät kosketa maailman tapahtumat millään tavalla. Meillä on tämä demilitarisaatio ja se muka suojaa meitä.

Djupsund arvioi, että demilitarisaatiosta on tullut erottamaton osa Ahvenanmaan identiteettiä, vaikka se on alun perin vieraiden valtioiden pakottama asia.

Kuvaavaa on saaren asukkaiden suhtautuminen Suomen merivoimien vierailuihin maakunnan vesillä. Sattumalta sellainen nähtiin juuri keskiviikkona, kun miinalaiva Hämeenmaa kääntyi Maarianhaminan Länsisatamassa.

– Täällä reagoidaan aina vähän kummeksuvasti ja vieroksuvasti siihen, jos Suomen merivoimien laivat käyvät täällä ja on olemassa epäilys siitä, että ne eivät olisi muka ilmoittaneet ajoissa vierailustaan. Yleensä käy ilmi, että ilmoitus oli tehty ajoissa.