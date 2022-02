Kerttu Kähköselle koulutoverien hyvinvointi on sydämenasia

Kerttu Kähkönen on tukioppilas. Hän on yksi Suomen peruskoulujen noin 14 000 huipputyypistä, jotka haluavat vapaaehtoisesti edistää koulussa viihtymistä ja auttaa muita oppilaita.

Ilta-Sanomat täyttää tänä vuonna 90 vuotta. Sen kunniaksi esittelemme 90 sankaria Suomesta.

Mannerheimin Lastensuojeluliitto on järjestänyt tukioppilastoimintaa Suomessa jo 50 vuotta. Akaassa Viialan yhtenäiskoululla aktiivista tukioppilastoimintaa on ollut vuosikymmeniä.

Kerttu Kähkönen päätti viime keväänä 8. luokan lopulla laittaa ”tukarihakemuksen” sisään ja sai ennen kesäloman alkua kuulla, että tuli valituksi.

– Laitoin hakemukseeni rehellisesti minkälainen olen. Eli kiva, ystävällinen ja otan kaikki huomioon.

– Halusin tukioppilaaksi, koska olin nähnyt ja kokenut omien tukioppilaitteni toimintaa, kun aloitin seiskaluokalla.

– Olin silloin itse uudessa tilanteessa ja ”tukarit” auttoivat meitä kaikkia alkuun. Se oli minulle hyvin tärkeää. Nyt minäkin haluan vaikuttaa koulun ilmapiiriin ja siihen, että kaikilla olisi koulussa hyvä olla.

Viialan yhtenäiskoulu tarjoaa opetusta eskarista yhdeksänteen luokkaan. Ysiluokkalainen Kerttu Kähkönen on yksi sen noin 800 oppilasta.

Seiskaluokkalaiset tekevät ison loikan alakoulusta yläkouluun herkässä, noin 13 vuoden iässä. Silloin vaihdetaan usein myös uuteen koulurakennukseen. Juuri silloin kaikki tuki on nuorille tarpeen.

Viime syksynä Kerttu, 15, ja kaksi hänen ysiluokkalaista tukioppilastoveriaan saivat oman kummiluokan upouusista seiskaluokkalaisista.

– Huomasin, että monella oppilaalla oli mennyt alakoulun vanhat luokat ja koulukaverit uusiksi. Yläkoulussa koulunkäynti on muutenkin ihan erilaista kuin alakoulussa.

– Syksyllä näki jännitystä tosi monessa oppilaassa. He eivät olleet vielä tiivis ryhmä, Kerttu muistaa.

– Tiesimme, että heti aluksi täytyi yrittää saada kaikki vauhtiin mukaan. Ottaa jokainen huomioon ja auttaa parhaansa mukaan heitä ryhmäytymään.

Kertulle on palkitsevaa huomata, että tukioppilaana toimiminen on aidosti merkityksellistä.

– On kivaa, kun seiskat alkavat tuntea minut. He luottavat ja voivat kertoa minulle asioita, joita eivät välttämättä halua kertoa opettajille, Kerttu sanoo.

– Silloin tulee semmoinen tunne, että nyt olen onnistunut, kun näen, että oppilaat alkavat viihtyä, tykätä yhteisestä tekemisestämme ja heittäytyvät mukaan yhteiseen toimintaan.

Ryhmäytymisen vauhdittamiseksi tukioppilaat järjestävät 7.–9.-luokkalaisille erilaisia leikkejä ja tapahtumapäiviä.

– Kun meillä oli kasien ja ysien liikuntapäivä urheilukentällä, niin jotenkin se fiilis oli vaan niin mahtava, että siitä tuli itsellekin hyvä mieli.

– Kaikki olivat aluksi, että ei! Miksi meillä on tämmöinen päivä? Mutta, kun tekeminen alkoi, se ei ollutkaan hirveää. Suurin osa nautti siitä. Se oli kyllä mahtavaa nähdä.

Ihan jokaista oppilasta ei kuitenkaan saa aktivoiduksi. Kaikki leikit ja aktiviteetit eivät sovi kaikille.

– Suurin haaste onkin siinä, kun pitää ajatella ja kehittää toimintaa, josta mahdollisimman moni voisi tykätä.

– Aina, kun olen koulussa, muistan, että olen tukioppilas. Minun täytyy ottaa kaikki huomioon, koska meidän koulussa on niin paljon erilaisia ihmisiä, Kerttu Kähkönen sanoo.

Viime syksyn käännyttyä talveksi Kerttu havaitsi selvän muutoksen seiska­luokkalaisissa.

– Kun mentiin pidemmälle kohti syksyä, en huomannut enää yksinäisiä oppilaita koulussa. Kaikilla alkoi olla ystäviä tai kavereita. Nyt onkin tärkeää saada se jatkumaan koko lukuvuoden.

– Me otettiin tukioppilaskerhossa puheeksi, että nyt voisi enemmänkin panostaa kasiluokkalaisiin. On tärkeää, että koko yläkoulussa on hyvä olla.

Kiusaaminen on ollut Suomen koulujen henkisen hyvinvoinnin vihollinen numero yksi jo vuosikausia. Tukioppilastoiminta on yksi keino havaita kiusaamista ja joissakin tapauksissa puuttua siihen.

– Nyt kevätlukukaudella kiusaamiseen puuttuminen on enemmän esillä meillä tukioppilailla. Mietimme, miten kiusaamista voisi ennaltaehkäistä ja kehitämme kiusaamisen vastaista toimintaa, Kerttu sanoo.

– Meidänkin koulussamme on valitettavasti kiusaamista. Siihen puututaan mahdollisimman hyvin, Kerttu kertoo.

Viialan yhtenäiskoulussa tukioppilastoiminta ei ole valinnaisaine, joten siihen liittyvä koulutus järjestetään oppituntien ulkopuolella. Tämä ei ole Kertun intoa laimentanut, sillä hän on valmis uhraamaan siihen osan vapaa-ajastaan, josta osansa vie muodostelmaluisteluharrastus Tapparan MagicBlades -joukkueessa.

– Ei ole aina sitä tylsää kouluarkea, Kerttu naurahtaa.

– Tukaritoiminta tuo siihen kivaa vaihtelua, hän sanoo ja vakuuttaa, että se ei ole häirinnyt hänen koulutyötään, vaan päinvastoin piristänyt.